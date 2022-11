À la recherche d’une Espagne perdue

Tabales comparait désormais le poète-émir al-Mu’tamid (1069-1091) au César de Rome. Sous son règne, le fleuve Guadalquivir (de al-wadi al-kabir, « le grand fleuve ») avait une position différente de celle d’aujourd’hui, ce qui la rendait plus propice au commerce. La ville a connu une croissance exponentielle, passant de quelque 185 acres à 740. « Nous le voyons dans nos enquêtes », a déclaré Tabales. “Chaque maison est la même maison islamique.” Pourtant, al-Mu’tamid, à une époque d’instabilité politique mais d’efflorescence créative, a commis une erreur catastrophique. Après la chute de Tolède aux mains des chrétiens en 1085, il perdit courage et invita les Almoravides, une dynastie berbère qui pratiquait un islam austère, à traverser le détroit d’Afrique du Nord et à l’aider à repousser l’avancée chrétienne. Ils étaient heureux d’obliger mais, après avoir été témoins du chaos d’Al-Andalus, ils sont revenus quelques années plus tard, non pas en tant qu’alliés mais en tant que conquérants. Al-Mu’tamid a été déposé et est devenu une autre entrée dans le catalogue des exilés d’Al-Andalus. “Oh, que Dieu choisisse que je meure à Séville… !” il écrirait avec envie d’Afrique du Nord.

Sur le chemin du bureau de Tabales, j’ai posé des questions sur l’inscription multilingue sur la tombe de Ferdinand III. “C’est très courant après la Reconquête”, a-t-il déclaré. « Il devient encore plus fort au 14ème siècle. Lorsque le danger de guerre était écarté, les rois castillans n’avaient aucun problème avec les minorités. Une fois qu’ils avaient gagné, ils acceptaient davantage l’influence musulmane dans les arts » – mais pas tellement, ajouta-t-il ostensiblement, dans la politique et la religion.

Si l’esprit initial de la Reconquête avait été assimilateur, dès le XVe siècle les attitudes se durcirent. Les monarques catholiques, a déclaré Tabales, se référant à Isabelle et Ferdinand, “ont établi un squelette politique dans lequel la religion occupait la première place”. Une monarchie, une religion sont devenues à l’ordre du jour, et ce ne sont pas seulement les juifs et les musulmans qui ont été contraints à la clandestinité. Les chrétiens arabisés ont dû abandonner leur rite mozarabe au profit du catholicisme romain. “Cela n’a jamais été facile pour les minorités”, a déclaré Tabales, suggérant qu’elles étaient toujours à la merci des calculs politiques. “C’est un mythe, la convivencia.”

Pendant qu’il parlait, je fus transpercé par une pierre de marbre, drapée d’un drap rouge, à côté de la table où nous étions assis. En partant, je lui ai posé la question. Il me regarda avec étonnement. Nous étions dans la cage d’escalier. « Mais c’est toute l’histoire de Séville », dit-il en insistant pour que nous remontions.

La pierre, expliqua-t-il en indiquant une inscription en latin du IIe siècle, avait été donnée par les producteurs de pétrole de Séville à la déesse Minerve. Sous les Wisigoths, que Tabales appelait « les Germains », il fit partie de la superstructure d’une colonne dans une cathédrale du Ve siècle. Avec l’arrivée des musulmans, il a été inversé et intégré à une porte. “La ville”, a déclaré Tabales lorsque nous étions de nouveau dans la rue, debout sous le lambeau d’une arche musulmane, “est pleine de spolia.” Mais Tabales n’était pas romantique quant à cette utilisation et réutilisation des vieilles pierres. Elle représentait pour lui un langage de pouvoir, d’appropriation et de reconfiguration. Luttant pour se souvenir du nom arabe, il a déclaré que les spolia étaient utilisées pour indiquer “la position supérieure des musulmans sur les chrétiens”.