À la recherche de réponses : qui pêchera le saumon de la Colombie-Britannique à l’avenir ?

La flottille commerciale de saumon de la côte ouest est clairement en pleine transformation.

Ottawa a fermé environ 60% des pêcheries commerciales de la Colombie-Britannique depuis 2021 et a lancé le mois dernier un programme de rachat de permis pour inciter les pêcheurs à quitter l’industrie afin de protéger les stocks de saumon en chute libre.

Ce qui est moins évident, c’est qui restera sur l’eau avec accès au saumon alors que le gouvernement fédéral remodèle l’industrie qui était autrefois l’épine dorsale de la côte.

Mais beaucoup soupçonnent que les grandes entreprises et les investisseurs qui ne mettent jamais de bottes sur le pont d’un bateau de pêche continueront de prospérer tandis que les pêcheurs indépendants et les communautés côtières languiront.

Selon Jim McIsaac, vice-président de la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada, un modèle de permis de pêche et de quotas concentrés entre les mains de grandes entreprises de transformation des fruits de mer est fermement ancré en Colombie-Britannique.

Si Pêches et Océans Canada (MPO) ne modifie pas ses politiques alors que les permis de pêche au saumon et les prises totales diminuent, la richesse de la pêche continuera de s’éclipser vers les zones urbaines et celles qui disposent de beaucoup de capitaux.

« Le saumon, de mon point de vue, est une ressource publique et devrait être géré au profit du public canadien », a déclaré McIsaac. «Mais le MPO privatise la ressource et la gère au profit des investisseurs et des transformateurs.»

Sur la côte atlantique, les titulaires de permis commerciaux sont tenus d’être présents sur un navire et de pêcher leurs prises, a-t-il ajouté.

Mais sur la côte ouest, de nombreux permis et quotas commerciaux – une part fixe des captures autorisées – sont transférables et peuvent être achetés, vendus et loués comme une marchandise.

La demande et la spéculation poussent le prix d’achat hors de portée des pêcheurs indépendants – en particulier les jeunes sans poches profondes – entraînant la montée d’une «classe d’investisseurs» de sociétés, d’investisseurs ou de pêcheurs à la retraite.

“Au lieu de passer à une pêcherie locale plus communautaire, ce que font de nombreuses pêcheries de la planète pour les rendre plus durables”, a déclaré McIsaac.

Le programme de rachat de permis contractera et concentrera probablement la pêche commerciale à la senne le plus rapidement possible, a déclaré Joy Thorkelson du United Fishermen and Allied Workers’ Union.

Les senneurs ont tendance à être plus gros que les autres types de bateaux de pêche et utilisent des filets réunis en une « bourse » pour capturer le poisson.

La plus grande pêcherie de saumon, le secteur de la senne, représente environ 50% de la récolte totale et est déjà dominé par le plus grand transformateur de poisson de la province, Canfisco, qui fait partie du groupe Jim Pattison, a déclaré Thorkelson.

Les pêcheurs indépendants qui n’ont pas les moyens d’acheter un permis en louent souvent un à des transformateurs qui agissent également comme courtiers ou centres pour d’autres propriétaires qui cherchent à « louer » leur permis, a-t-elle ajouté.

Cela donne aux transformateurs un accès aux prises et un contrôle sur les prix, créant un effet de monopole, a-t-elle déclaré.

Cela permet également aux transformateurs de concentrer l’industrie à terre, drainant davantage la richesse de la pêche des communautés de la Colombie-Britannique, a-t-elle déclaré, soulignant que Canfisco fermait ses conserveries du nord et exportait ce travail vers l’Alaska.

En 2019, le comité des pêches et des océans de la Chambre des communes (FOPO) a publié un rapport au gouvernement centré sur les questions de pêche et d’équité sur la côte du Pacifique.

Le comité a exhorté Ottawa à accroître la transparence autour de la propriété des licences et des quotas et à restreindre l’accès des investisseurs étrangers. Il a également appelé le gouvernement à trouver des moyens pour les jeunes pêcheurs d’entrer dans l’industrie ainsi que des mécanismes mesurables pour garantir que les avantages socio-économiques de la pêche soient plus équitables, en particulier pour les pêcheurs actifs et les communautés côtières.

Mais il y a eu peu de changements réels de la part du MPO au cours des deux dernières années, car le secteur commercial du saumon a été entravé par les fermetures généralisées, a déclaré McIsaac.

“J’ai suivi de très près les développements autour de ces recommandations”, a-t-il déclaré.

“Au mieux, le MPO leur a donné une façade.”

Thorkelson prédit que la plupart des rachats de licences impliqueront des «fruits à portée de main»: des licences inactives achetées à bas prix ou héritées par des personnes non impliquées dans l’industrie ou des pêcheurs qui ont récemment pris leur retraite en raison du déclin continu du secteur commercial du saumon.

Le MPO ne peut pas prédire qui restera sur l’eau car les retraits de permis sont volontaires, a déclaré le ministère dans un courriel à l’Observateur national du Canada.

“Les titulaires de permis qui souhaitent rester dans la pêche pourront le faire”, a déclaré le MPO.

Le ministère n’a pas précisé quand, comment ou si une répartition équitable des bénéfices de la pêche, y compris les quotas ou les licences, fait partie du plan pour la pêche une fois le processus de rachat terminé dans trois ans.

Le programme de retrait est un élément d’un engagement à transformer la pêche au saumon et le MPO surveillera l’évolution du nombre de permis au cours du processus, a déclaré le ministère.

“Le MPO continuera de travailler avec les intérêts de la pêche commerciale pour déterminer d’autres changements qui soutiendront la conservation et la reconstitution des stocks de saumon et une pêche commerciale plus adaptable et économiquement viable”, indique le courriel.

Au-delà de la limitation des coûts de retrait d’un permis, il n’est pas évident que le MPO ait des objectifs ou des critères concernant le nombre de permis qu’il espère retirer de chaque secteur industriel, comme les grandes entreprises, les pêcheurs indépendants ou les Premières Nations, a déclaré Jennifer Silver, chercheuse à l’Université de Guelph. , spécialiste de la gestion des pêches.

“Il y a moins de clarté… sur d’autres facteurs dans la prise de décision qui se rapportent à une vision plus large de qui conserve l’accès à la ressource et ce que cela pourrait signifier pour les communautés côtières ou autochtones”, a déclaré Silver.

Ottawa doit également tenir compte de toutes les implications potentielles associées à une ressource publique telle qu’une licence et un quota appartenant à des investisseurs étrangers, a déclaré Silver, ajoutant qu’il est extrêmement difficile de déterminer le niveau d’investissement en jeu.

Dans un cas, la FOPO a entendu le témoignage d’Ecotrust Canada, une organisation à but non lucratif axée sur la revitalisation des communautés côtières, selon laquelle elle avait retrouvé une société étrangère qui possédait 5,9 millions de livres de quota. Selon le groupe, le directeur de cette société était le même investisseur étranger identifié dans les articles de presse concernant le blanchiment d’argent dans les casinos et l’immobilier à Vancouver.

Ceux qui s’opposent à la mise en œuvre de règlements sur les propriétaires-exploitants en Colombie-Britannique similaires à ceux de la côte atlantique suggèrent que cela équivaudrait à essayer de déchiffrer un œuf, a déclaré Silver.

Mais une politique qui améliore les bénéfices de la pêche et garantit également des avantages aux pêcheurs et aux communautés ne s’exclut pas mutuellement, a-t-elle déclaré.

“La politique peut être conçue pour atteindre un peu des deux”, a déclaré Silver.

« Je ne sais pas si cette combinaison a été réalisée dans la région du Pacifique dans la même mesure qu’elle a été poursuivie et réalisée dans la région de l’Atlantique.

de pêcheSaumon