TLa tentative de plusieurs décennies pour localiser le ou les gènes de la schizophrénie a échoué, selon un nouvel article dans Recherche psychiatrique par l’éminent chercheur en schizophrénie E. Fuller Torrey.

Dans l’article, Torrey passe en revue l’histoire du projet du génome humain, ses espoirs d’identifier la base génétique de la schizophrénie et comment ces espoirs ont été anéantis par l’incapacité totale de trouver quoi que ce soit de ce genre.

Torrey écrit : « Plus de vingt ans plus tard, aucun gène n’a été identifié comme étant à l’origine de la schizophrénie, malgré les dépenses de près de 8 milliards de dollars consacrées à la recherche génétique par le NIMH. Aucun nouveau traitement n’est non plus disponible grâce à cette recherche.

Cet article est surprenant puisque Torrey soutient depuis longtemps que la schizophrénie est une maladie cérébrale qui doit être traitée biomédicalement.

Qui est E. Fuller Torrey ?

Torrey est psychiatre et chercheur sur la schizophrénie et le trouble bipolaire. Dans les milieux de la recherche, il est connu comme le fondateur et directeur exécutif du controversé Stanley Medical Research Institute, qui a dépensé plus de 550 millions de dollars en recherche biologique sur la schizophrénie et le trouble bipolaire au cours des dernières décennies.

Torrey est l’un des principaux chercheurs à étudier la possibilité de causes immunologiques de la schizophrénie. Ses recherches portent notamment sur le parasite Toxoplasma gondiicommunément transporté par les chats et qui se transmet facilement aux humains. Certaines études ont trouvé que l’exposition à ce parasite, et plus généralement l’exposition aux chats pendant l’enfance, est associée à un risque accru de schizophrénie. Cependant, d’autres études n’ont pas trouvé de corrélation statistiquement significative, elle est donc toujours considérée comme théorique. Même si un lien existe, il n’explique probablement qu’une fraction des cas de schizophrénie.

Cependant, pour la plupart, Torrey est plus connu comme le fondateur du Treatment Advocacy Center (TAC), qui fait pression sur les politiciens pour qu’ils soutiennent le traitement forcé des personnes atteintes de schizophrénie. Pour cette raison, Torrey est un personnage controversé : le groupe de survivants psychiatriques Mind Freedom International l’a qualifié de ” “l’un des psychiatres les plus fébrilement pro-force au monde.”

Torrey et le TAC ont été à l’avant-garde des projets de traitement forcé des politiciens, notamment en faisant appliquer la loi Kendra à New York et en travaillant avec le maire Adams sur un plan visant à balayer la population sans logement dans des établissements psychiatriques.

Cependant, études depuis les années 1990y compris une revue Cochrane en 2017, ont constaté que le traitement forcé était inefficace, concluant qu’il ne réduisait pas la réhospitalisation ou la criminalité, ni n’améliorait le fonctionnement social, la qualité de vie ou même l’observance du traitement. Pire encore, des recherches ont montré que le traitement involontaire augmente le risque de suicide. En outre, les lois concernant le traitement involontaire ont été critiqué pour Préjugé racial.

Les Nations Unies ont appelé les États membres à interdire les traitements forcés, affirmant qu’ils « pourraient bien s’apparenter à de la torture » et qu’ils violent les droits de l’homme. Et l’Organisation mondiale de la santé a appelé à une transformation des services de santé mentale pour se concentrer sur des approches centrées sur la personne et fondées sur les droits.

Le projet du génome humain

Bien qu’il défende l’idée que la psychose a des causes biologiques et malgré sa présence dans les équipes de recherche impliquées dans les études d’héritabilité, Torrey a pris longtemps un peu vision sceptique de la recherche en génétique. Pourtant, les profanes et de nombreux professionnels de la santé mentale croient toujours que la schizophrénie est une maladie génétique. En effet, le site Web MedlinePlus du NIH répertorie la schizophrénie en tant que « maladie génétique » tout en admettant que ses causes ne sont « pas bien comprises » et en le qualifiant de « domaine de recherche actif ».

Dans les années 1990, le Projet Génome Humain – un effort massif visant à comprendre chaque gène humain – a promis de résoudre cette énigme en découvrant la base génétique de la maladie.

Quelques maladies rares sont directement causées par une seule variante génétique (comme la maladie de Huntington, la mucoviscidose et la drépanocytose, par exemple). Cependant, le plus souvent, les personnes présentant certaines variantes génétiques identifiables courent un risque beaucoup plus élevé de contracter certaines maladies. Par exemple, environ 60 % des femmes ayant le BRCA1 ou BRCA2 variante développent un cancer du sein, contre 13 % des femmes sans ces variantes. Les variantes qui augmentent le risque de cette manière sont appelées « gènes de risque ».

Ces fortes corrélations avec des variantes génétiques héréditaires spécifiques sont utiles pour délimiter la voie biologique de ces maladies. Par exemple, le BRCA Ce gène est considéré comme un gène suppresseur de tumeur, il est donc logique que les différences dans ce gène puissent fortement affecter le risque de cancer.

Si des variantes génétiques spécifiques pouvaient être identifiées qui augmentent le risque de schizophrénie de la même manière, les chercheurs pourraient en apprendre davantage sur les voies biologiques possibles de la schizophrénie et potentiellement développer des médicaments ciblant cette biologie. Cela pourrait également permettre de développer des mesures préventives spécifiquement destinées aux personnes à haut risque.

C’était le rêve du Human Genome Project et de ses fondateurs. Comme le raconte Torrey, pour bon nombre des personnalités majeures impliquées dans la création et la direction du Projet Génome Humain, l’identification des bases génétiques de la schizophrénie devait être l’un des principaux moteurs de leur travail. Torrey note spécifiquement que Charles Delisi, James Watson et le sénateur Pete Domenici ont tous eu des relations qui ont conduit à une obsession personnelle pour la schizophrénie.

C’est Delisi qui, en 1985, a lancé pour la première fois l’idée du projet du génome humain avec ses collègues et a passé les années suivantes à faire avancer le projet. Son épouse, Lynn, faisait partie des chercheurs qui se sont penchés sur la façon dont la schizophrénie semblait exister au sein des familles.

Watson, déjà célèbre comme co-découvreur de la structure de l’ADN, fut le premier directeur du Human Genome Project. Pour Watson, l’accent a été mis sur la schizophrénie lorsque son fils a connu une crise à l’âge de 15 ans, notamment une tentative de suicide et une fugue, en plus d’avoir reçu un diagnostic de schizophrénie et d’être hospitalisé pendant six mois.

Et selon Torrey, Domenici était connu pour mettre le kibosh sur des projets coûteux dans sa position au sein des commissions du budget et des crédits. Mais sa fille avait reçu un diagnostic de schizophrénie et il était impatient de faire avancer toute recherche susceptible de l’aider à établir ce diagnostic spécifique. C’est grâce à lui que le projet a finalement été financé.

Ainsi, dès le début, le Projet Génome Humain a été conçu par de vrais croyants avec la promesse de découvrir les bases génétiques des troubles psychiatriques, en particulier de la schizophrénie. Ils ont passé les années 1990 à séquencer plus de 20 000 gènes humains, pour un coût final de 2,7 milliards de dollars. En 2000, avec environ 90 % du génome cartographié, leurs efforts ont été salués comme un succès lors d’une célèbre conférence de presse à la Maison Blanche (la séquence complète a finalement été achevée en 2022).

La promesse – et l’échec – de la génétique

Après cette conférence de presse en 2000, d’éminents scientifiques et politiciens ont promis que notre compréhension de la génétique de la maladie mentale était sur le point d’exploser, conduisant à de nouveaux traitements étonnants qui changeraient totalement le paysage de la psychiatrie.

Torrey cite Francis Collins, directeur du Human Genome Project, qui a déclaré que d’ici 2020, des « médicaments de synthèse basés sur les gènes » seraient disponibles pour traiter et prévenir tout, du diabète à la maladie d’Alzheimer, « et le diagnostic et le traitement de la maladie mentale seront transformé. »

Torrey cite également Steven Hyman, qui était directeur du NIMH à l’époque du Human Genome Project : « La recherche des gènes associés à la plupart des maladies mentales va désormais progresser à un rythme considérablement accéléré… De nouvelles thérapies hautement sélectives, sûres et efficaces. deviendra disponible pour le traitement des maladies mentales courantes dans un avenir pas trop lointain.

Mais les gains promis ne se sont jamais concrétisés. Le Projet Génome Humain nous a aidé à comprendre d’autres pathologies, notamment le cancer, ainsi que les troubles monogéniques. Mais pour les troubles psychiatriques, aucun test génétique n’a été trouvé ; aucun test biologique n’a été trouvé ; aucun médicament psychiatrique n’a été développé sur la base d’une découverte génétique. Pas pour la dépression, l’anxiété, la psychose, le trouble bipolaire, le TOC, le TDAH ou toute autre « maladie mentale ».

Les recherches actuelles ont montré que les tests génétiques pourraient expliquer moins de 1 % du diagnostic de schizophrénie. En incluant l’ensemble du génome, une autre étude a trouvé un pouvoir explicatif de 2,28 %. Un autre encore a découvert que les causes génétiques pourraient expliquer jusqu’à 3,4 % du fait qu’une personne ait reçu le diagnostic.

En comparaison, une étude incluant tous les facteurs génétiques connus ainsi que les « facteurs environnementaux » (expériences de vie, circonstances sociales, antécédents familiaux, douleur) a révélé que la génétique prédisait 0,5 % du risque de schizophrénie, tandis que les facteurs environnementaux en expliquaient environ 17 %.

Cette découverte concorde avec des recherches antérieures révélant de fortes corrélations entre la schizophrénie et diverses expériences de vie, mais aucun effet de la génétique sur le risque de schizophrénie.

Et d’autres chercheurs ont conclu que les résultats génétiques ne fournissaient aucune donnée utile, même en considérant les gènes théoriquement associés aux troubles psychiatriques.

Cet échec de la recherche génétique a été parallèle à l’échec du reste de la psychiatrie. Malgré une augmentation massive du nombre de personnes recevant un diagnostic et prenant des médicaments psychiatriques, les résultats n’ont fait qu’empirer au fil des années.

Les chercheurs écrivent que les médicaments psychiatriques n’améliorent pas l’évolution de la maladie mentale ni ne préviennent l’hospitalisation ou le suicide ; ils écrivent qu’il n’y a aucune preuve que la psychiatrie ait amélioré les résultats au fil du temps ; et ils ont découvert que l’utilisation d’antidépresseurs, d’antipsychotiques et même le simple fait de recevoir un diagnostic psychiatrique conduisent tous à des résultats pires que ceux qui ne sont pas diagnostiqués ou traités, même après avoir contrôlé la gravité des symptômes.

Des percées qui se sont révélées fausses, encore et encore

