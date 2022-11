À la recherche de Lincoln le long de la route historique 66 – Shaw Local

Les premiers cent milles de la route 66 ont un héritage assez long et riche en histoire, mais bien avant même que la route mère ne soit établie, ce tronçon de l’Illinois a accueilli des voyageurs d’importance historique. Rejoignez-nous alors que nous marchons sur les traces d’Abraham Lincoln, découvrant les débuts du président en tant que jeune avocat de la cour de circuit de l’Illinois dans le magnifique Pontiac, qui fait partie de la zone du patrimoine national Looking for Lincoln. Nous explorerons certains des sites et des panneaux d’orientation qui peuvent être trouvés à travers le Pontiac, vous donnant des indices sur cette période souvent sous-discutée de la vie professionnelle d’Abraham Lincoln.

Statue du jeune Lincoln

Rues Washington et Mill, au sud du palais de justice

Débutez votre périple au centre-ville de Pontiac, juste au sud du palais de justice. La statue grandeur nature représente le jeune Abe Lincoln travaillant comme avocat itinérant pendant ses années d’avocat plaidant devant la cour de circuit du comté, à l’âge de 31 ans. La figure repose contre une clôture à rail fendu, la statue rappelle le travail qu’il a enduré en tant que jeune homme dans la prairie sauvage de l’Illinois.

Parc Fell

Bloc 200 de la rue North Vermillion

Jessie Fell, amie de Lincoln et véritable pionnière, a joué un rôle déterminant dans le développement de la ville et du comté, et a même contribué à la nomination de Pontiac en l’honneur du distingué chef indien. Fell était un visionnaire pour son époque et une figure importante dans la formation de Pontiac, ayant fait don du terrain pour ce parc municipal et ayant contribué à nommer certaines des rues de la ville.

Palais de justice du comté de Livingston

Rues Washington et Mill, au sud du palais de justice

Subissant récemment une rénovation de plusieurs millions de dollars, le site a été visité par Lincoln et son futur adversaire politique, Stephen Douglas, alors que les deux hommes exerçaient des avocats. Cependant, aucun des deux n’a servi dans ce bâtiment exact. L’incarnation actuelle du palais de justice du comté de Livingston a été érigée 10 ans après la mort de Lincoln, bien qu’elle reste le site où ces avocats parvenus ont passé de nombreux jours à plaider des affaires qui façonneraient l’avenir de la région. Les deux hommes ne savaient pas qu’ils se retrouveraient en tant qu’adversaires dans les célèbres débats Lincoln-Douglas. Ouvert tous les jours, sauf le samedi.

Lincoln a dormi ici

Côté ouest de la rue Mill au pont de la rue Mill

Pour commémorer l’endroit où Lincoln a dormi pendant son séjour en ville, Pontiac s’est assuré de fournir aux visiteurs un panneau d’orientation informatif pour marquer l’endroit historique. Situé à quelques pas du palais de justice du comté, c’était autrefois le site de plusieurs petites cabanes, dont Lincoln a séjourné en mai 1840.

Lincoln remporte le premier procès du comté

Bloc 200 North Chicago Street

Cette exposition d’orientation marque le lieu du tout premier procès devant jury dans le comté de Livingston, celui qui a été remporté par un jeune Lincoln, affrontant son futur adversaire de débat, Douglas, dans une affaire de diffamation de caractère. Il a été jugé dans une cabane en rondins, avant la construction du premier palais de justice permanent du comté. Lincoln a prévalu pour son client, accusé d’avoir volé de la viande.

Site de débat Riverbank

East Side Mill Street au pont de Mill Street

Tout en essayant ce premier procès devant jury, Lincoln et Douglas ont porté leurs différends dans la rue avec un débat impromptu tenu sur ce site. Précurseur des débats du Sénat, qui se concrétiseront environ 18 ans plus tard, les deux se tenaient au bord de la rivière à cet endroit au sommet d’une boîte de produits secs pour la foule d’habitants qui se rassemblaient autour.

Maison historique de Strevell

400, rue W. Livingston

Avocat du Pontiac et ami de Lincoln, Jason Strevell a invité Lincoln à prendre la parole à la Young Men’s Literary Society de la ville. Après le discours, qui a été considéré comme un succès modéré, les deux hommes sont restés debout pendant des heures à discuter de politique, d’esclavage et de problèmes locaux et nationaux. Au cours de la conversation, Strevell a suggéré que Lincoln pourrait être choisi comme candidat présidentiel du Parti républicain lors de la prochaine convention du parti. Lincoln a fait valoir qu’il pourrait être choisi comme candidat à la vice-présidence, mais ne croyait pas qu’il obtiendrait le ticket présidentiel.

Après leur conversation marathon, le Strevell de 6 pieds a déclaré qu’il ne croyait pas que Lincoln mesurait vraiment 4 pouces de plus que lui. Lincoln a proposé de se laisser mesurer et s’est tenu dans l’embrasure d’une porte pendant que Strevell faisait une égratignure dans le cadre pour marquer la taille de Lincoln. Strevell a ensuite mesuré du sol à la marque sur le cadre de la porte et a trouvé que Lincoln mesurait exactement 6 pieds 4 pouces. Aujourd’hui, ce montant de porte se trouve dans la collection permanente d’un musée de Salt Lake City.

Lincoln échoué ici

Épicerie du marché du comté, 200 N. Oak St.

L’une des pires tempêtes de neige de l’histoire de la région a été enregistrée en février 1855, arrêtant tous les transports vers et depuis la région – y compris un train à destination de Springfield avec nul autre que Lincoln. Les routes étant bloquées, une équipe de sauvetage a été formée pour récupérer les passagers gelés. Lincoln faisait partie du groupe hébergé au domicile de John McGregor, qui a refusé l’offre de Lincoln de payer son logement. On dit qu’à son départ, Lincoln a donné aux deux filles de McGregor une pièce d’or chacune.

Les citoyens pleurent Lincoln

200 N. Vermillion St., Chicago et Alton Depot

Après sa mort prématurée, le corps de Lincoln a traversé une dernière fois le dépôt ferroviaire de Pontiac à Chicago et Alton lors de sa procession funéraire. Arrivé après minuit, l’entraîneur privé de Lincoln (nommé à juste titre États-Unis) a été accueilli au petit matin par une foule nombreuse cherchant à lui rendre hommage.

