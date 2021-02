«Pendant deux décennies, nous avons vécu dans une situation de faux choix: soit la liberté, soit l’ordre», proclame sa plateforme. Le gouvernement, dit-il, «devrait cesser de voir des ennemis et des traîtres chez ceux qui ont d’autres points de vue».

Le nouveau parti, appelé New People, semble conçu pour plaire aux partisans de M. Navalny.

Le nouveau parti prospère alors même que le propre parti de M. Navalny a été interdit. Les raisons, selon les analystes russes, sont de saper M. Navalny, de détourner l’attention de son mouvement et de diviser l’opposition libérale – tout en offrant un vernis de politique multipartite dans un pays où il y a peu de choix électoraux significatifs.

Et ce parti, curieusement, s’est exprimé sur les mêmes thèmes de lutte contre la corruption et la répression qui ont fait du leader de l’opposition Aleksei A. Navalny l’ennemi numéro un du Kremlin, avec le gouvernement sur le point de l’expédier dans une colonie pénitentiaire.

Le Kremlin a travaillé sur de nombreux fronts pour détruire le mouvement de M. Navalny – arrêtant ses partisans lors de manifestations et, selon M. Navalny et les gouvernements occidentaux, essayant de l’assassiner l’année dernière. Les représentants du gouvernement l’ont salué comme un pantin des agences de renseignement occidentales, et des flashmobs soutenus par le gouvernement sont apparus pour soutenir M. Poutine.

Mais M. Navalny a également été confronté à un flot constant de réformateurs anticorruption concurrents qui semblent opérer avec la bénédiction du gouvernement – plus récemment New People, qui a accéléré sa campagne pour les élections législatives de septembre, lorsque M. Navalny sera en colonie.