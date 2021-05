À la recherche d’un assommer, dit Angela Hill avant son affrontement à l’UFC Vegas 26 avec Amanda Ribas

Le prochain concours entre Amanda Ribas et Angela Hill à l’UFC Vegas 26 est l’un des combats de poids paille les plus attendus de l’UFC. Le Brazillian MMA Ribas remporte une défaite dans ce concours après avoir perdu contre sa compatriote Marina Rodriguez après que ce dernier ait livré une série de frappes fulgurantes pour remporter une finition TKO. Angela Hill, quant à elle, a un élan de son côté en battant Ashley Yoder lors d’un match revanche important plus tôt cette année.

Avec des styles opposés, il sera intriguant de voir si la précision de retrait et l’efficacité au sol de Ribas se traduisent bien contre Hill ou si l’artiste martiale mixte américaine avec son stand-up poli peut empêcher Ribas de se battre au tapis. Avant l’affrontement, nous avons rencontré Angela Hill, âgée de 36 ans.

Voici l’extrait:

Comment est ton état?

Je vais bien. En fait, j’ai eu le temps cette fois d’avoir un camp de combat. J’ai eu cinq semaines, ce qui est plus long que d’habitude. La seule différence est que je peux pousser un peu plus fort à l’entraînement parce que je sais que la date approche. Je m’entraîne toujours, mais c’était super de recevoir l’appel avec un peu d’avis et je me sens en forme.

Vous semblez être un étudiant du sport. Vous avez beaucoup de créativité et vous vous réinventez constamment. Pouvez-vous nous parler un peu du processus de votre entraînement et de votre approche des combats?

Je me suis beaucoup concentré sur le fait de devenir un meilleur combattant, et moins sur les faiblesses de la personne que je combat, ce qui fonctionne pour moi parce que je reçois beaucoup de combats à court préavis. Il serait donc presque impossible de continuer à m’améliorer si j’essaie de penser à qui je vais combattre ensuite. Regarder mes derniers combats, mes combats les plus récents et voir les domaines sur lesquels je peux m’améliorer me donne toujours une bonne idée de ce sur quoi commencer à travailler. Par exemple, après mon combat avec Michelle Waterson, j’ai commencé à travailler beaucoup sur mon grappling pour ne pas me geler autant sur le fond et me sentir plus à l’aise dans ces positions. À l’aise avec mon dos sur les tapis et être moins prudent pour bouger une fois que cela se produit. Évidemment, je travaille sur ma défense contre le retrait et je travaille à lancer plus de volume pour ne pas avoir à le laisser entre les mains des juges. C’est donc un exemple de la façon dont j’approche de m’améliorer pour le prochain combat. Je ne veux jamais me présenter comme le même combattant. Je veux toujours apparaître comme une version améliorée de moi-même.

Que penses-tu de cet adversaire maintenant, Amanda Ribas? C’est quelqu’un qui a une tangente différente de certains de vos récents adversaires.

Eh bien, c’est bien de se battre contre quelqu’un qui vient de se faire assommer parce que cela me donne l’idée que c’est possible pour moi de le faire aussi et cela ne fait pas si longtemps qu’elle a eu TKO. J’ai toujours l’impression que votre cerveau a besoin de beaucoup de temps pour guérir avant de revenir là-dedans. J’ai vraiment confiance en cela, sachant que je suis un attaquant fort et sachant que je peux la frapper, bouger et peut-être lui faire peur de me tenir avec moi. Mais aussi j’ai beaucoup travaillé sur mon judo et j’ai évité le lancer de la hanche, le reconnaissant avant qu’il ne se produise, apprenant à le lancer. J’ai l’impression que cela me donne une meilleure perspective que si j’avais combattu Ribas il y a un an et que tout cela m’était encore un peu étranger. Après un camp de combat contre Michelle et un camp de combat contre Ashley Yoder, j’ai l’impression que je me suis vraiment concentré sur les gens qui sont bons dans ce domaine – lancer de la hanche, lancer de la tête et du bras, harai goshi. J’ai vraiment été en mesure de reconnaître ce que je fais de mal quand je suis jeté par ceux-ci. J’ai l’impression d’avoir travaillé sur une très bonne défense pour cela. Je sais que c’est son «pain et beurre», elle est vraiment douée pour ces démolitions. Elle est aussi douée pour d’autres démolitions, mais j’ai l’impression qu’elle va devoir faire preuve de créativité pour me faire tomber.

Vous venez de remporter une victoire et deux décisions partagées très serrées. Strawweight est une division très excitante en ce moment. Selon vous, quel est votre parcours vers le titre?

Je pense que quelques grosses victoires sont une bonne voie à suivre. Cela aurait été génial si j’avais obtenu une finition contre Yoder. Je suis toujours en train de me battre parce que c’était très proche. Je pouvais voir qu’elle était sur le point d’arrêter. Elle était tout simplement trop dure, et j’ai fait de grosses erreurs quand j’ai failli la finir. Je pense donc qu’avec quelques grosses victoires, je pourrai être regardé dans la course au titre. Vous savez, c’est un chemin vraiment court vers le sommet. Je dis toujours que Zhang Weili a réussi à obtenir une chance au titre en battant Tecia Torres, qui était sur une séquence de défaites. C’est la même chose avec beaucoup de filles. Ils auraient pu perdre un combat il y a peut-être deux combats, mais comme ils ont remporté quelques grosses victoires contre de gros adversaires, les gens disent: «Oh, laissez-les se battre pour le titre ensuite.» Alors je dois juste le rendre convaincant. Je Je dois juste faire mes preuves dans ce combat et dans le suivant. Ensuite: « Hé, je peux battre le champion, je devrais être l’une des personnes que vous envisagez de combattre pour le titre bientôt. » Un KO ou une finition de toute sorte est toujours un bon moyen de convaincre les gens.

Parlez de quelques autres combats dans la division. Celui qui vient de se passer, que pensez-vous de Loma Lookboonmee, le premier combattant de l’UFC né et élevé en Thaïlande, contre Sam Hughes?

Je pense que Loma avait l’air vraiment génial. Je pense que Sam Hughes est étonnamment dur. Elle a également donné beaucoup de mal à Tecia dans le corps à corps, donc je n’ai pas été surpris quand Loma s’est retrouvé coincé contre la clôture. Mais elle a toujours fait du bon travail en marquant et en tournant. Je donne toujours du crédit à Loma, en la regardant se battre à Invicta, je dis: «Hé, j’ai besoin de revenir à mes balayages de Muay Thai!» J’avais l’habitude de le faire tout le temps, puis j’avais peur de le faire parce que de temps en temps et puis je gâcherais et me faire démonter. Alors quand je la regardais se battre – je pense que c’était peut-être son premier ou deuxième combat à Invicta, je me suis dit: « Cette fille est si bonne! » Cela m’a incité à y revenir. J’étais donc content de la voir gagner et je pense qu’elle a l’air vraiment forte. S’ils faisaient une division de 105 livres, elle y serait vraiment compétitive, c’est sûr.

Que pensez-vous du grand, Rose Namajunas contre Zhang Weili?

Ce combat était… ce n’était même pas un combat! C’était fini si vite. Je pense que beaucoup de gens voulaient le voir jouer, mais je pense que Rose est tellement délicate. Elle est vraiment douée pour cacher ses grèves. C’était génial de la voir être capable de faire ça, de pouvoir se faufiler là-haut. Je l’ai regardé plusieurs fois. Elle passa son pied juste devant le coude de Weili et directement sur son menton. C’est ça la précision. Certaines personnes – certains haters – veulent dire qu’elle a eu de la chance, mais c’est de la précision, c’est quelqu’un qui s’entraîne encore et encore: quel est le moyen le plus simple de faire monter cette jambe pour qu’ils ne la voient pas venir, et ils ne le font pas. t le bloquer, et il n’y a pas de membres sur le chemin. Je pense que c’était vraiment cool et je pratique ce même coup de pied depuis que je l’ai vu. C’était définitivement une performance inspirante.

Le prochain à venir – à part le vôtre – est Yan Xiaonan contre Carla Esparza.

Yan Xiaonan, je n’aime pas vraiment son style… mais je l’ai perdue! Donc c’est juste moi qui suis un haineux! Mais en plus, j’ai l’impression qu’elle crie beaucoup pour marquer. Je me souviens de l’avoir vue se battre contre Claudia Gadelha. Quand elle était contre la clôture, elle ne marquait pas vraiment, mais chaque fois qu’elle frappait Claudia à la tête et sur le côté de la tête, elle disait: «Oui!» J’ai l’impression que Carla a de bonnes chances de la battre. , mais je pense que Yan Xiaonan est sur la bonne lancée. Elle a remporté tellement de victoires d’affilée, je pense qu’elle trouvera un moyen de gagner, c’est sûr. Et si elle bat Carla, elle sera certainement la personne que je m’attends à combattre pour le titre suivant.

En regardant en arrière sur votre carrière – c’est drôle de dire votre carrière, parce que nous vous avons tellement vu vous battre en moins de deux ans – pendant cette période, vous avez beaucoup de choses à réfléchir, mais qu’est-ce que vous dites a été votre préféré, le combat le plus amusant jusqu’à présent?

Plus amusant? Je pense, avant que la décision ne soit appelée, probablement le combat de Claudia Gadelha. C’était juste un grand combat pour me prouver à quel point j’étais bon. Je me suis lancé dans ce combat en pensant: «Vous savez, ça va être difficile, et je sais qu’elle est vraiment très bien classée pour une bonne raison. Et je suis nerveuse. « Je suis nerveuse à l’idée de jouer. Je suis nerveuse à l’idée de gagner, nerveuse si je vais pouvoir me lever si elle me fait tomber. J’ai pu me prouver beaucoup de choses, J’ai prouvé que, « Ouais, tu peux traîner avec elle, tu peux te relever, tu peux la faire tourner quand elle essaie de te presser contre la cage. » J’avais l’impression que j’aurais pu la faire tomber aussi. C’était donc un combat vraiment cool parce que cela me prouvait beaucoup, et cela prouvait que je méritais d’être dans le top cinq et que j’avais une chance de devenir champion avant qu’il ne soit trop tard! Je rampe là-bas en âge, mais je me sens encore jeune, et j’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à donner à ces autres filles de la division. Donc je pense que c’était mon meilleur, mon combat le plus amusant. Et c’était amusant de la regarder tourner quand je l’ai frappée au deuxième tour! Oui, définitivement, si j’avais eu ce moment à refaire, j’aurais continué après ça.

