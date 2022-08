À la recherche de mystérieux “triangles noirs” d’OVNI qui ont fait vibrer la Grande-Bretagne pendant des ANNÉES et qui pourraient être des armes américaines hypersoniques top secrètes

Des OVNIS en forme de mystérieux triangles noirs ou de diamants ont été repérés à plusieurs reprises survolant la Grande-Bretagne et l’Europe.

Les objets ont été interceptés par des avions de chasse en Belgique, suivis par un radar de l’OTAN voyageant à des vitesses incroyables, et l’un d’entre eux s’est même potentiellement écrasé sur une base de la RAF.

Maquette de deux avions de chasse belges F-16 interceptant un triangle noir le 30 mars 19990

Des formes dans le ciel semblent avoir menacé l’espace aérien au-dessus de l’Europe du Nord pendant une bonne partie de la décennie – et il n’y a toujours pas de réponse quant à ce qu’elles ont pu être.

“C’est toujours un véritable mystère – ces observations de triangles dans les années 80 et 90 sont significatives, mais toujours inexpliquées”, a déclaré l’ancien enquêteur sur les OVNIS du ministère de la Défense, Nick Pope, au Sun Online.

Était-ce tout un canular élaboré? Un exemple de panique de masse ? Vaisseau spatial extraterrestre ? Erreurs d’identification répétées d’avions conventionnels ? Ou peut-être une technologie américaine top secrète ?

La Grande-Bretagne a toujours nié être au courant de tout avion américain expérimental opérant dans son espace aérien – mais des documents déclassifiés montrent que Whitehall craignait qu’il ne soit tenu dans l’ignorance par les Américains.

M. Pope a ajouté : “Les années 80 et 90 ont marqué l’apogée d’une vague mondiale d’observations d’ovnis triangulaires et en forme de losange.

Le fonctionnaire, qui a rejoint le ministère de la Défense en 1992 et a travaillé à Whitehall jusqu’en 2004, a déclaré que la situation avait atteint la “quasi-hystérie” à huis clos, beaucoup étant “confus et en conflit” au sujet des rapports.

Il a déclaré que les similitudes entre de nombreuses observations avaient été “effrayantes” – avec des avions mystérieux capables d’accélérer à des vitesses “plusieurs fois plus rapides que les jets conventionnels”.

“Et cela nous venait de gens de l’armée de l’air et de pilotes – pas seulement de témoins aux yeux écarquillés”, a ajouté l’enquêteur.

Et l’un des incidents les plus convaincants impliquant ces triangles ou losanges est la soi-disant “Calvine Photograph”.

La photo montre un objet anguleux semblant suspendu dans le ciel – avec un avion de chasse Harrier également visible – avant que des témoins ne prétendent qu’il s’est envolé dans le ciel à une vitesse élevée.

M. Pope a d’abord révélé l’existence de la photo dans son livre de 1996 Ciel ouvert, esprits fermés – mais il dit qu’il ne peut pas confirmer la véracité de l’image nouvellement publiée qui a été publiée ce mois-ci après avoir été retrouvée en possession d’un ancien attaché de presse de la RAF.

Cependant, l’incident de Calvine semble n’avoir été que la partie émergée de l’iceberg – avec des rapports d’observations faisant tout le chemin jusqu’aux députés et lords à Westminster.

M. Pope a déclaré à The Sun Online : “Nous avions soit affaire à une sorte de prototype d’avion ou de drone secret, soit à quelque chose d’extraterrestre – la possibilité a été sérieusement discutée et, bien qu’elle n’ait jamais été prouvée, n’a pas été retirée de la table.”

Il a poursuivi : “Nous avons dit au bureau de presse de dire aux journalistes que le phénomène OVNI n’avait aucune importance pour la défense.

“Mais derrière des portes closes à Whitehall, moi-même et certains de mes collègues étions extrêmement inquiets et avons travaillé dur pour résoudre le problème.

“Nous ne l’avons jamais fait.”

Le MoD a fermé son bureau OVNI en 2009 – et depuis cela a maintenu qu’ils n’ont aucun intérêt pour les phénomènes, malgré un regain d’intérêt intense aux États-Unis.

Avons-nous affaire à une technologie américaine secrète, à une technologie aérospatiale développée par un adversaire, ou à quelque chose qui vient de beaucoup, beaucoup plus loin ? Nick Pape

M. Pope a décrit la navigation à travers la question des OVNIS comme un “désert de miroirs” – avec de nombreux départements et factions différents travaillant tous les uns contre les autres.

“Tout le monde pense que le gouvernement tire dans la même direction sur les questions et les gens utilisent l’expression” le gouvernement “comme une seule entité monolithique d’une seule voix”, a-t-il déclaré.

“Mais ce n’est pas le cas, ses factions, ses départements divisés vont les uns contre les autres – et c’était la même chose avec les ovnis.

“Nous nous battions contre certains qui voulaient juste que le problème disparaisse, nous avons donc dû faire preuve de prudence.”

M. Pope dit qu’il n’y avait pas d’explication “fourre-tout” pour la vague d’observations, et a ajouté “il n’y a rien de mutuellement exclusif à propos des extraterrestres et des prototypes d’avions secrets, vous pouvez avoir les deux”.

Et il a expliqué comment les États-Unis et le Royaume-Uni ont fini par se demander s’ils testaient des prototypes d’avions secrets, une dispute qui a laissé le chef de l’armée de l’air américaine à l’époque “incandescent de rage”.

Mais il a dit que certaines observations auraient pu être des avions secrets avancés – il y en a beaucoup d’autres qui restent un “véritable mystère”.

L’Écosse et la mer du Nord semblent être au centre de cette vague d’observations à la fin des années 80 et au début des années 90.

On a émis l’hypothèse que la RAF Machrihanish – qui a été utilisée par les Américains pendant la guerre froide – aurait pu être une base pour des avions expérimentaux très avancés, souvent surnommés The Aurora.

L’Aurora est un engin de forme triangulaire conçu pour une reconnaissance à une vitesse incroyablement élevée, atteignant des vitesses hypersoniques de 6 000 mph.

L’existence de l’avion n’a jamais été définitivement prouvée – et aucun projet de ce type n’a jamais été rendu public par le Pentagone.

RAF Machrihanish est une base très isolée à la pointe de la péninsule de Kintyre, possède une piste de 10 000 pieds de long et était un site d’atterrissage d’urgence pour la navette spatiale.

Et dans les années 1960, la base avait été désignée Naval Aviation Weapons Facility Machrihanish – avec pour mission de stocker des “armes classifiées”.

Les forces américaines ont quitté la base en 1995.

La base était à environ 150 miles de l’endroit où la photographie de Calvine a été prise en 1990.

Alors, la base aurait-elle pu être au centre de l’histoire du “triangle noir” – et la forme à Calvine aurait-elle pu être l’Aurora, ou un autre avion expérimental top secret ?

M. Pope a déclaré à The Sun Online qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails concernant la base en raison de la loi sur les secrets officiels, mais a déclaré que c’était un “endroit parfait” si les États-Unis voulaient tester un engin expérimental au-dessus de l’Atlantique.

AU-DELÀ DU TOP SECRET

Ailleurs, des sources ont déclaré à The Scotsman en 1992 qu’un contrôleur de la circulation aérienne de la RAF avait détecté un blip inexpliqué émergeant de la RAF Machrihanish.

La source a enregistré l’objet se déplaçant à trois fois la vitesse du son – le contrôleur aérien a donc contacté la base.

On lui aurait dit d’oublier ce dont il avait été témoin et de ne plus le mentionner.

Et un autre rapport séparé indique qu’un blip à grande vitesse a été détecté au-dessus de la mer du Nord par une station radar à Prestwick.

Il a été signalé à la RAF Buchan, seulement pour que la base nie toute connaissance de tout avion dans la région.

L’article a également rapporté d’autres sources affirmant avoir entendu un “bruit de jet inhabituel et assourdissant” entendu à neuf miles de Machrihanish.

“Une forme mystérieuse et rapide dans le ciel a effrayé les moutons dans le Mull of Kintyre”, a rapporté le Sunday Telegraph en 1992.

Et puis nous voyageons vers le sud jusqu’à RAF Boscombe Down dans le Wiltshire – où le 26 septembre 1994, quelque chose de très étrange s’est produit alors qu’il était sous le contrôle de la recherche expérimentale du ministère de la Défense UNT DERA.

Des images d’un OVNI “triangle” publiées dans le top secret britannique Project Condign

Les habitants auraient entendu un fort “bourdonnement” inhabituel quelques jours auparavant, car une sorte d’avion semble avoir atterri quelques jours plus tard.

Et puis quatre jours plus tard, des témoins auraient repéré un avion de forme inhabituelle assis endommagé sur la piste recouverte de bâches et les SAS auraient été déployés pour protéger l’épave.

Des avions mystérieux avaient été vus allant et venant de la base, y compris des transports prioritaires pour les responsables de la défense américaine et un Boeing 707 “non marqué”.

L’avion qui s’est écrasé est resté caché dans un hangar jusqu’au 28 septembre, lorsqu’un engin américain C-5 Galaxy – utilisé pour transporter des avions expérimentaux – est arrivé et a ramené l’objet aux États-Unis.

RAF Cosford a également signalé un “vaste engin de forme triangulaire” faisant un bruit de bourdonnement survolant le 31 mars 1993.

L’engin aurait balayé le sol avec un faisceau comme un projecteur avant de partir à grande vitesse – l’objet étant également détecté au radar.

S’agissait-il d’autres exemples d’Aurora ou d’un engin américain expérimental similaire ? Ou potentiellement quelque chose de plus mystérieux ?

La Grande-Bretagne n’était pas seule car ces observations ont également été signalées sur le continent – avec des rapports en Norvège et en Belgique.

Connue sous le nom de “Belgian UFO Wave”, la vague de rapports est arrivée de novembre 1989 à avril 1990 – avec de nombreuses personnes apercevant des objets de forme triangulaire se déplaçant rapidement.

Deux F-16 ont été dépêchés pour intercepter l’un des objets dans la nuit du 30 mars 1990.

Les avions auraient tenté neuf interceptions de l’objet, mais ont eu du mal à obtenir un verrouillage radar sur la forme.

Le général de division Wilfried De Brouwer a précédemment déclaré qu’il soupçonnait les Américains d’exploiter des avions expérimentaux au-dessus de la Belgique.

Nick Pope a étudié et enquêté sur les ovnis pour le ministère de la Défense dans les années 1990

Mais il s’est heurté à des démentis de la part des plus hauts niveaux des États-Unis et de l’OTAN.

“Les pilotes ont tenté d’intercepter les engins présumés et, à un moment donné, ont enregistré des cibles sur leur radar avec un comportement inhabituel, comme sauter d’énormes distances en quelques secondes et accélérer au-delà de la capacité humaine”, a-t-il déclaré.

Et pendant ce temps, plus au nord, les Norvégiens se seraient plaints de bangs soniques inexpliqués le long de la côte de la mer du Nord au cours de cette même période.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, il semble certainement que quelque chose se passait dans le ciel de l’Europe du Nord.

Graeme Rendall, un expert en aviation d’UAP Media UK – le groupe qui a aidé à révéler The Calvine Photo, a déclaré au Sun Online : “Les rumeurs de technologie secrète américaine survolant la Grande-Bretagne ou utilisant nos bases aériennes ont abondé à la fin des années 1980 et au début des années 1990.”

Il a poursuivi alors que certaines de ces rencontres n’étaient “probablement pas” des OVNIS – il semble qu’il se passait quelque chose qui est toujours gardé sous clé.

“L’objet Calvine a plané puis s’est envolé vers le haut et a disparu, ce qui semble démontrer une technologie bien au-delà de ce que l’on sait actuellement”, a déclaré M. Rendall à The Sun Online.

« Les États-Unis ont-ils développé une technologie super secrète qui, 32 ans plus tard, n’a pas encore été annoncée publiquement ?

“Il est plus probable que ces observations impliquaient au moins un, mais probablement plus d’un type d’avion complètement nouveau, quelque chose que, pour une raison quelconque, ceux qui sont à l’origine de son développement et en charge de son secret n’ont pas encore dévoilé.”

Le 30 janvier 1995, Lord Kennett a demandé à la Chambre des Lords : « Est-il vrai que l’avion de reconnaissance secret américain connu sous le nom d’Aurora a volé dans l’espace aérien britannique ?

Lord Henley a répondu: “L’existence de tout avion américain secret connu sous le nom d'”Aurora” serait à confirmer par le gouvernement des États-Unis.

“Aucune autorisation n’a été donnée pour qu’un tel avion survole le Royaume-Uni ou atterrisse dans ce pays et nous n’avons aucune preuve suggérant qu’un tel avion l’a fait.”