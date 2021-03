Lorsque Lydia Todman a réservé un voyage à Sainte-Croix avec son mari au début du mois, elle espérait seulement une escapade relaxante. Mais à son arrivée, elle a appris qu’elle pouvait également se faire vacciner contre le Covid-19. Mme Todman, 43 ans, a déclaré que les résidents locaux qu’elle connaissait sur l’île l’ont encouragée à prendre un rendez-vous pour un vaccin. À l’époque, elle et son mari, qui a 54 ans et souffre d’asthme, n’étaient pas admissibles à une injection dans leur État d’origine, la Géorgie. Mais à Sainte-Croix, chaque adulte est éligible. Elle a donc visité le site Web du ministère de la Santé du territoire, a vu qu’ils avaient des rendez-vous disponibles pour le lendemain et s’est inscrite. «Nous sommes entrés et sortis en quelques minutes», a déclaré Mme Todman. « C’était incroyable. » Près de 106 000 personnes habitent les îles Vierges américaines, et le territoire a administré plus de 33 000 vaccins Covid-19 à ce jour, avec environ 10 600 personnes désormais entièrement protégées avec deux doses. Lors d’un point de presse lundi, le gouverneur, Albert Bryan Jr., a estimé qu’au plus 3 pour cent, soit environ 1 000 de ces vaccins, sont allés aux touristes. «Avons-nous pris conscience du fait que les gens nous recherchent? Oui. Et vous savez, nous accueillons tout le monde », a déclaré Angela East, la coordinatrice et directrice du programme de vaccination Covid-19 chez Plessen Healthcare, qui a administré 44% de tous les vaccins Covid-19 sur le territoire. « Nous allons vous donner le coup dans l’esprit de mettre autant de coups dans les armes que possible. »

Les autorités sanitaires et les éthiciens ne voient pas de gros problème avec le tourisme des vaccins dans les îles Vierges américaines, étant donné l’offre abondante de vaccins et les niveaux élevés d’hésitation à la vaccination parmi les résidents. Et la tendance pourrait diminuer à mesure que davantage d’États américains ouvrent leurs critères d’éligibilité. Pourtant, les riches Américains qui se rendent dans les Caraïbes pour obtenir les vaccins Covid-19 sont un exemple des nombreuses façons dont l’accès aux vaccins à travers le monde est façonné par la race, les circonstances et les privilèges. À Sainte-Croix, Saint-Jean et Saint-Thomas, les trois plus grandes îles Vierges américaines, les vaccins sont facilement disponibles pour les touristes en partie en raison de l’hésitation à la vaccination, «qui est très élevée dans les îles Vierges», a déclaré le Dr Tai Hunte. -Ceasar, le directeur médical de la Direction de la Santé du territoire. Cette hésitation semble la plus prononcée parmi les résidents de couleur, a déclaré M. Bryan lors du point de presse. «Les Caucasiens qui vivent dans les îles Vierges sont plus susceptibles de prendre le vaccin et de le prendre plus rapidement», a-t-il déclaré.

Lorsque Bridget Platten, 40 ans, qui travaille dans la vente à New York, a reçu son vaccin Covid-19 à Sainte-Croix, elle a été encouragée à dire à ses amis de se faire vacciner également. «Le médecin a dit:« Écoutez, j’ai tout ce vaccin. Et les gens ont peur de l’obtenir ici », se souvient Mme Platten. «’Si vous avez des amis, ou s’il y a quelqu’un que vous connaissez qui veut un vaccin, demandez-leur de m’appeler.’ ‘

Certains Américains ont pris l’avion pour l’île spécifiquement pour se faire vacciner. «Mes amis du New Jersey sont allés, et la question la plus difficile à laquelle ils ont été confrontés était:« Est-ce que ce sera Pfizer ou Moderna pour vous? », A déclaré Rob DeRocker, un consultant en marketing de Tarrytown, NY, qui passe les hivers à Sainte-Croix. «Le résultat a été un mini boom de visiteurs sur une île dont l’économie du tourisme, comme la plupart des autres, a été brutalisée par la pandémie.»