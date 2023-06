À la recherche d’une éraflure sur la chaussure d’un inconnu : j’ai trouvé mon peuple et ma passion sur un skateboard

Il s’agit d’une chronique à la première personne de Zev Klymochko, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, consultez la FAQ.

La première fois que j’ai fait un kickflip, j’ai été étonné. Content. J’avais 12 ans et je pratiquais dans l’allée de la maison de ma famille dans la banlieue de Winnipeg.

Enclenchez la queue de la planche pour qu’elle ressorte. Frappez un pied sur le côté pour qu’il se retourne dans les airs sur l’axe horizontal et se stabilise. Atterrir au sommet.

C’est un trick courant en skateboard mais beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Je voulais m’assurer que je pouvais réellement faire un kickflip et que ma première tentative réussie n’était pas juste un coup de chance, alors je l’ai fait encore et encore, puis j’ai couru à l’intérieur, essoufflé, et j’ai dit à mon père : « Viens voir ! coup de pied ! »

Comme beaucoup de jeunes enfants, je cherchais une passion et un lieu d’appartenance.

Le skateboard est un sport avec sa propre mode, sa musique et sa langue. Mes amis et moi avons recherché des vidéos, appris dans des magazines et rencontré d’autres skateurs en ville.

Klymochko en tant que jeune adulte avec ses cheveux longs et son pantalon baggy de skateboard. (Soumis par Zev Klymochko)

Je voulais encore plus. Le premier skatepark auquel je suis allé était lors d’un voyage en famille à Vancouver et je suis tombé amoureux des graffitis, de la sensation de la planche glissant sur la surface en béton lisse et de la façon dont je me sentais chez moi entouré d’enfants comme moi. Les enfants plus jeunes que moi ont exécuté des tours que je n’avais vus que par des professionnels dans des vidéos. Je savais juste qu’ils devaient s’y entraîner tous les jours.

Je suis donc retourné à Winnipeg et j’ai écrit une lettre au rédacteur en chef du Presse gratuite de Winnipeg, exhortant la ville à y construire également des parcs de planche à roulettes. Je venais juste de commencer le collège et j’étais si fier quand il a été publié.

Dans les médias, les adultes traitaient encore le skateboard comme une mode des jouets ou comme une activité underground, presque hors-la-loi. C’était interdit dans certaines parties de certaines villeset le magasin de planches à roulettes local à Winnipeg était un petit endroit sombre et légèrement crasseux avec de la musique abrasive, peut-être pour éloigner ceux qui n’étaient pas à l’intérieur.

Enfant, j’adorais ça. J’aimais avoir l’impression de faire partie de quelque chose de différent. J’avais le pantalon baggy, la coiffure « McSqueeb » – une frange plus longue d’un côté, couvrant généralement un œil – popularisée par le skateur bien connu Tony Hawk dans le film Faire briller le cube.

Il était rare de rencontrer un autre skateur à Winnipeg dans les années 80, mais je vérifiais les chaussures d’un étranger pour voir des marques comme Vision, Airwalk et Etnies et je trouvais ce trou révélateur porté sur le côté avant de donner un signe de tête entendu, ou même de frapper une conversation.

En tant que jeune adolescent, Klymochko est retourné à Winnipeg et a tenté de convaincre la ville de construire des parcs de planche à roulettes avec cette lettre à l’éditeur. (Winnipeg Free Press)

J’aimais tellement le skateboard que j’ai déménagé à Calgary en 2000, à l’âge de 23 ans, notamment à cause de l’ouverture récente du Millennium Park. C’était le plus grand skatepark extérieur gratuit dans le monde à l’époque. C’était gratuit, ouvert 24h/24 et 7j/7, et c’était le lieu de rencontre – où vous saviez que vous verriez toujours des amis. C’était incroyable.

Je me suis inscrit pour être un moniteur de skatepark de la ville de Calgary, j’ai cofondé un groupe local de défense de la planche à roulettes, puis j’ai aidé à faire pression sur la ville pour développer un réseau d’au moins 10 skateparks appartenant à la ville au fur et à mesure que la ville grandissait. Nous avons ignoré les billets pour faire du skateboard au centre-ville et finalement j’ai aussi changé ce règlement.

Le skateboard m’a donné un but et une identité. J’étais souvent la personne que les médias appelaient lorsque les rampes, les interdictions ou les parcs de planche à roulettes étaient débattus au conseil municipal. Et je me sentais le plus à l’aise au skatepark. Cet endroit était – et il est toujours – notre propre monde avec ses propres règles. Les gens s’en tiennent à des lignes de flux et à un code de conduite non officiel : à tour de rôle, ne coupez pas les gens et n’essayez pas un truc sur lequel quelqu’un d’autre a travaillé et ne les découragez pas.

Klymochko s’entretient avec un policier assis à l’intérieur de la voiture. Il a été surpris lorsque plusieurs voitures de police se sont rendues à l’événement Go Skateboading Day à Calgary en 2009. (Soumis par Zev Klymochko)

Il est courant d’entendre des cris de soutien lorsque quelqu’un travaille sur un tour depuis un certain temps et le décroche. Et un skatepark est l’un des seuls endroits auxquels je peux penser où un adulte peut engager une conversation avec un adolescent sans que ce soit bizarre.

« Hé, d’où as-tu trouvé ta planche ? » ou « C’était un joli kickflip! »

J’ai 45 ans maintenant. Je continuerai à patiner aussi longtemps que je le pourrai et si je pouvais parler avec le moi de 12 ans, je dirais que je m’y tiens. Si c’est votre passion, alors suivez-la. Vous n’avez pas besoin d’être le meilleur au monde pour aimer ce que vous faites ou pour que ce soit une force positive. C’est quelque chose qui peut inspirer les autres et vous donner une raison d’être.

J’ai perdu ma coiffure McSqueeb il y a des années et je ne porte plus vraiment de pantalon ample, mais je peux toujours faire un kickflip et meuler un rebord dans un skatepark. Et si j’ai une mauvaise journée, je prends ma planche. Avec le vent sur mon visage, la vibration sous mes pieds, le clic clic des fissures du trottoir, cela apporte toujours cette satisfaction.

