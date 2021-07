Une côte juvénile, une dent et le témoignage de survivants selon lesquels des enfants ont été traînés hors de leur lit au milieu de la nuit pour creuser des tombes dans un verger de pommiers ont donné des indices sur l’endroit où effectuer la recherche radar qui a trouvé des tombes non marquées d’enfants dans un ancien résidentiel canadien l’école, ont déclaré des chercheurs jeudi.

Sarah Beaulieu, spécialiste en géoradar de l’Université de la vallée du Fraser, a effectué des recherches en mai sur le site de l’ancien pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique. Ils ont conduit à la découverte d’environ 200 tombes présumées anonymes d’enfants, dont certains auraient à peine 3 ans, déclenchant un tollé public.

Beaulieu a déclaré que sa recherche couvrait à peine 2 acres (près d’un hectare) d’un site de 160 acres (65 hectares).

« Cette enquête a à peine effleuré la surface », a-t-elle déclaré aux journalistes lors du premier briefing technique approfondi sur la découverte.

Les tombes présumées sont relativement peu profondes – entre 0,7 et 0,8 mètre (2,3 et 2,6 pieds) sous la surface – conformément aux informations selon lesquelles des enfants auraient été forcés de les creuser, a déclaré Beaulieu.

À partir de 1831 et aussi récemment qu’en 1996, le système des pensionnats du Canada a séparé de force les enfants autochtones de leurs familles, les soumettant à la malnutrition et à des abus physiques et sexuels dans ce que la Commission de vérité et réconciliation du pays a appelé en 2015 « génocide culturel ».

Les survivants qui ont parlé à Reuters se sont souvenus d’une faim perpétuelle et d’une solitude obsédante, les écoles étant gérées sous la menace et le recours fréquent à la force.

La chef de Tk’emlúps te Secwépemc, Rosanne Casimir, qui a révélé la découverte en mai, a réitéré jeudi un appel au gouvernement canadien et aux Oblats catholiques romains de Marie Immaculée, qui dirigeaient l’école, à publier des documents qui permettront à la Première Nation d’identifier les restes.

Les Oblats de Marie Immaculée ont déclaré à Reuters qu’ils avaient fourni tous les documents à l’exception de son Codex Historicus, ou dossier quotidien, qu’ils numérisaient, et des dossiers du personnel, sur lesquels ils cherchaient des conseils juridiques.

Beaulieu a déclaré que la nouvelle des enfants décédés dans des institutions abusives et assimilationnistes gérées par des églises au nom du gouvernement canadien n’était pas nouvelle et était connue depuis des générations.

Autrefois le plus grand pensionnat du Canada, le pensionnat de Kamloops a fonctionné de 1890 à 1978 et comptait autrefois jusqu’à 500 élèves.

La découverte des tombes a secoué le Canada, incitant des recherches ailleurs et forçant les Canadiens à affronter le traitement génocidaire de leur pays envers les peuples autochtones.

Depuis lors, des découvertes similaires ont été annoncées dans la Première nation de Cowessess en Saskatchewan et près de Cranbrook, en Colombie-Britannique, entre autres.

Alors que le gouvernement canadien et certains évêques canadiens se sont excusés, aucun pape ne l’a fait, malgré le rôle important que l’Église catholique a joué dans les écoles largement gérées par l’Église.

