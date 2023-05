« À la recherche du Canada » : le Carrousel de la GRC est ancré dans la tradition alors que la Force fête ses 150 ans

Maxwell Newhouse se souvient que la terre tremblait sous ses pieds lorsque 32 cavaliers portant des vestes écarlates brillantes, au-dessus de leurs grands chevaux noirs, se déplaçaient à travers un champ en motifs sans couture.

C’était il y a 25 ans et c’était la première fois qu’il regardait un Carrousel de la GRC, un ballet équestre où les gendarmes revêtent l’emblématique serge rouge, hissent leurs lances et rendent hommage au patrimoine canadien.

« C’est juste l’expérience canadienne. C’était juste au-delà de tout ce que j’ai jamais vu », a déclaré Newhouse, un peintre de la Colombie-Britannique.

« Quand je l’ai vu, ça m’a guéri. Je suis rentré chez moi et je ne pouvais pas m’arrêter de peindre. Je les ai littéralement peints pendant plus de 10 ans.

Alors que la GRC célèbre son 150e anniversaire, Newhouse réfléchit à la tradition centenaire qui l’a façonné en tant qu’artiste.

Certaines des centaines de représentations qu’il a peintes sont présentées dans son livre, « Le Carrousel de la GRC », mettant en vedette les formations complexes qui nécessitent le plus grand contrôle, timing et coordination.

Les gendarmes disent que le manège est un symbole de tradition, d’honneur et de fierté où les agents peuvent établir des relations avec les communautés.

« En tant qu’artiste, je suis toujours à la recherche du Canada », a déclaré Newhouse. « Comment s’identifie-t-on ? Je pense que la GRC en fait partie.

Les membres de la GRC effectuent chaque année des dizaines de manèges dans les collectivités canadiennes. Des représentations auront lieu dans sept provinces cette année.

Le manège est composé d’agents de police qui ont suivi un processus de candidature concurrentiel et une formation approfondie aux écuries d’Ottawa.

Les chevaux reçoivent également une formation complète et établissent des relations avec leurs cavaliers.

« Parfois, les gens commencent avec un cheval qu’ils n’aiment pas du tout, mais à mesure que le cavalier et le cheval se comprennent et se font confiance, ce lien grandit », a déclaré le Sgt. Le major Bill Stewart, l’ancien maître d’équitation, dans le livre « L’esprit de la chevauchée : le carrousel de la GRC » de Monique Cooper et Joel Walker.

La première randonnée publique remonte à 1887 à l’école d’équitation de Regina, environ 13 ans après que la Police à cheval du Nord-Ouest a commencé sa marche à cheval vers l’ouest depuis Dufferin, au Manitoba.

Les exercices de cavalerie à cheval faisaient partie des routines des officiers, une tradition qui provenait d’anciens membres de la cavalerie britannique.

L’école d’équitation a brûlé en 1887 et la prochaine course enregistrée publiquement a eu lieu 20 ans plus tard en 1901. La tradition s’est poursuivie jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Il est ensuite revenu en 1920, la même année où le nom de la force a été changé en GRC, et est depuis devenu un incontournable.

Les chevaux du Carrousel étaient à l’origine de différentes couleurs, mais en 1938, l’ancien commissaire Stuart Wood a mandaté les gendarmes à n’utiliser que des noirs.

Wood était allé au couronnement du roi George VI et aimait le contraste entre les vestes rouges des Life Guards et leurs chevaux noirs. Les gendarmes ont aussi des vestes rouges, alors il voulait reproduire ce look.

Les chevaux noirs, cependant, étaient difficiles à trouver. C’est pourquoi, en 1939, la GRC a établi un programme d’élevage à Regina, sélectionnant des chevaux pour leur robe noire, leur taille et leur tempérament.

En 1942, le programme a été transféré à Fort Walsh, en Saskatchewan, dans la région sud-ouest de Cypress Hills.

Le programme a été déplacé en 1968 à son emplacement actuel à Pakenham, en Ontario, à 59 kilomètres à l’ouest d’Ottawa.

Fort Walsh demeure un lieu historique national.

« Je pense à Fort Walsh comme la maison spirituelle des chevaux (du Carrousel) », a déclaré Frances Polson dans « The Spirit of the Ride ».

« Je me souviens que le soir, les chevaux venaient sur la colline, des sabots de tonnerre et un grand troupeau de corps en mouvement. »

Quelques chevaux célèbres sont sortis de Fort Walsh, dont Burmese, une beauté noire offerte à feu la reine Elizabeth. Burmese était l’un de ses chevaux préférés car il avait un tempérament calme, beaucoup d’esprit et était fiable.

Nero, un cheval également de Fort Walsh, était célèbre pour connaître toutes les formations et enseigner aux autres chevaux.

Nero a été taxidermisé et exposé au Centre du patrimoine de la GRC à Regina. Cependant, le pelage noir du cheval est devenu brun au fil des ans en raison des dommages causés par la lumière et des effets des produits chimiques de taxidermie.

Les chevaux qui ne sont pas retenus pour le Carrousel sont vendus aux enchères.

Alors que la formation équestre de base s’est terminée à l’Académie de formation de Regina en 1966, presque tous les gendarmes peuvent postuler pour faire partie de la tradition.

Ils sont tenus d’avoir deux ans d’expérience dans la police, mais ils n’ont pas besoin d’avoir une formation équestre préalable.

Le Carrousel reçoit des centaines de candidatures chaque année. Environ une douzaine d’entre eux peuvent essayer et seule une poignée est choisie.

Ils passent des heures interminables en selle, à panser les chevaux, à nettoyer les boxes et à balayer les sols. Les membres participent au manège pendant trois ans, puis reprennent leurs fonctions régulières de police.

Comme l’a dit un gendarme dans « L’esprit de la course », être sélectionné pour la course est « presque aussi bon que de gagner à la loterie ».

Pour Newhouse, il offre un sentiment de fierté.

« Je sais que (la GRC) a beaucoup de mauvaise presse, mais ils sont attentifs et j’ai confiance », a-t-il déclaré. « Il y a une longue histoire dont ils peuvent être fiers. »

Jeremy Simes, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

GRC