À la recherche d’un témoin clé après que le corps “momifié” d’une femme vulnérable soit resté inconnu pendant quatre ans

Un ingénieur GAS pourrait être l’une des dernières personnes à avoir vu une femme vulnérable en vie – avant que son corps ne soit découvert pendant près de quatre ans.

Les restes “momifiés” de Laura Winham ont été retrouvés par sa famille séparée dans son appartement à Woking, Surrey, en mai 2021.

Le corps de Laura Winham a été retrouvé dans son appartement de Woking en mai 2021 Crédit : PA

Laura n’a pas été visitée par les services sociaux pendant plus de trois ans, a déclaré un tribunal Crédit : PA

Ils ont rendu visite pour dire que leur père était décédé, avant que la police n’entre par effraction après qu’un frère ait cru voir un pied sortir d’un canapé.

Laura a été identifiée grâce aux dossiers dentaires.

On pensait que le schizophrène de 38 ans était peut-être décédé en novembre 2017 des suites d’une “négligence de soi”.

Mais lors d’un examen préalable à l’enquête sur sa mort lundi, des inquiétudes ont été exprimées au sujet de signatures “irrégulières” sur un certificat de sécurité du gaz datant de janvier 2018.

L’avocate de la famille, Kate O’Raghallaigh, a déclaré que l’entrepreneur Mears Ltd avait fourni un certificat à la suite d’une visite qui ne semblait pas correspondre à d’autres exemples de signatures de Laura.

L’avocat a déclaré que l’ingénieur gazier de la Cour des coroners de Surrey restait “une piste d’enquête très importante”.

Mme O’Raghallaigh a ajouté: “Il se peut que le tribunal entreprenne d’autres enquêtes pour savoir s’il [engineer] peut être localisé parce que dans une version des événements.”

La visite – qui a ensuite vu son gaz coupé – était la dernière fois que Laura aurait été vue vivante et des efforts sont actuellement déployés pour retrouver l’ingénieur gazier.

Laura a vécu avec la schizophrénie mais n’a pas été contrôlée pendant trois ans et sept mois par son équipe de santé mentale ou ses services sociaux, rapporte MailOnline.

C’est juste déchirant de penser à la façon dont elle a vécu ces dernières années, incapable de demander de l’aide Nicky, la soeur de Laura

Les allocations logement payaient son loyer et un contrôle de sécurité gaz continuait d’être effectué chaque année.

La femme troublée s’était brouillée avec sa famille en raison de ses difficultés et avait perdu tout contact en conséquence.

La police a déclaré qu’elle était convaincue qu’il n’y avait aucune implication de tiers dans sa mort.

La sœur de Laura, Nicky, a déclaré que les équipes de soins sociaux et de santé mentale avaient “fermé les yeux” et que tous ceux qui avaient un devoir de diligence s’étaient “essuyés les mains d’elle et l’avaient oubliée”.

“C’est juste déchirant de penser à la façon dont elle a vécu ces dernières années, incapable de demander de l’aide, sans personne là pour elle, c’est juste tragique”, a-t-elle ajouté.

“A TOURNÉ LES YEUX AVEUGLES”

On pensait auparavant que Laura était décédée en novembre 2017 alors qu’elle cochait des dates sur un calendrier dans sa maison – celles-ci se sont arrêtées à cette époque.

“J’ai besoin d’aide” avait été écrit sur le même calendrier vers la même période.

Mme O’Raghallaigh a déclaré que des policiers de Surrey avaient visité l’appartement de Laura alors qu’elle était encore en vie en octobre 2017.

Elle a dit qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes – qu’elle se négligeait et avait peu accès à la nourriture – au conseil du comté.

Katie Ayers, représentant le conseil de comté, a déclaré que l’autorité accepte qu’une évaluation des soins pour Laura aurait dû être effectuée après la visite de la police.

La cause du décès n’a pas encore été déterminée, ce que Mme O’Raghallaigh a décrit comme un “facteur très inhabituel dans cette affaire”.

Un autre examen préalable à l’enquête pour le 15 mars et a fixé une date d’audience complète provisoire au 3 avril.