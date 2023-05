À la recherche d’un ballon espion présumé alors qu’un objet mystérieux vole dans l’espace aérien polonais

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Une chasse est en cours en Pologne pour un objet mystérieux, supposé être un ballon espion, qui a été repéré dans le ciel.

L’objet est entré dans l’espace aérien polonais depuis la direction de la Biélorussie – mais le contact radar a été perdu à environ 180 miles à l’ouest de la frontière, a déclaré le ministère de la Défense du pays.

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine fait rage à travers sa frontière, la Pologne, membre de l’OTAN, est en état d’alerte pour les infractions à son espace aérien, et la sécurité nationale est une question clé avant les élections générales plus tard cette année.

Les responsables de Varsovie subissent déjà des pressions après qu’un objet – affirmé dans un rapport de la chaîne de télévision RMF comme étant un missile de croisière russe – a été trouvé par un citoyen à cheval dans une forêt près de la ville polonaise de Zamosc fin avril, quatre mois après qu’il est soupçonné d’avoir ont traversé la frontière lors d’une attaque russe contre l’Ukraine.

Cette infraction semble avoir suivi peu de temps après que deux citoyens polonais ont été tués en novembre par ce que Varsovie a conclu qu’il s’agissait d’un missile de défense aérienne ukrainien raté.

Le dernier objectif militaire suspecté d’avoir violé l’espace aérien polonais depuis l’est l’a fait vendredi soir, a déclaré un porte-parole de l’armée à la chaîne de télévision TVN 24.

« Le Centre des opérations aériennes a noté l’apparition dans l’espace aérien polonais d’un objet qui est venu de la direction de la Biélorussie », a déclaré samedi le ministère polonais de la Défense.

Le contact radar avec l’objet, qui « est probablement un ballon d’observation », a été perdu près de Rypin, a indiqué le ministère, faisant référence à une ville du centre de la Pologne à environ 90 miles au nord-ouest de la capitale.

Une recherche de l’objet a commencé, a déclaré un porte-parole de la Force de défense territoriale polonaise.

Les autorités russes et biélorusses n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Les ballons espions, un concept apparemment archaïque introduit pour la première fois pendant les guerres révolutionnaires françaises, ont refait surface dans la conscience publique en février lorsque les États-Unis ont abattu un ballon chinois dans son espace aérien, suivi de plusieurs objets similaires.

Les incursions ont incité la Grande-Bretagne à demander un examen de la sécurité, le secrétaire à la Défense Ben Wallace déclarant qu’il travaillerait avec des alliés pour évaluer la menace posée par les dispositifs de surveillance. « Ce développement est un autre signe de la façon dont l’image de la menace mondiale évolue pour le pire », a-t-il déclaré plus tard. Le soleil.

Avec le domaine des satellites spatiaux – le «terrain surélevé» traditionnel recherché par les stratèges militaires ces dernières années – désormais fortement encombré et contesté, il semble que le «domaine sous-spatial» soit à nouveau en demande, suggère l’expert en sécurité et en renseignement John Blaxland de l’Université nationale australienne.

« Cette partie du ciel a développé une toute nouvelle utilité et importance pour la surveillance et l’espionnage internationaux que nous pensions dépassées et qui sont évidemment de retour », a-t-il déclaré. Le gardien.

