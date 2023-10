À la recherche de Resurrection Mary, le « fantôme le plus célèbre » de Chicago – Shaw Local

Chicago- Note de l’éditeur : Que vous croyiez ou non aux fantômes et aux hantises, il s’agit de l’une des nombreuses histoires effrayantes de traditions locales que Shaw Local News Network partagera avec ses lecteurs dans l’esprit d’Halloween.

Si vous avez grandi dans la banlieue sud, il y a de fortes chances que vous ayez entendu une version de l’histoire.

Une voiture descend Archer Avenue à travers les bois. Il fait sombre et soudain, le conducteur aperçoit une jeune femme en robe blanche marchant sur le bord de la route et essayant de faire du stop.

Le chauffeur s’arrête pour récupérer la femme et elle lui dit qu’elle essaie de rentrer chez elle. Elle ne dit pas grand-chose, puis, juste au moment où la voiture passe le portail du cimetière de la Résurrection, elle dit au conducteur de s’arrêter.

Aussi mystérieusement qu’elle est apparue, elle disparaît sans que la portière de la voiture ne s’ouvre jamais.

La fille était Resurrection Mary, le fantôme le plus célèbre de la région de Chicago.

Grâce à son infâme auto-stoppeur spectral, le Resurrection Cemetery, le cimetière catholique de Justice, a acquis la réputation d’être l’un des cimetières les plus hantés des États-Unis et même du monde.

« Mystères non résolus », de nombreux programmes de Travel Channel et d’innombrables listes en ligne ont présenté l’histoire rapportée pour la première fois en 1939.

Dale Kaczmarek, enquêteur et écrivain paranormal basé à Oak Lawn, a déclaré que c’était un terme légèrement abusif, car la présence exclusive de Mary et son changement de lieu impliquent que c’est, en fait, la route qui est hantée, et non le cimetière lui-même.

Le Resurrection Cemetery abrite l’une des histoires de fantômes les plus populaires de Chicago, celle de Resurrection Mary. Des légendes urbaines parlent de Resurrection Mary, qui aurait pu être heurtée et tuée par une voiture rentrant chez elle après une danse, faisant du stop le long de l’avenue Archer pour ensuite disparaître près du cimetière. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

« L’histoire raconte qu’elle était en train de danser au Willowbrook Ballroom, qui était à l’origine le O’Henry Ballroom, [which] brûlé récemment [in 2016]. Elle est partie et a été tuée par une voiture, mais elle essaie toujours de rentrer chez elle », a déclaré Kaczmarek. « Elle apparaît n’importe où le long de la route, depuis l’extérieur de ce qui était autrefois la salle de bal jusqu’à la porte principale du cimetière, parfois le long de la route et parfois plus loin dans les bois, mais lorsqu’elle arrive à la porte, elle disparaît, comme si elle se rendait compte que c’est là. elle appartient.

Bien que Kaczmarek ait déclaré que les fantômes en auto-stop sont un « élément essentiel du folklore américain », il a noté que la longévité de l’histoire de Mary, ainsi que le nombre et la variété des récits, rendent cette légende plus crédible.

« C’est bien plus qu’un conte populaire car beaucoup de récits célèbres proviennent de personnes qui ne connaissaient pas encore l’histoire », a déclaré Kaczmarek, qui a écrit deux livres sur les lieux hantés de Chicago et est président de l’association. Société de recherche sur les fantômes. « L’un des récits les plus célèbres date de 1979. Un chauffeur de taxi du North Side s’est perdu en rentrant de l’aéroport et est venu la chercher, dans l’espoir d’échanger un trajet gratuit pour rentrer chez lui contre un chemin. Il a dit qu’elle était inutile pour obtenir des directions et lui a simplement dit de descendre Archer Avenue, mais lui a ensuite crié de s’arrêter devant le cimetière. Il l’a fait, et quand il s’est retourné, la banquette arrière était vide.

« Il ne connaissait pas l’histoire, il ne savait même pas où il se trouvait, mais il en a parlé de manière anonyme avec le Chicago Sun-Times, et c’est le genre d’histoires qui la rendent plus crédible. »

Par l’intermédiaire de la Ghost Research Society, qui a enquêté sur les allégations paranormales aux États-Unis et même dans le monde entier, Kaczmarek a déclaré avoir vu des milliers de récits sur le fantôme, ce qui a d’abord éveillé son intérêt pour le paranormal.

Dale Kaczmarek, résident d’Oak Lawn, est président de la Ghost Research Society. (Photo fournie par Dale Kaczmarek)

«C’était la première histoire de fantômes que mes parents me racontaient», a-t-il déclaré. « Ils dataient de la fin des années 30 lorsque l’histoire a commencé, et mon père aimerait passer devant le cimetière à sa recherche après leurs rendez-vous, au grand dam de ma mère, qui était terrifiée. »

Bien qu’aucun membre de sa famille n’ait jamais vu le fantôme auto-stoppeur, Kaczmarek a déclaré avoir vu suffisamment de récits pour croire qu’il est légitime.

« De toute évidence, il existe de nombreux imitateurs, mais beaucoup d’entre eux sont complètement uniques, ce qui les rend plus crédibles », a-t-il déclaré.

Les histoires de rencontres avec Marie vont de la vue du spectre lumineux le long de la route à l’accompagnement de la mystérieuse femme. Plusieurs personnes ont affirmé l’avoir vue s’élancer sur la route devant eux et avoir cru l’avoir frappée, pour ensuite constater que personne n’était là.

Dans tous les cas, le fantôme est décrit de la même manière : une femme blonde pâle qui semble avoir environ 20 ans et qui est vêtue d’une robe blanche à l’ancienne. Dans chaque récit, elle disparaît sans laisser de trace.

Une histoire datant des années 1970 contenait des preuves matérielles qui, selon Kaczmarek, ont récemment été supprimées.

« Le 10 août 1976, un homme est passé devant le cimetière et a déclaré avoir vu une jeune fille debout dans le cimetière, tenant les barreaux de la clôture », a déclaré Kaczmarek. « Il pensait que quelqu’un s’était retrouvé enfermé par accident lors de la fermeture du cimetière, ce qui s’était déjà produit auparavant, alors il a appelé la police.

« Lorsque les policiers sont arrivés, ils n’ont vu personne, mais ils ont découvert que deux barreaux près du portail étaient pliés et qu’il y avait des empreintes de mains gravées dessus. Le cimetière a déclaré qu’un camion avait heurté la clôture et que les empreintes de mains avaient été laissées par un soudeur qui essayait de les remettre en forme, mais cela n’a aucun sens.»

Kaczmarek dit que l’explication n’a jamais eu de sens parce que les barreaux étaient non seulement roussis, mais encore pliés.

Les barres tordues de la porte du cimetière de la Résurrection semblent porter des empreintes de mains gravées. (Photo fournie par Dale Kaczmarek)

« Elle a laissé ses empreintes de mains sur les barreaux », a-t-il déclaré. « Les marques de brûlure ne ressemblent pas au travail d’un chalumeau, et un soudeur porterait des gants, donc il n’y aurait pas d’empreintes de mains spécifiques. Au fil des années, ils ont essayé de peindre dessus, mais on pouvait toujours voir les marques. S’ils voulaient vraiment faire disparaître l’histoire, ils auraient probablement dû les remplacer, mais ils ne l’ont pas fait pendant des années.

« Ce n’est que l’année dernière que les barreaux ont été retirés, mais ils n’ont pas encore été remplacés. Maintenant, il n’y a plus qu’un trou dans la clôture, donc j’ai hâte de voir ce qu’ils vont en faire maintenant.

Bien que l’histoire de Resurrection Mary persiste, Kaczmarek a déclaré que les rapports d’observations ont diminué depuis leur apogée dans les années 1970 et 1980.

« Ils ont installé des lampadaires plus lumineux le long d’Archer en 1985 pour des raisons de sécurité et pour tenter de mettre fin au vandalisme au cimetière », a-t-il déclaré. « Depuis lors, les rapports sont de plus en plus rares parce que je pense que les fantômes sont plus difficiles à voir sous une lumière vive car ce sont de faibles apparitions, qui sont en quelque sorte dissoutes par celle-ci. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas là ; ils sont simplement plus difficiles à voir.

L’identité de Resurrection Mary n’est pas connue, mais beaucoup pensent qu’il s’agissait d’Anna « Marija » Norkus, décédée dans un accident de voiture en 1927 alors qu’elle rentrait chez elle après la salle de bal Oh Henry. Une autre possibilité est Mary Bregovy, décédée en 1934, bien que sa mort soit survenue dans un accident de voiture dans le Chicago Loop. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Quelle que soit la raison de la réduction des observations, l’histoire de Resurrection Mary n’est jamais loin du cœur et de l’esprit des habitants de la région de Chicago.

Après l’incendie de la salle de bal Willowbrook en 2016, se souvient Kaczmarek, il y a eu un élan de tristesse de la part de la communauté de la part des gens qui y avaient dansé au fil des ans, y compris une note au nom de Mary.

« Je suis allé voir ce qui restait et les gens avaient laissé des pancartes demandant que la salle de bal soit reconstruite », a déclaré Kaczmarek. « Une chose qui m’a semblé triste mais plutôt drôle était près de ce qui restait du cadre de la porte, quelqu’un avait accroché une paire de chaussures de danse blanches pour femmes et une pancarte qui disait ‘S’il vous plaît, reconstruisez la salle de bal’, signée de Resurrection Mary. .»

Si quelqu’un croit avoir vu Resurrection Mary ou avoir vécu une autre hantise, Kaczmarek l’encourage à partager ses histoires avec la Ghost Research Society, mais aussi à ne pas avoir peur.

« Je fais ça depuis 50 ans », a-t-il déclaré. « J’ai vu ma juste part, mais je n’ai jamais rencontré de fantôme malveillant ou nuisible. Je ne pense pas qu’ils soient capables de nuire à qui que ce soit. Je pense qu’ils sont là à cause d’une affaire inachevée ou d’un décès prématuré, et ils veulent juste montrer à quelqu’un qu’ils existent toujours d’une manière ou d’une autre.