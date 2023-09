À la recherche de réconfort un an après la tragédie dans la Nation crie de James Smith

Des roues branlantes fendent le gravier intact de la piste de course de Prince Albert, en Saskatchewan. Un homme au chapeau de cowboy déclare que la première course de chars va bientôt commencer.

Après avoir enfilé des casques, des gilets et un besoin d’adrénaline, les conducteurs guident leurs chevaux en position. Un klaxon retentit et la foule applaudit tandis que les sabots battent le sol, produisant des panaches de poussière qui restent dans l’air longtemps après le passage des chevaux.

Darryl Burns est assis calmement sur un banc en aluminium à proximité, ses yeux surveillant chaque rotation des roues du chariot de son petit-fils.

Burns participe à des courses comme celle-ci depuis 50 ans. La compétition, la famille, la passion équestre, tout cela lui apporte un bref réconfort en ce moment.

« Cela me fait oublier toute cette agitation », déclare l’homme de 64 ans.

Un an après la pire attaque au couteau de masse au Canada, Burns et d’autres membres de la Nation crie de James Smith affirment que les dépendances, la violence, le chagrin et les traumatismes continuent de envahir leur communauté.

Mais peu à peu, certains trouvent des moyens de se sentir à nouveau en sécurité – pour eux-mêmes et pour la prochaine génération.

REGARDER | Un an après les massacres, la Nation crie de James Smith réfléchit : La Nation crie de James Smith fête le premier anniversaire des attaques massives au couteau Un an après la pire attaque au couteau de masse au Canada, les membres de la Nation crie de James Smith affirment que les dépendances, la violence, le chagrin et les traumatismes continuent d’être un problème dans leur communauté. Ceux qui ont perdu des êtres chers disent qu’ils honorent leur mémoire et qu’ils s’efforcent d’assurer la sécurité de leur Première Nation.

Un matin de terreur

Le 4 septembre 2022, Myles Sanderson, 32 ans, a déclenché une violence incontrôlable dans le centre de la Saskatchewan. La majeure partie de ces événements s’est produite dans sa propre communauté, la Nation crie de James Smith, qui compte quelque 3 400 membres. Environ 1 900 d’entre eux vivent dans une réserve située à environ 200 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Tôt ce matin-là, Sanderson et son frère, Damien Sanderson, ont été vus en train de boire excessivement avant de s’introduire par effraction dans une maison de James Smith.

Sanderson a attaqué un homme avec des ciseaux, mais Damien l’a brisé. Les frères sont partis, puis se sont battus.

Le corps de Damien a été retrouvé quelques jours plus tard dans un buisson voisin.

Le premier appel au 911 a eu lieu après la première attaque, à 5 h 40. Deux agents de la GRC sont arrivés dans la Première Nation moins de 40 minutes plus tard.

Sanderson, cependant, était plus rapide : il se déplaçait rapidement de maison en maison, poignardant les gens dans leur propre maison.

Finalement, il a fui la Première Nation à bord d’une voiture volée et a tué un homme dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Puis, moins de trois heures après sa première attaque, Sanderson a disparu. Il a échappé à la police pendant des jours et la chasse à l’homme qui a suivi a captivé le monde entier.

Le 7 septembre, la GRC a repéré Sanderson dans un camion volé sur une autoroute près de Rosthern, en Saskatchewan, à environ 130 kilomètres au sud-ouest de James Smith. Les policiers l’ont poursuivi, ont forcé son véhicule à quitter la route dans un fossé et l’ont arrêté.

Peu de temps après, la GRC a déclaré que Sanderson avait souffert d’un problème médical et était décédé pendant sa garde à vue.

Il n’y aurait aucune réponse de la part de l’homme qui a tué 11 personnes et en a blessé 17 autres.

Onze personnes ont été tuées lors des attaques au couteau du 4 septembre 2022. La plupart provenaient de la Nation crie de James Smith. Un homme venait de Weldon, en Saskatchewan. (CBC)

Trouver les outils pour guérir

En tant qu’intervenant en toxicomanie à James Smith, Darryl Burns souhaite voir des programmes adaptés à sa communauté, qui, selon lui, n’a jamais connu une chose pareille.

« Nous n’avons jamais vu quelqu’un poignarder 11 membres de sa propre famille. Nous devons faire autant de choses différentes que possible », dit-il avant de faire une pause.

« Nous ne les guérirons peut-être pas tous, mais si nous prenons un bon départ, notre peuple guérira notre peuple parce que nous aurons tous les outils. »

Burns a perdu sa sœur, Lydia Gloria Burns – connue sous le nom de Gloria – dans les attaques.

Gloria, une conseillère en toxicomanie de 61 ans, faisait partie d’une équipe locale de premiers intervenants. Une mère qui avait été poignardée l’a appelée à l’aide.

Lydia Gloria Burns prononce un discours lors du mariage de sa nièce il y a des années. L’homme de 61 ans, qui faisait partie d’une équipe de premiers répondants, est décédé alors qu’il répondait à un appel à l’aide lors des attaques au couteau dans la Nation crie de James Smith. (Soumis par Darryl Burns)

Le fils adulte de la femme était déjà mort. L’un de ses plus jeunes fils a été blessé, ainsi qu’un autre garçon.

Pendant que Gloria aidait la femme, Sanderson revint et les tua tous les deux.

Un an après la mort insensée de sa sœur, Burns dit qu’il lui dirait : « Nous essayons de passer à autre chose. »

« Je lui ferais savoir à quel point elle a eu un impact sur chacune de nos vies. Tous les frères, les neveux et nièces. Tous les petits-enfants. Quel grand vide elle a laissé dans nos vies. »

Traumatisme complexe, deuil complexe

Les responsables de la santé de la Nation crie de James Smith affirment que huit thérapeutes sont affectés au travail avec les familles des victimes – deux thérapeutes faisaient déjà partie du personnel avant les attaques au couteau.

La clinique de santé communautaire en a ajouté six autres après les attaques, grâce au financement du gouvernement fédéral.

« Il s’agit d’un traumatisme complexe à son meilleur, et il comporte toutes ces subtilités », explique Glenda Watson, une thérapeute sous contrat de la nation crie d’Ahtahkakoop qui travaille avec les familles de James Smith depuis la semaine des agressions au couteau.

Glenda Watson est l’une des huit thérapeutes travaillant avec les familles des victimes de la Nation crie de James Smith. Elle travaille dans le nord et le centre de la Saskatchewan et prend la parole lors de conférences comme celle-ci à Duck Lake, en Saskatchewan. (Sam Samson/CBC)

Elle affirme que l’incident a privé les survivants de tout sentiment de sécurité. Beaucoup avaient du mal à dormir, par exemple, parce qu’ils étaient toujours nerveux.

« Si le corps ne se sent pas en sécurité, comment va-t-il se sentir en sécurité pour en parler ? »

Watson dit que la thérapie somatique – prêter attention et traiter la façon dont le corps exprime son traumatisme – a vraiment aidé.

« C’est littéralement tout ce qu’ils essayaient de faire, c’était de réapprendre à fonctionner. »

Le Service des coroners de la Saskatchewan a promis un soutien en matière de santé mentale lors de deux enquêtes au cours de la nouvelle année. Une enquête sur les événements du 4 septembre est prévue en janvier à Melfort, en Saskatchewan. Une enquête sur la mort de Sanderson en garde à vue a été repoussée à février ou mars.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a dépensé 9,3 millions de dollars pour aider James Smith après les attentats. Cet argent a servi à financer des thérapeutes, des funérailles, des rénovations de maisons endommagées, de nouveaux logements et des programmes sociaux. Ce montant est distinct des 42,5 millions de dollars promis par le gouvernement fédéral pour des ressources à long terme et un nouveau centre de bien-être.

Michael Marion, directeur de la santé de James Smith, a déclaré que la communauté prévoit d’utiliser 3,2 millions de dollars du financement à long terme pour la programmation de l’année prochaine, de se rendre dans des centres de santé d’autres Premières Nations et d’organiser des journées portes ouvertes pour que les résidents puissent avoir leur mot à dire.

« Il faut du temps pour élaborer un bon programme », explique Marion.

« Nous n’avons qu’une seule chance d’y parvenir. Nous devons nous assurer de bien faire les choses et impliquer la communauté. »

Watson prévient que la guérison sera un processus qui durera toute une vie.

« Ce n’est pas différent des pensionnats : nous vivons toujours avec le traumatisme complexe et le deuil complexe découlant de cette expérience », dit-elle.

« Il n’y a pas de réponse ou de résolution facile à ce problème. Nous sommes un peuple confronté à beaucoup de choses. »

Obstacles pour aider

Mais Justine Head affirme que son frère n’a reçu aucune aide du groupe après avoir survécu aux coups de couteau.

« Il ne fait plus confiance à personne », dit-elle.

Keenan Head a été soigné à l’hôpital pour 20 coups de couteau et un poumon perforé. Lorsqu’il a été libéré, sa sœur affirme qu’il a séjourné dans un hôtel. Depuis, il est sans abri.

Les responsables de la santé de James Smith affirment avoir travaillé avec des partenaires communautaires voisins pour vérifier l’état des survivants dans d’autres villes, mais Head affirme que personne n’a rendu visite à son frère.

Justine Head décrit comment elle demande de l’aide pour son frère, Keenan Head, qui a été blessé au couteau, mais a survécu. (Chanss Lagaden/CBC)

« Ils auraient dû sortir pour le voir au lieu de s’attendre à ce qu’il vienne vers eux », dit-elle. « Pour aller voir ce dont il avait vraiment besoin et ce qu’il voulait. »

Comme Sanderson, Head dit que son frère vit avec une dépendance et a un casier judiciaire – il a déjà été reconnu coupable d’agression.

Cet été, Head était en fuite et considéré comme « armé et dangereux » par la police. La Nation crie de James Smith a été enfermée jusqu’à ce que Head soit arrêté.

Head dit que son frère a été mis au ban après les attaques en raison de son passé, créant une barrière entre lui et l’aide dont il a besoin.

« Lorsque la tragédie s’est produite, il a voulu changer ses habitudes. Il voulait tellement changer ses habitudes, mais pourtant il y a encore des gens qui le méprisent », dit-elle.

« Pourquoi ne voient-ils pas une personne essayer de changer ? »

Cérémonies, conseils et sobriété

Par un après-midi humide de juillet à Duck Lake, en Saskatchewan, il est difficile de dire ce qui gronde dans l’air : les tambours ou le tonnerre.

Des centaines de personnes sont dans un champ pour regarder une danse des chevaux, une cérémonie traditionnelle des Cris des Plaines. Quatre chevaux et leurs cavaliers galopent autour d’un tipi.

Brian (Buggy) Burns est le leader et prend les rênes pendant que les animaux font une pause.

« Je me sens soulagé », dit-il après la fin de la cérémonie. « Comme si le stress avait disparu, le deuil a un peu disparu. »

Brian (Buggy) Burns dit que les cérémonies traditionnelles, les conseils et la sobriété l’ont aidé à être là pour ses fils après la perte de leur mère et de leur frère aîné. (Sam Samson/CBC)

Buggy était absent à un rodéo lorsque Sanderson s’est faufilé chez lui le 4 septembre et a attaqué sa femme, Bonnie Goodvoice Burns, son fils adulte, Gregory (Jonesy) Burns, ainsi que deux garçons, dont l’un est un autre fils de Buggy.

C’est Bonnie qui a appelé Gloria à l’aide. Ils sont morts ensemble. Gregory a également été tué, mais les garçons ont survécu.

Buggy dit que les cérémonies – et les conseils fréquents – l’aident à être là pour sa famille. Il a également arrêté de boire cet été après qu’un ulcère hémorragique l’a obligé à être hospitalisé et lui a fait peur.

« Je ne voulais pas quitter mes garçons. Ils ont déjà tellement perdu. Depuis, j’ai rangé la bouteille », dit-il.

« C’est émotionnellement difficile, mais vous savez, vous devez vous battre. »

REGARDER | Les changements dans la Nation crie de James Smith : Darryl Burns partage les changements survenus dans la Nation crie de James Smith Darryl Burns, qui a perdu sa sœur lors des attentats du 4 septembre, partage son message pour sa communauté un an après les attaques massives au couteau.

Un changement dans la communauté

Aussi douloureuse que l’année dernière ait été, Darryl Burns dit avoir constaté un changement dans la Nation crie de James Smith, alors que les jeunes embrassent leur identité et leur histoire avec cérémonie.

« Nous avons vécu des centaines d’années d’oppression. Si nous pouvons commencer à rendre nos enfants fiers d’eux, ce sera énorme pour notre avenir », dit-il.

« Donc, même si cela semble désespéré et quelle que soit la difficulté de la tâche, nous devons continuer. »

Alors qu’il regarde son petit-fils voler sur la piste, Parker, la petite-fille de Darryl, âgée de deux ans, se dandine vers lui.

Il la prend dans ses bras et lui montre l’endroit où le char de sa famille traverse le chemin de gravier.

« Regarde Nathan gagner ! Regarde ! » Un sourire apparaît sur son visage.

Bien que Nathan franchisse la ligne d’arrivée en dernier, le sourire de Darryl ne s’efface pas. Il enveloppe les petites mains de Parker dans les siennes et les serre ensemble.

« Yay! » » roucoule-t-il en direction du bambin, ses nattes rebondissant alors que les deux applaudissent comme un seul.