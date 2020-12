La recherche de la randonneuse britannique disparue Esther Dingley est « impossible », a déclaré la police espagnole, alors que les sauveteurs abandonnaient tous en raison de vicieuses tempêtes de neige bloquant les sentiers de montagne dans les Pyrénées où elle a été vue pour la dernière fois.

La brigade espagnole de sauvetage en montagne de la Guardia Civil à Benasque a abandonné vendredi sa chasse au Britannique de 37 ans avant les blizzards et les températures inférieures à zéro.

Les conditions continuent de frapper la station pittoresque et le parc national environnant dans lequel elle s’est aventurée.

Le sergent Jorge Lopez, chef de la brigade de sauvetage en montagne, a déclaré que les conditions météorologiques arctiques rendaient toute nouvelle expédition dans les montagnes «inutile».

Esther Dingley, 37 ans, parcourait les Pyrénées à la frontière entre la France et l’Espagne lorsqu’elle a disparu, ce qui a provoqué une opération de recherche et de sauvetage qui a depuis été suspendue en raison des conditions météorologiques. La police espagnole a déclaré que sa recherche était désormais « impossible »

Sur la photo: Mme Dingley avec son partenaire Daniel Colegate, qui a été interrogé par la police trois fois au sujet de sa disparition, qui disent qu’on lui parle en tant que témoin, pas en tant que suspect

Il a déclaré à MailOnline: « Il y a eu de fortes chutes de neige la nuit dernière, ce qui rend une nouvelle recherche aujourd’hui impossible.

«Il est inutile de chercher dans un endroit avec plus d’un demi-mètre de neige.

«Un gros effort a été fait dans la recherche d’Esther mais sans résultat.

«Si les conditions météorologiques s’améliorent, nous pourrons effectuer notre entraînement tactique normal dans la région de Benasque afin qu’il se double d’une recherche.

«Mais il y a peu de chances que cela se produise pour le moment.

Esther a été vue pour la dernière fois par d’autres randonneurs se dirigeant vers le pic de Salvaguardia le 22 novembre.

Elle a envoyé à son partenaire Daniel Colegate une photo d’elle-même en selfie au sommet.

La monitrice de fitness de 37 ans avait l’intention de passer la nuit dans un refuge voisin et de descendre les montagnes en France les jours suivants, mais elle n’est jamais arrivée.

Les sentiers menant aux montagnes sont maintenant recouverts de neige épaisse.

Les traces d’animaux – lièvre arctique, chèvre sauvage, lynx et peut-être ours – sont le seul signe de vie.

La Guardia Civil a déclaré qu’elle «envisageait toutes les options» pour la disparition d’Esther.

Mais le sergent Lopez a déclaré qu’il était « très probable » qu’elle ait subi un accident dans les montagnes.

Il a dit: « Quand quelqu’un est perdu dans les montagnes, la première hypothèse est toujours qu’il est dans les montagnes. »

Les conditions continuent de frapper la station pittoresque et le parc national environnant dans lequel elle s’est aventurée (photo), rendant la recherche d’elle « inutile » selon les autorités espagnoles

Cependant, la Guardia Civil a écarté une possible observation d’Esther endormie dans son camping-car à Benasque dix jours après sa disparition.

Un promeneur de chien a sonné l’alarme lorsqu’elle a repéré une silhouette endormie à l’arrière de la caravane immatriculée au Royaume-Uni dans un parking à 22 heures le 2 décembre.

La femme locale appelée Lucia a décrit à MailOnline comment elle avait vu une personne aux cheveux châtain clair allongée, ne bougeant pas ou agitant les mains.

Mais elle prétend avoir été piégée par la Guardia Civil qui n’a envoyé personne enquêter.

Une porte-parole de Guardia Civil a déclaré à MailOnline que la silhouette à l’intérieur du camping-car était un officier médico-légal en civil – travaillant à 22 heures sans vêtements de protection et conduisant un véhicule non marqué.

Les autorités espagnoles semblent être en désaccord avec leurs homologues français, qui participent à l’opération de recherche binationale.

Le capitaine du gendarme français Jean-Marc Bordinaro dit qu’il est «peu probable» qu’Esther ait subi un accident et que sa disparition soit «le résultat d’un acte volontaire ou le résultat des actions de quelqu’un d’autre».

Il a ajouté que la vie d’Esther et de Daniel «n’était pas aussi heureuse que le suggèrent les images publiées sur les réseaux sociaux».

À gauche: Esther Dingley avec son partenaire Daniel Colegate. Mlle Dingley était une passionnée de yoga qui avait été entraîneuse privée avant d’abandonner sa carrière pour voyager à travers l’Europe

Esther est restée dans son refuge Angel Orus de 7000 pieds (photo) le 17 novembre et semblait « de très bonne humeur »

Ses commentaires sont intervenus après que des responsables aient interrogé le partenaire de Mme Dingley pour la troisième fois au sujet de sa disparition.

Quatre officiers de la force paramilitaire de la gendarmerie française ont parlé à Colegate à la ferme en Gascogne qu’il était à la maison lundi après-midi.

M. Colegate, 38 ans, avait séjourné dans une location de vacances de 1000 £ par semaine, tandis que sa partenaire de longue date, Esther, s’était lancée dans une randonnée en solo dans les Pyrénées le mois dernier.

Bordinaro a affirmé que M. Colegate avait été interrogé en tant que témoin, pas en tant que suspect, déclarant à MailOnline: « Nous avons interrogé Daniel Colegate dans la ferme où il vit dans le département du Gers lundi.

«Nous voulons étudier toutes les possibilités. Nous ne réglons aucune ligne d’enquête.

«Mais il ne semble pas probable qu’Esther ait subi un accident et il n’est pas crédible qu’elle ait été mangée par un ours ou qu’elle soit tombée dans un lac.

«Nous pensons que sa disparition est soit le résultat d’un acte volontaire, soit le résultat des actions de quelqu’un d’autre.

La diplômée d’Oxford a garé le camping-car Fiat dans un parking de la ville espagnole de Benasque le 15 novembre avant de partir pour sa randonnée en solo dans les Pyrénées.

Dan Colegate, le partenaire britannique de la randonneuse disparue Esther Dingley, la recherchait seule dans les Pyrénées en début de semaine. Sur la photo: une carte montrant l’itinéraire probable qu’elle prenait

« Nous sommes allés voir M. Colegate pour pouvoir parcourir les médias sociaux avec lui – messages, etc.

« Il semble que leur vie ensemble n’était pas aussi heureuse que le suggèrent les images publiées sur les réseaux sociaux.

« Cependant, je voudrais souligner que nous avons interrogé M. Colegate en tant que témoin et non en tant que suspect. »

Le diplômé d’Oxford a été interrogé par les gendarmes français et la Guardia Civil espagnole la semaine dernière sur la disparition d’Esther.

Une vidéo de vidéosurveillance publiée plus tôt cette semaine a montré Mlle Dingley dans un supermarché des Pyrénées, où un client qui l’a vue l’a décrite comme étant « triste et réfléchie ».

Sur la photo: Esther Dingley est vue au supermarché Eroski à Benasque, en Espagne, le 19 novembre, quelques jours avant sa disparition. La vidéo montre Mme Dingley paraissant « triste et réfléchie » alors qu’elle se promenait dans le supermarché

La passionnée de fitness a défié le personnel du magasin Eroski de Benasque sur le prix d’un paquet de graines de chia alors qu’elle s’approvisionnait pour sa marche sur les montagnes le jeudi 19 novembre.

On pouvait voir un professeur d’anglais local venir à sa rescousse alors qu’Esther ne comprenait pas l’explication du directeur concernant l’écart dans le coût de ses achats – car elle ne comprenait pas l’espagnol.

Dans le supermarché, les graines de Chia avaient été marquées à un rabais qui ne s’appliquait qu’aux acheteurs en possession d’une carte de fidélité du magasin, a expliqué Maria-Carmen – l’enseignante qui a aidé Mme Dingley dans la boutique.

Maria-Carmen a déclaré à MailOnline: « Esther voulait acheter un paquet de graines de chia à prix réduit. Mais vous ne bénéficiez de la réduction que si vous possédez la carte de fidélité Eroski.

«La fille de la caisse a essayé de lui expliquer cela mais elle n’a pas compris parce qu’elle ne parlait pas espagnol.

«Alors la fille m’a appelé et je suis venu lui expliquer ça.

« Elle a dit que cela n’avait pas d’importance et a acheté les graines de toute façon.

« Nous n’avons pas eu une longue conversation parce que j’étais sur le chemin du travail mais elle semblait triste et réfléchie. »

Maria-Carmen a expliqué: « Je l’ai vue quelques jours plus tard faire du yoga dans la rue près de son camping-car.

«Ce n’est pas un spectacle habituel de voir quelqu’un faire du yoga dans la rue à Benasque, alors je l’ai remarqué.

« Plus tard, j’ai appris que la femme anglaise, Esther, avait disparu et j’ai contacté la police et leur ai dit que je l’avais aidée.

«J’espère juste qu’elle va bien.