À la recherche du «singe le plus violent du monde», un macaque japonais blesse 18 personnes, dont un BÉBÉ, pendant dix jours

Les COPS ont lancé une chasse urgente à un singe fou après que le macaque japonais ait blessé 18 personnes au cours d’un déchaînement de dix jours.

Le chimpanzé maléfique a déclenché sa frénésie folle plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a ouvert une moustiquaire et a griffé un petit bébé dans la ville de Yamaguchi au Japon plus tôt ce mois-ci.

Le maléfique macaque japonais a lancé sa folle frénésie plus tôt ce mois-ci Crédit : Getty

La mère du bébé a déclaré à la télévision locale : “J’étais en train de passer l’aspirateur dans le salon et j’ai entendu le son de mon bébé pleurer bruyamment.

“Quand je suis entré pour vérifier, il y avait un singe tirant le bébé sur le sol comme s’il essayait de s’enfuir avec lui.”

Elle a ajouté: “C’est assez effrayant que le singe puisse ouvrir des moustiquaires et entrer dans les maisons.

“J’aimerais qu’il soit pris le plus tôt possible.”

Depuis lors, le singe a attaqué au moins cinq autres personnes dans le même quartier, laissant ses victimes avec des égratignures et des morsures au cou et au ventre.

Le singe a même réussi à se frayer un chemin dans une école primaire le 11 juillet et a griffé l’un des élèves.

Trois jours plus tard, le singe s’est glissé dans une pépinière voisine par la fenêtre des toilettes et a mordu au pied une fillette de quatre ans endormie.

Parmi les autres victimes du déchaînement figuraient deux femmes âgées.

L’une d’elles a été agressée alors qu’elle étendait sa lessive sur son balcon.

Et tôt hier matin, le singe dérangé a ouvert une autre moustiquaire et lancé une attaque contre une fillette de quatre ans.

Lors de son dernier assaut aujourd’hui, le chimpanzé a grignoté les pieds d’une femme après avoir déchiré la moustiquaire de son balcon.

Les flics ont maintenant intensifié les patrouilles pour l’animal – qui mesurerait 50 cm de haut – et ont exhorté les habitants à garder leurs fenêtres fermées, rapporte le Times.

On estime qu’il y a plus de 100 000 macaques japonais sauvages – et ils sont parfois connus pour entrer dans les villes et les villes.

En 2013, la ville de Hyuga à Miyazaki aurait versé une indemnité de 120 £ à 18 victimes après qu’un macaque se soit livré à un saccage sauvage similaire.

Et un propriétaire dont la propriété a été endommagée lors de la chasse au singe aurait également reçu 1 800 £.

Cela survient après qu’une troupe de singes tueurs a jeté à mort un bébé de quatre mois après l’avoir arraché à sa mère.

Papa Nirdesh Upadhyay, 25 ans, était sur son toit-terrasse de trois étages avec sa femme et son fils chez eux à Bareilly, en Inde, lorsque les animaux ont pris le tot.

Malgré leurs efforts pour les chasser, les animaux ont entouré le trio terrifié et ont continué à les narguer.

Nirdesh a fait une offre désespérée pour la liberté et a couru vers les escaliers avec son fils de quatre mois – mais il a glissé entre ses mains.

Le père a alors immédiatement essayé de ramener son nouveau-né dans la sécurité de ses bras sous le regard horrifié de sa mère.

Mais l’un des singes les a devancés – et a lancé sans pitié le tot du toit à trois étages.

Le petit garçon est décédé tragiquement, selon des informations.