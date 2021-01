Un SCIENTIFIQUE surnommé «Patient Zéro» qui a disparu d’un laboratoire au début de l’épidémie de Covid-19 est toujours porté disparu malgré une recherche d’un an.

L’expert en virus Huang Yanling a été nommé en ligne en Chine lors des tout premiers rapports inquiétants sur la pandémie mortelle en février de l’année dernière.

Les allégations ont créé un lien entre la pandémie et l’Institut de virologie de Wuhan – qui abrite les maladies zoonotiques des chauves-souris – et ont fait craindre que le virus ne soit accidentellement divulgué lors d’expériences.

La réticence de la Chine à produire Huang a alimenté la théorie selon laquelle elle est soit morte, soit détenue par l’État pour dissimuler le rôle de l’institut dans la pandémie, rapporte le Mail dimanche.

Le département d’État américain pense qu’elle a été la première de plusieurs à travailler dans l’institut controversé qui est tombée malade à l’automne 2019 – des mois avant sa reconnaissance officielle.

Les responsables de l’État à Pékin ont rapidement annulé les rapports à l’époque et ont insisté sur le fait que Huang était sain et sauf.

Et au milieu des spéculations sur son sort, ses patrons ont nié qu’elle avait été blessée et ont affirmé qu’elle avait terminé ses études dans une autre partie de la Chine.

Un message qui proviendrait du scientifique est apparu plus tard sur le service de messagerie WeChat, informant ses collègues qu’elle était en vie et affirmant que les rapports étaient faux.

Il disait: « À mes professeurs et à mes camarades, combien de temps sans parler. Je suis Huang Yanling, toujours en vie. Si vous recevez un e-mail [regarding the Covid rumour], dites que ce n’est pas vrai. «

Depuis lors, Huang semble avoir disparu des médias sociaux et toute mention d’elle semble avoir disparu du site Web de l’institut.

Le département d’État américain a déclaré que le Parti communiste chinois avait empêché les enquêteurs d’interroger des chercheurs à Wuhan « y compris ceux qui étaient malades à l’automne [autumn] de 2019. «

«Pékin continue aujourd’hui de retenir des informations vitales dont les scientifiques ont besoin pour protéger le monde de ce virus mortel et du prochain», a ajouté samedi le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Les accusations de dissimulation par le gouvernement chinois ont été rejetées à plusieurs reprises et les pressions pour une enquête complète sur le laboratoire soupçonné d’être la source du coronavirus ont jusqu’à présent été résistées.

Mais les États-Unis ont toujours insisté sur le fait que la Chine est à blâmer, avec Donald Trump jurant de déclassifier les renseignements secrets de bombe reliant le virus à leur installation scientifique.

Pompeo a révélé de nouvelles études des services de renseignement américains affirment que des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades à l’automne 2019 – plus tôt qu’on ne le pensait auparavant – avec des symptômes compatibles avec Covid.

« Cela soulève des questions sur la crédibilité de l’affirmation publique du chercheur principal de WIV Shi Zhengli selon lequel il n’y avait ‘aucune infection’ parmi le personnel de WIV et les étudiants du SRAS-CoV-2 ou des virus liés au SRAS », a déclaré Pompeo.

Il a pris la parole après qu’un responsable du gouvernement américain ait déclaré que la théorie la plus « crédible » autour de l’origine du coronavirus est celle qui s’est échappée du laboratoire de Wuhan.

Le principal assistant de Trump Matthew Pottinger a revendiqué les dirigeants Chine «admettent» qu’il y a une chance que des théories suggèrent Covid-19 commencé dans un «marché humide» sont faux.

Pompeo a appelé l’OMS à enquêter sur le laboratoire en question, juste un jour après qu’une équipe de l’organisation a atterri à Wuhan.

L’équipe est sur le point de se pencher sur le « marché humide » lié à l’origine aux infections précoces, mais on pense qu’il n’y a aucun plan pour déterminer si le virus s’est accidentellement échappé du laboratoire.

Pompeo a suggéré qu’il s’agissait d’un virus naturel qui s’était échappé accidentellement du laboratoire, plutôt que d’un virus artificiel qui avait été libéré sans but.

Un document d’information du Département d’État disait: « Les infections accidentelles dans les laboratoires ont provoqué plusieurs épidémies de virus en Chine et ailleurs, y compris une épidémie de SRAS en 2004 à Pékin qui a infecté neuf personnes, tuant une. »