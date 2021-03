Mais alors que je me préparais pour mon voyage, je me suis retrouvé à devoir rassurer les sources suisses que je voulais rencontrer que je n’étais pas un harceleur fou qui prévoyait de fouiller dans les poubelles de M. Federer. Je leur ai assuré que je ne suis qu’un gars normal qui admire ses coups gracieux, son esprit sportif et sa volonté de verser des larmes sur le court. Je pensais que voyager à travers sept cantons vers les endroits où M. Federer a vécu et joué au tennis avant de le regarder aux Swiss Indoors de Bâle, son tournoi de tennis dans sa ville natale, m’aiderait à comprendre non seulement l’homme mais aussi la Suisse, qui est prospère et déchirante. belle mais énigmatique, aberrante en quatre langues au cœur de l’Europe.

Une blessure au genou a forcé M. Federer à prendre plus d’un an de congé de l’ATP Tour. Mais il est revenu à la compétition à Doha, au Qatar, il y a quelques semaines, où il a remporté un match et en a perdu un autre. Ce n’était pas un retour de rêve, mais un début prometteur, et je suis soulagé qu’il semble en bonne santé et motivé. Comme tous les fans, j’espère qu’il aura plus de trophées à hisser – peut-être cet été à Wimbledon ou aux Jeux Olympiques.

Je suis joueur de tennis depuis la fin des années 1970, mais une opération au genou et une série de problèmes de santé m’ont empêché de jouer sur le terrain pendant plusieurs années. J’étais sur la voie de la guérison et j’espérais faire un retour sur un terrain sacré: les courts où M. Federer s’était entraîné en Suisse pour remporter 20 majors et devenir l’un des athlètes les plus appréciés de la planète.

