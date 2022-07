À la recherche de nouveaux fonds, le Hamas augmente les impôts dans la bande de Gaza appauvrie

Commentez cette histoire Commentaire

GAZA CITY, Bande de Gaza – Les dirigeants du Hamas de Gaza ont imposé une série de nouvelles taxes sur les vêtements et les fournitures de bureau importés juste avant la nouvelle année scolaire, déclenchant des manifestations limitées mais rares dans la bande côtière appauvrie. La décision du groupe militant intervient à un moment où les 2,3 millions d’habitants de Gaza souffrent non seulement d’un blocus israélo-égyptien de 15 ans, mais aussi d’une nouvelle flambée des prix causée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et l’invasion russe de l’Ukraine. .

“C’est une décision erronée et oppressive qui détruit l’économie nationale”, a déclaré Nahed al-Sawada, qui importe des vêtements de Chine et de Turquie.

Une liste du ministère de l’Économie comprend des taxes prévues sur des articles comme les noix emballées, avec un droit d’importation de 2 000 shekels (près de 600 dollars) par tonne. Dans le passé, les noix étaient importées hors taxes. Le tarif sur une tonne de papier hygiénique est passé de 90 $ à 580 $. Les taxes devraient entrer en vigueur le 1er août.

La liste comprend également une taxe d’environ 3 dollars sur une paire de jeans et de 230 dollars sur une tonne de chemises en plastique utilisées pour stocker des papiers. La demande pour ces articles augmente avant l’année scolaire.

Emad Abdelhadi, un représentant du syndicat des marchands de vêtements de Gaza, a déclaré qu’une nouvelle paire de jeans se vend entre 3 et 10 dollars et que la nouvelle taxe imposera un fardeau injuste aux consommateurs en difficulté.

Dans un territoire souffrant d’une pauvreté endémique et d’un chômage approchant les 50%, il a déclaré que de nombreux Gazaouis recherchent déjà des vêtements d’occasion. Les nouvelles taxes, a-t-il dit, “les priveront de la capacité d’acheter”.

L’économie de Gaza a été durement touchée par le blocus israélo-égyptien, imposé lorsque le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’armer, mais les critiques disent que les restrictions, qui incluent des limites strictes sur les exportations, équivalent à une punition collective .

Le gouvernement du Hamas n’est pas internationalement reconnu et Israël et ses alliés occidentaux considèrent le groupe, qui s’oppose à l’existence d’Israël et a par le passé organisé des attentats-suicides meurtriers contre des Israéliens, comme une organisation terroriste.

Israël et le Hamas ont mené quatre guerres depuis la prise de contrôle du Hamas, mettant encore plus à rude épreuve l’infrastructure délabrée du territoire. L’électricité est rare, l’eau du robinet imbuvable et le système de santé est en ruine.

Avec des dizaines de milliers de fonctionnaires à soutenir, ainsi que ses lourdes dépenses pour sa branche armée, il n’est pas surprenant que le Hamas cherche de nouvelles sources de revenus. Pourtant, le moment est discutable, venant à un moment où l’invasion russe de l’Ukraine a fait grimper les prix à la consommation dans le monde entier.

Les autorités du Hamas affirment que les nouvelles taxes visent à protéger les industries locales. Mais les experts et les hommes d’affaires contestent cet argument, car les matières premières indispensables sont désormais taxées.

Mohammed Abu Jayyab, un économiste, a déclaré que les taxes n’ont pas réussi à protéger les fabricants locaux car le gouvernement continue de taxer les matières premières et les chaînes de production.

Un porte-parole du ministère de l’Économie n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Hamas ne publie pas de chiffres sur ses ressources de financement ou ses budgets, mais les dernières mesures font partie d’une série de taxes ciblant un large éventail de secteurs, des vendeurs de rue vendant des boissons chaudes aux restaurants, à la construction de maisons et aux voitures.

Le gouvernement offre peu de services en échange et la plupart des projets d’aide et de secours sont couverts par la communauté internationale. Les fonds aident le Hamas à faire fonctionner un gouvernement et une branche armée puissante.

Les protestations contre le Hamas sont rares et souvent rencontrées par la force. Mais plus tôt ce mois-ci, environ deux douzaines de membres du syndicat des marchands de vêtements ont exprimé leur frustration en public. Ils se sont tenus à l’intérieur du bâtiment abritant leur syndicat dans la ville de Gaza et ont tenu de nouvelles paires de jeans, avec les étiquettes de prix toujours dessus, en l’air pendant environ une demi-heure.

Deux jours plus tard, les marchands se sont rassemblés devant les bureaux des législateurs du Hamas. La police a empêché les médias de filmer et a ordonné l’arrêt de la manifestation après avoir autorisé des représentants du syndicat à l’intérieur à parler aux législateurs. La manifestation s’est terminée dans le calme.

“Les législateurs ont reconnu que les impôts étaient élevés et ont dit qu’ils examineraient la question”, a déclaré Abdelhadi, le représentant syndical.