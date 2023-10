Comme tant de personnes dans le monde, ma famille pleure silencieusement les souffrances indescriptibles des Israéliens et des Palestiniens depuis le 7 octobre. Ce jour-là, qui restera tristement célèbre comme le 11 septembre d’Israël, les terroristes du Hamas du territoire palestinien occupé de Gaza assassiné quelque 1 400 Israéliens, civils et soldats, et ont pris des centaines d’autres otages.

En peu de temps, Israël a déclenché un bombardement brutal sur la bande de Gaza, qui a jusqu’à présent coûté la vie à des personnes. plus de 7 000 Palestiniens innocents, selon l’Organisation mondiale de la santé, et forcés plus de 1,4 million Palestiniens loin de chez eux. Une invasion terrestre israélienne à grande échelle de Gaza est attendue, sans que la fin des souffrances humaines ne soit en vue.

Assis dans la sécurité de ma maison, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, j’ai lu article après article dans l’espoir de pensée mon chemin vers une bonne compréhension du conflit et des voies potentielles vers la paix. De nombreux écrivains semblent pris dans une bataille partisane pour défendre leur camp contre l’autre « maléfique ». Certains proposent une analyse géopolitique nuancée mais semblent manquer de dimension humaine. D’autres ne savent tout simplement pas quoi faire.

Ce n’est que par des contacts personnels avec des amis proches des deux côtés de la division sectaire, par le biais de sentiment une partie de leur douleur, ai-je commencé à prendre du recul.

Un ami craint pour sa famille juive alors que l’antisémitisme fait encore une fois son apparition. «C’est une période effrayante», m’a-t-il dit. “J’ai peur.” Voir des images et entendre des récits de l’attaque odieuse du Hamas contre des civils israéliens, ainsi que des une vague d’incidents antisémites qui ont suivi ici chez nous et autour du monde, je ne peux m’empêcher de penser à ma propre grand-mère allemande qui a fui les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale tandis que d’autres membres de sa famille ont été tués pendant l’Holocauste en raison de leur héritage juif. Aux craintes de mon ami s’ajoute la simple affirmation que tuer des Israéliens innocents, ou cibler des Juifs n’importe où, est toujours une erreur.

Au même moment, un ami palestinien m’a confié que la guerre avait déjà causé des souffrances indescriptibles à sa famille à Gaza. «Ça a été horrible», a-t-il déclaré. « Plusieurs jeunes cousins ​​assassinés, de nombreux autres tirés des décombres avec des brûlures et des os brisés, la plupart ont perdu leur maison, tous sont déplacés. C’est incroyable de voir notre gouvernement soutenir un génocide.» Ces jeunes cousins ​​comptent parmi les plus de 2 360 enfants gazaouis qui est mort au cours des 18 premiers jours du bombardement israélien, selon l’UNICEF.

Ses paroles m’ont rappelé un groupe de jeunes Palestiniens que j’ai rencontrés il y a une quinzaine d’années lors d’une tournée déchirante en Israël et en Cisjordanie occupée, peu de temps après ma visite du tristement célèbre camp de concentration nazi d’Auschwitz. Les jeunes Palestiniens s’étaient rassemblés après les prières du vendredi pour protester contre une partie du mur frontalier récemment construit par Israël qui grands andains annexés de terres palestiniennes pour les colons juifs de Cisjordanie (plus de 840 000 fort aujourd’hui), même après le Cour internationale de Justice avait jugé les colonies illégales au regard de la Convention de Genève. Leurs chants et leurs pierres ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc par les forces de défense israéliennes. À la douleur de mon ami de Gaza s’ajoute l’affirmation selon laquelle tuer des Palestiniens innocents ou nier leurs droits humains par une occupation de type apartheid est également une erreur.

Je mentionne ces associations personnelles pour ne pas prétendre avoir un lien particulier avec le conflit tragique qui se déroule aujourd’hui à Gaza. Au contraire, je crois que nous sommes tous plus connectés et affectés par cette guerre que nous ne pouvons l’imaginer, que nous ayons visité la Terre Sainte ou même lu les informations. Cela est particulièrement vrai pour les Américains comme moi, dont le gouvernement national est depuis longtemps le principal défenseur d’Israël sur la scène mondiale. Mais pourquoi?

Dans une période sombre du passé pas si lointain de notre nation, lorsque les communautés américaines étaient consumées par des tensions raciales, le Dr Martin Luther King Jr. a observé : « L’injustice, où qu’elle soit, constitue une menace pour la justice partout. Nous sommes pris dans un réseau de mutualité incontournable. … Tout ce qui affecte directement un individu affecte tous indirectement. L’appel de King à se considérer les uns dans les autres – en particulier dans « l’autre » racial ou sectaire – a contribué à guider notre pays vers une paix vitale, quoique incomplète, grâce à une législation historique sur les droits civiques, au lendemain de siècles d’esclavage et de ségrégation.

Ses paroles exprimaient l’ancien concept sud-africain d’Ubuntu – « Je suis parce que tu es » – qui animait Nelson Mandela et d’autres combattants de la liberté dans leur lutte de plusieurs décennies pour forger une « nation arc-en-ciel » sur les cendres du colonialisme et de l’apartheid. . Les deux luttes se poursuivent, leur succès reposant sur une pratique durable d’Ubuntu.

Comment pourrions-nous appliquer Ubuntu dans ce contexte ? Je ne prétendrai pas qu’il existe une solution simple à un conflit aussi complexe, mais une chose est claire : Ubuntu exige que nous traitions les vies des Israéliens et des Palestiniens comme étant également sacrées, méritant également de protection, et que nous alignions nos politiques en conséquence. Une manière simple d’affirmer individuellement l’humanité de ceux qui souffrent est de envoyer une aide vitale aux enfants innocents et à leurs familles en première ligne de la guerre à Gaza et exigeant le retour en toute sécurité des otages israéliens retenus captifs là-bas.

Mais l’aide humanitaire à elle seule ne suffira pas. En tant que citoyens de la nation la plus puissante du monde et principal soutien d’Israël, nous devrions exiger de nos dirigeants élus une réponse juste et équilibrée qui traite les Palestiniens comme des êtres humains qui méritent d’être protégés aux côtés des Israéliens.

Un bon point de départ est celui proposé par les partisans pro-israéliens. et l’organisation pro-paix J Street, à laquelle j’ai été présenté pour la première fois par un ami chrétien palestinien. Le clairon de J Street comprend « Soutenir le droit d’Israël à défendre ses citoyens et à répondre aux attaques du Hamas, d’une manière conforme au droit international » et « Insistant sur la nécessité pour Israël et les États-Unis de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir l’aide humanitaire et l’assistance dont les civils palestiniens ont désespérément besoin » et « Faire clairement comprendre que le conflit israélo-palestinien ne peut en fin de compte être résolu par la force militaire, ni contourné, ni « géré » – mais ne peut être résolu que par une solution à long terme qui garantisse les droits et les aspirations des deux peuples et mette fin au conflit israélo-palestinien. à l’occupation en cours.

Le fait qu’une telle voie soit bien plus humaine que la manière dont Israël mène actuellement la guerre est une raison suffisante pour la poursuivre. Mais ce n’est pas la seule raison. Pour le bien de la sécurité à long terme d’Israël, il ne doit pas laisser sa fureur légitime contre le Hamas et sa soif de vengeance le conduire sur la voie d’une destruction aveugle de Gaza au point que les générations futures d’extrémistes anti-israéliens sortiront certainement des décombres. . Existe-t-il un autre moyen de véritablement mettre fin au Hamas qu’en mettant fin aux conditions désespérées dans lesquelles il prospérait ?

Facile à dire pour moi, ma famille en sécurité et si loin. Pourtant, notre nation est partie prenante à ce conflit et les Américains souffrent eux aussi des deux côtés du clivage israélo-palestinien. Dans la mesure où nous permettons le massacre incessant de personnes innocentes à Gaza, nous risquons nous aussi notre propre sécurité en tant que cible infaillible du futur terrorisme islamiste. Dans l’intérêt de notre sécurité commune et de notre humanité, nous devons travailler avec les deux parties pour mettre fin à la violence et aux conditions qui la sous-tendent ; soignez les blessures de tous ceux qui souffrent ; et forger une paix juste, sans terreur ni occupation continue.