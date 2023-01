« À la recherche de nous-mêmes » : le naufrage au centre du débat sur l’esclavage

jen 2015, une délégation de la Smithsonian Institution s’est rendu au Mozambique pour informer le peuple Makua d’une découverte singulière et attendue depuis longtemps. Deux cent vingt et un ans après avoir coulé dans les eaux traîtresses au large du Cap, coûtant la vie à 212 personnes réduites en esclavage, l’épave du navire négrier portugais le São José Paquete d’Afrique avait été trouvé. Lorsqu’il a appris la nouvelle, un chef Makua a répondu par un geste que personne dans la délégation n’oubliera jamais.

« Un des chefs a pris un navire que nous avions, l’a rempli de terre et nous a demandé de ramener ce navire à l’emplacement du navire négrier afin que, pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, son peuple puisse dormir dans sa propre terre. », explique Lonnie Bunch, aujourd’hui secrétaire du Smithsonian.

Pour Bunch et ses collègues, l’importance de la découverte ne peut être surestimée. Même si le São José – qui était à destination du Brésil – est le premier navire à être récupéré qui est connu pour avoir coulé alors qu’il transportait des esclaves, ce n’était qu’un des dizaines de milliers qui ont exercé leur métier au cours des quatre siècles de la traite transatlantique des esclaves, au cours de laquelle plus de 12 millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains ont été réduits en esclavage.

La découverte de 2015 a été utilisée par le Slave Wrecks Project pour expliquer la traite des esclaves et les personnes qu’elle a affectées. Photographie: Musées d’Iziko

Et pourtant, comme le souligne Bunch, l’archéologie maritime a eu tendance à concentrer son œil masqué sur les épaves de navires riches et célèbres plutôt que sur ceux qui faisaient le commerce de la chair et du sang.

Le redressement de ce déséquilibre archéologique, académique et socioculturel a été le moteur de la Projet d’épaves d’esclavesun partenariat établi en 2008 entre le Smithsonian’s Musée national d’histoire et de culture afro-américaines (NMAAHC) et d’autres institutions et organisations en Afrique et aux États-Unis.

« Les gens parlent de la traite des esclaves ; ils parlent des millions de personnes qui ont été transportées, mais c’est difficile de vraiment imaginer cela, alors nous avons voulu le réduire à l’échelle humaine en nous concentrant vraiment sur un seul navire, sur les personnes à bord du navire et sur l’histoire autour du navire, », déclare Bunch. “Oui, nous vous parlons des milliers de navires qui ont amené les esclaves, mais nous disons aussi : ‘Voici une façon de l’humaniser.'”

L’idée de base, ajoute-t-il, était de dire aux gens que “découvrir son passé d’esclave est un trésor aussi important que de trouver le Titanic”.

Le projet Slave Wrecks enseigne aux étudiants la plongée à Ilha de Mozambique. Photographie: Robyn Leone / Projet des épaves d’esclaves

En plus de localiser l’épave du São José, le Slave Wrecks Project a développé des programmes pour élargir et diversifier le domaine en formant des personnes au Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud et dans les Caraïbes à la plongée, à l’archéologie et à la conservation et la conservation des musées. Aujourd’hui, le projet enquête sur une poignée d’épaves d’esclaves au Brésil, dans les Caraïbes, en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Nord.

«Nous devons réfléchir à la façon dont ces questions qui semblent submergées et perdues attendent vraiment que nous les trouvions tous et changeons notre façon de comprendre notre monde», déclare Paul Gardullo, conservateur au NMAAHC et directeur du Projet d’épaves d’esclaves.

« Cette recherche est liée à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que n’importe quelle recherche particulière d’un navire ; c’est une recherche de nous-mêmes et c’est une recherche de la façon dont nous nous relions les uns aux autres dans le monde et comment nous rendons le monde meilleur.

Les activités du Smithsonian s’étendent cependant bien au-delà des fonds marins. Bunch et Gardullo sont à Lisbonne depuis quelques jours pour participer à un colloque international sur l’esclavage, les musées et le racisme.

Les attaches en cuivre, qui maintenaient le navire ensemble, et le revêtement, qui protégeait l’extérieur, récupérés de l’épave du navire négrier de São José. Photographie : Erich Koch

Le choix du pays d’accueil n’est pas accidentel. Comme d’autres anciennes puissances coloniales de commerce d’esclaves, le Portugal – le pays européen avec la plus longue implication historique dans le commerce d’esclaves – a du mal à affronter son passé.

L’année dernière, le principal organe européen des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe, a exhorté Lisbonne à repenser son approche de l’enseignement de l’histoire coloniale, déclarant : « Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que le Portugal accepte les violations passées des droits de l’homme afin de lutter contre les préjugés racistes à l’encontre des personnes de Ascendance africaine héritée d’un passé colonial et d’un commerce d’esclaves historique.

Comme le note Gardullo : « Le Portugal est très fier de son héritage maritime, mais il est très silencieux sur le lien de cet héritage avec l’esclavage et la colonisation. Lui et Bunch espèrent que la conférence – qui comprend un symposium d’une journée avec des visiteurs d’Angola, du Brésil, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des Pays-Bas – revigorera les efforts bloqués pour amener le Portugal à réfléchir sur son passé.

“Souvent, nous sommes des prophètes sans honneur dans notre propre pays et, essentiellement, lorsque quelqu’un d’autre arrive et dit que ce sont des problèmes importants, cela stimule soudainement beaucoup ce que les gens font”, déclare Bunch. « Une partie de cela consiste à dire que c’est OK pour lutter avec – c’est plus que OK ; c’est d’une importance cruciale.

L’équipe de recherche est ensuite retournée sur le site de l’épave pour disperser le sol des terres des esclaves qui y sont morts. Photographie : Susanna Pershern

Le mois dernier, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a officiellement présenté ses excuses pour le rôle des Pays-Bas dans la traite des esclaves, affirmant qu’ils avaient “permis, encouragé et profité de l’esclavage” et fait des choses qui “ne peuvent pas être effacées, seulement affrontées”. .

Pour Bunch, la nécessité de conversations honnêtes “sur les problèmes sous-jacents auxquels nous devons nous attaquer” a été soulignée par le meurtre de George Floyd, par Black Lives Matter et par les émeutes de Brixton.

À la base, il s’agit de dire la vérité sur une histoire partagée douloureuse et honteuse.

« Je pense que les gens sont vraiment ambivalents lorsqu’il s’agit de discuter de l’esclavage et de regarder son passé parce que la notion est : ‘Est-ce une question de culpabilité ?’ », dit-il. « Pour moi, il s’agit de : ‘Comment vous comprenez-vous ?’ Il y a une grande partie de qui vous êtes – que ce soit le Portugal, le Brésil ou les États-Unis – que vous ne pouvez pas comprendre sans cela. J’ai toujours été frappé par la façon dont les gens sont à l’aise de reconnaître que l’ADN de leur arrière-grand-père ou de leur arrière-grand-mère les façonne, mais ce qu’ils ne sont pas aussi à l’aise de comprendre, c’est l’histoire qui a façonné leur arrière-grand-père et qui continue également de les façonner. .”

C’est aussi une question de respect, de mémoire et de persévérance. Lorsque le jour est finalement venu de disperser la terre de l’ancien Makua, les conditions au Cap rappelaient trop celles qui avaient dû accompagner le naufrage du São José en décembre 1794.

“Nous sommes là et nous ne pouvons pas sortir les bateaux parce que l’eau est si mauvaise, le vent et la pluie sont si mauvais”, explique Bunch.

« Les plongeurs nagent aussi loin qu’ils le peuvent, puis ils arrosent le sol. Et sur tout ce qui est sacré, le soleil est sorti, la pluie s’est arrêtée, le vent a cessé de souffler. C’était la plus belle journée que vous puissiez imaginer.

“Je n’avais jamais vraiment parlé d’ancêtres ou de spiritualité dans ma carrière, mais ce moment m’a fait réaliser qu’il y a quelque chose de tellement plus grand que ce que nous pouvons être : littéralement au moment où la terre a été versée, le temps a changé de façon spectaculaire pour dire que se souvenir est puissant.