À la recherche des origines de la pandémie de coronavirus en Chine, la politique frustre le parcours des scientifiques de l’OMS

À la veille du nouvel an, l’expert de l’OMS qui a dirigé la mission n’avait pas réservé de vol. Mardi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa « déception » que la Chine n’ait pas encore été autorisée à voyager – sa critique la plus ciblée de la Chine à ce jour. La Chine a déclaré que les deux parties « négociaient toujours » les arrangements pour le voyage.

Le retard et les rares réprimandes témoignent des nombreux défis auxquels l’équipe de l’OMS doit faire face, qui doit enquêter sur l’une des questions les plus complexes et les plus critiques de notre époque. C’est une question qui est devenue de plus en plus politiquement chargée alors que les États-Unis et d’autres critiques accusent la Chine de la pandémie qui a maintenant fait plus de 1,8 million de morts.

Pékin avait rejeté les appels à une enquête sur l’origine du virus pendant des mois, et avait par la suite accepté une enquête dirigée par l’OMS uniquement si elle n’était pas spécifique au pays. Les responsables chinois ont poussé les théories selon lesquelles le virus provenait de l’extérieur du pays tout en surveillant les recherches connexes et bloquer les scientifiques nationaux de publier des enquêtes indépendantes sur les causes de l’épidémie.

«Avec la quantité de division et de polarisation que cela a déjà eu lieu [past] années, il sera très difficile d’obtenir des réponses objectives et honnêtes », déclare Raina MacIntyre, professeur de biosécurité à l’Université de New South Wales en Australie.

Les scientifiques entreprennent la mission au milieu d’une impasse géopolitique entre la Chine et les États-Unis, dans laquelle l’administration Trump a imposé de nouvelles restrictions aux entreprises technologiques chinoises et accuse Pékin d’entraver l’enquête de l’OMS.

Et l’équipe doit remonter le temps et reconstruire les événements qui se sont produits avant que la plupart des gens ne sachent que quelque chose n’allait pas. Cela aurait été un défi même l’hiver dernier. Le retard peut rendre difficile ou impossible de tirer des conclusions définitives.

« Il leur a fallu une année complète pour négocier un accès en Chine d’une manière significative », a déclaré Lawrence Gostin, professeur de santé mondiale à l’Université de Georgetown. « C’est comme si un meurtre avait été commis et que vous retourniez sur les lieux du crime un an plus tard, après avoir été nettoyé, et vous vous attendez à trouver quelque chose. »

‘Tout est sur la table’

L’équipe commencera par réexaminer les premiers cas de coronavirus et revisiter les personnes à mesure que cela fonctionne à rebours, à la recherche d’indices, a déclaré Peter Ben Embarek, expert en sécurité alimentaire et chef de mission.

Les scientifiques vont essayer de reconstruire ce qui s’est passé au marché des fruits de mer de Huanan dans le centre de Wuhan, initialement en relation avec l’épidémie, et retracer tout ce qui est entré et sorti de ce marché en novembre et décembre 2019, a déclaré Ben Embarek. y compris les produits, les animaux et les marchandises. À partir de là, l’équipe «triangulera» les résultats et tentera d’identifier une source possible.

Malgré les retards et la politique, il espérait toujours que l’équipe pourra progresser si jamais elle arrive à Wuhan. «Il est tard, bien sûr», dit-il. « Mais il n’est pas trop tard. »

Ben Embarek a déclaré que le scénario le plus probable était que le virus passe d’une chauve-souris à un hôte intermédiaire, puis aux humains. Interrogé sur deux autres théories – que le virus est passé directement des chauves-souris de la province du Yunnan aux humains, ou qu’il a émergé d’un laboratoire de Wuhan – il était sceptique, mais a déclaré que « tout est sur la table ».

Quant aux théories selon lesquelles le coronavirus a été importé d’ailleurs en Chine, Ben Embarek a déclaré que ce n’était « pas l’hypothèse la plus probable ». Pourtant, il a promis de suivre toutes les directions.

Cela peut être difficile. En Chine, la visite de l’OMS est la bienvenue en partie parce qu’elle est vue comme une opportunité de justification. Les hauts responsables ont promu des théories marginales telles que la transmission du virus par le biais d’aliments surgelés importés, alors même que le pays lutte contre de nouveaux groupes de cas liés aux mariages et aux funérailles locaux.

Les médias d’État chinois ont saisi sur études qui a retrouvé des traces du virus en Europe à la mi-2019, donnant lieu à l’idée que le virus n’était pas originaire de Chine.

« De plus en plus de preuves ou d’enquêtes suggèrent que la pandémie a probablement été causée par des épidémies distinctes dans plusieurs endroits du monde », a déclaré lundi la porte-parole du département d’État Hua Chunying, soulignant que toute recherche d’origine doit être menée « au niveau mondial ».

Les observateurs disent que la Chine souhaite que la recherche réfléchisse sérieusement à sa réponse au virus, une limitation qui pourrait signifier que les scientifiques sont à l’affût des axes de recherche les plus sensibles.

« Bien sûr, la Chine tient à paraître confiante et à faire ce qu’elle devrait », a déclaré Keiji Fukuda, directeur de l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong et ancien directeur général adjoint pour la sécurité sanitaire et l’environnement à l’OMS.

« Que cette visite soit conçue pour rendre la tâche difficile ou qu’elle soit conçue pour lui donner une opportunité forte, cela dépend des termes de la mission et de l’accès qu’ils obtiennent. »

Mais le niveau d’accès que l’équipe gagne dépend en fin de compte de Pékin. L’OMS peut faire des recommandations et faire pression pour obtenir des informations, mais elle n’a pas le pouvoir de forcer les gouvernements à fournir des preuves.

Par exemple, le plan de l’équipe de revisiter le marché ne fonctionnera que si les preuves du marché ont été conservées. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des échantillons à étudier, Ben Embarek a admis qu’il ne savait pas.

«Je ne sais pas si des échantillons de cette époque sont encore disponibles», dit-il. « C’est l’un des problèmes que nous allons examiner. »

Gérer la politique

L’équipe est scrutée de tous côtés. L’OMS a été critiquée pour avoir géré la première épidémie à Wuhan et a été accusée de l’avoir reportée à Pékin.

Il est maintenant clair que les responsables chinois ont attendu des jours pour informer l’agence de santé des Nations Unies de la mystérieuse épidémie de pneumonie à Wuhan, censurant les informations faisant état d’un virus alarmant de type SRAS.

Une fois que l’OMS a pris conscience de la menace émergente, l’agence a renforcé les affirmations chinoises sur le nombre de cas et la transférabilité, donnant foi à des déclarations qui se sont par la suite révélées fausses.

Fin janvier, les conseillers actuels et anciens de l’OMS se sont dits préoccupés par le fait que l’agence n’exprimait pas de scepticisme quant aux affirmations de la Chine. Certains ont également mis en doute le retard pris pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale.

En février, la première mission de l’OMS en Chine a soulevé de nouvelles questions sur la messagerie. À l’époque, les responsables chinois avaient admis avoir eu des problèmes avec la réponse initiale, mais les experts de l’OMS continuaient de féliciter la Chine.

Les défenseurs de l’agence disent que c’était stratégique, essayant de maintenir le soutien de Pékin et de garder les voies de communication ouvertes. Mais beaucoup ont estimé que l’éloge minait la crédibilité de l’OMS au moment où elle en avait le plus besoin.

«Ce n’est pas que la Chine et les dirigeants chinois veulent des éloges; c’est qu’ils ne veulent aucune critique », a déclaré Alexandra Phelan, avocate spécialisée en santé mondiale au Center for Global Health Science and Security de l’Université de Georgetown.

Phelan a noté que les scientifiques sélectionnés pour la mission à venir n’avaient pas beaucoup d’expérience en Chine, où les informations sont étroitement contrôlées, et pourraient ne pas être bien équipés pour naviguer dans des eaux politiques troubles.

L’OMS, a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations, « a besoin de diplomates plus avertis ».

Lorsque la mission présentera ses conclusions, des experts de la santé publique, des responsables étrangers et le public analyseront à nouveau les rapports de l’OMS pour obtenir des réponses et tout signe que les informations présentées ne sont pas exactes ou complètes.

Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’organisation basée à Genève, a déclaré que la recherche de la source d’un tel événement était « un processus complexe ». Il a fallu du temps pour lier le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) aux dromadaires, a-t-il noté, et pour comprendre les origines de la chauve-souris du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Wang Linfa, un expert en maladies zoonotiques à la Duke-NUS Medical School à Singapour qui a aidé à identifier les chauves-souris comme hôtes naturels du virus du SRAS, a déclaré que cette fois, ce serait différent.

« L’objectif est beaucoup plus difficile cette fois car ils ne savent pas par où commencer », a-t-il déclaré. «C’est beaucoup, beaucoup plus difficile. La politique est désormais en avance sur la science. «

Dale Fisher, médecin spécialiste des maladies infectieuses au National University Hospital de Singapour, qui était en mission de l’OMS en Chine en février, n’était pas optimiste quant au fait que le monde aurait bientôt des réponses.

Malheureusement, tout sera enveloppé de scepticisme. Il sera impossible de prouver que vous êtes totalement transparent », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que les gens devraient s’attendre à une réponse à la fin de ce voyage. »