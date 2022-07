BRUXELLES – Commentant la visite de Vladimir V. Poutine en Iran, un membre du Parlement russe et tête parlante de la télévision, Yevgeny G. Popov, a déclaré que les deux pays espéraient former un « axe du bien », se moquant de l’ancien président George W. La description par Bush de l’Iran, de l’Irak et de la Corée du Nord comme un « axe du mal ».

Traquer les bévues et la rhétorique de la politique étrangère américaine est un sport populaire en Russie, depuis M. Poutine, le président, jusqu’à la fin, mais l’affection croissante entre la Russie et l’Iran est celle de deux pays isolés frappés de sanctions dont le principal lien est leur opposition aux États-Unis, à leurs alliés et à leur domination de l’ordre mondial multilatéral.

Alors que les États-Unis aiment envelopper leurs alliances de mots grandiloquents sur les valeurs partagées et la démocratie, la Russie, l’Iran et la Chine, l’autre ami ouvertement favorable à Moscou et rival américain, sont beaucoup plus transactionnels dans leurs relations.