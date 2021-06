À la recherche de la tristement célèbre photo d’OVNI du «Triangle noir» du Pentagone après qu’un pilote de chasse «a cassé un engin mystérieux sortant de l’océan»

LE PENTAGONE aurait en sa possession une photo incroyablement claire d’un OVNI « Triangle Noir » s’élevant spectaculairement de l’océan.

Depuis que l’existence présumée de la photo a été signalée pour la première fois fin 2020, les passionnés d’OVNI ont imploré sa publication.

The Sun Online a produit une maquette de ce à quoi l’incident aurait pu ressembler lorsque le F/A-18F est tombé sur le « Triangle noir » au large de la côte est des États-Unis.

On pense que c’est l’une des observations d’OVNI les plus convaincantes jamais capturées par la caméra, car elle aurait été filmée par un pilote de la marine américaine aux commandes d’un F/A-18F Super Hornet.

L’existence de la photo n’a jamais été officiellement confirmée – mais beaucoup jurent qu’elle existe car elle l’a été confirmée par des initiés du gouvernement.

Le Sun Online comprend que la photo est hautement classifiée car elle a été capturée à l’aide d’équipement militaire à bord de l’avion de chasse.

Pour de nombreux détectives d’OVNI, il est devenu l’un des Saint Graal – une image qui ne laisserait aucun doute dans l’esprit des sceptiques quant à la réalité des phénomènes mystérieux.

Les responsables du Pentagone auraient en leur possession la photo « extrêmement claire », telle qu’elle aurait été diffusée l’année dernière dans un rapport de renseignement du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Elle aurait été prise par un pilote en 2019 qui a repéré l’engin alors qu’il sortait de l’océan et commençait à monter droit vers le haut, a rapporté pour la première fois The Debrief.

L’objet a été décrit comme un grand triangle avec des bords « émoussés » et des « lumières » blanches sphériques à chaque coin – et la rencontre se serait produite au large de la côte est des États-Unis.

On pense que les pilotes qui ont rencontré l’objet opéraient à partir de l’USS Dwight D. Eisenhower ou de l’USS John C. Stennis.

Tous deux sont des superporteurs à propulsion nucléaire de classe Nimitz – approfondissant encore les liens apparents entre les ovnis et les capacités nucléaires de l’homme.

Cela pourrait être un élément de preuve clé, démontrant que nous sommes vraiment en présence d’une autre intelligence Andy McGrillen

Tom Rogan, l’écrivain de la sécurité nationale pour le Washington Examiner, a soutenu l’existence de la superbe photo après l’avoir vérifiée auprès de ses sources.

Il a déclaré à The Sun Online : « C’est la partie émergée de l’iceberg. Mais nous verrons davantage de fuites d’images et de données UAP dans les années à venir.

« Le Pentagone devrait prendre de l’avance et publier officiellement plus de matériel. »

Que sont les « Triangles noirs » ? « Triangles NOIR Comme leur nom l’indique, les objets semblent flotter dans le ciel sous la forme de formes triangulaires sombres souvent parsemées de lumières. Certains des triangles ont été décrits comme mesurant jusqu’à 120 mètres de long et ils semblent se déplacer sans bruit sans aucune traînée. Les triangles font partie d’une multitude de formes d’OVNI étranges et merveilleuses – allant des soucoupes aux sphères, en passant par les tristement célèbres « Tic Tacs ». David Marler, chercheur sur les ovnis et auteur de Triangular UFOs: An Estimate of the Situation, a déclaré à HISTORY qu’il avait jusqu’à 17 000 dossiers de cas sur les phénomènes. Il a suggéré que le mouvement lent des formes pourrait suggérer une « surveillance » ou peut-être même un balayage du paysage. Et dans l’une des rencontres les plus étonnantes, il a rapporté en mars 1990 que deux avions de combat F-16 en Belgique ont rencontré un « Triangle noir ». Il a été dit que la forme s’est accélérée à 1 120 mph en quelques secondes – une manœuvre qui « dépassait les limites de l’aviation conventionnelle », selon l’armée de l’air. Le projet d’enquête militaire britannique sur les ovnis, le projet Condign – qui s’est déroulé de 1997 à 2000 – mentionne les formes, mais les rejette comme des phénomènes similaires à la foudre en boule. Mais si l’existence de la photo du Pentagone et les récits de la rencontre de 2019 sont vraies, il semble qu’il y ait plus qu’une étrange perturbation atmosphérique. Certains ont également émis l’hypothèse que les observations de « Triangles noirs » pourraient être une erreur d’identification pour les avions expérimentaux utilisant la conception de l’aile volante – comme le Lockheed F-117 Nighthawk ou le B-2 Spirit. Ou les observations pourraient peut-être être des engins plus spéculatifs et expérimentaux, tels que la rumeur TR-3A Black Manta ou l’Aurora. Encore une fois cependant – cela n’explique pas l’observation potentielle dans l’Atlantique qui aurait été photographiée par le F/18 en 2019.

Les observations dites du « Triangle noir » ont été enregistrées pendant des décennies – y compris par l’armée – mais ont souvent été rejetées comme des avions secrets ou des anomalies atmosphériques.

Et cette observation et cette photo présumées soulèvent davantage de questions sur les liens entre les ovnis et l’océan, le Pentagone étant censé sonder l’élément « transmédium » du phénomène.

Le « transmédium » est la capacité apparente de certains PAN à transiter de manière transparente entre l’air et l’océan.

Certains ont spéculé que les ovnis pourraient en fait provenir de sous l’océan – et de nombreuses vidéos montrent les manières inhabituelles dont ils interagissent avec l’eau.

Les rapports d’images incroyables circulant dans des documents gouvernementaux classifiés ne font qu’ajouter à l’intrigue entourant le prochain rapport du groupe de travail UAP qui a été commandé par les législateurs américains.

La date limite du dossier sans précédent n’est plus que dans quelques jours, et il est censé ne pas exclure une origine extraterrestre pour les ovnis.

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, les anciens responsables de la défense américaine, les politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans notre ciel.

Luis Elizondo a dirigé l’AATIP pour le Pentagone avant de devenir public

Luis Elizondo, qui dirigeait le programme secret d’identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP) pour le Pentagone, a récemment été interrogé sur la photo.

L’officier du renseignement a démissionné de son poste alors qu’il cherchait à amener la discussion sur les ovnis dans le courant dominant, les décrivant comme un « problème de sécurité nationale ».

Interrogé sur la chaîne Disclosure Team sur YouTube pour savoir s’il avait vu l’image infâme, M. Elizondo a répondu: « Je ne peux pas en discuter. »

Il ajouta avec un sourire : « Super question ».

La décision de l’initié de ne ni confirmer ni nier l’existence de la photo n’a fait qu’alimenter l’enthousiasme et les spéculations entourant la photo présumée.

HAUTEMENT CLASSIFIÉ

Andy McGrillen, de UAP Media UK, une équipe mise en place pour faire campagne pour des discussions plus ouvertes et plus sérieuses sur les ovnis en Grande-Bretagne, a déclaré à The Sun Online : parfois.

« Récemment, j’ai été informé que la photo était celle d’un engin qui a été initialement suivi sous l’eau puis a émergé, grimpant à une altitude de 35 à 40 000 pieds lorsque les systèmes embarqués d’un avion ont pris une image haute fidélité.

« L’objet triangulaire a été signalé comme ayant des bords arrondis, avec des lumières sur chacun de ses coins. Il n’y avait aucun signe évident de propulsion.

« Quelque chose comme ça sera sûrement hautement classifié étant donné la nature de l’équipement qui prend la photo.

« Cependant, si cela arrivait dans le domaine public, cela pourrait être un élément de preuve clé, démontrant que nous sommes vraiment en présence d’un autre renseignement. »

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de la marine américaine s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes ovnis en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal lorsque le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Et le rapport sur les ovnis – qui a été commandé par le Congrès – est en cours de compilation par le groupe de travail UAP, qui a reçu un délai de 180 jours en décembre qui doit expirer demain.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Des fuites de vidéos continuent d’émerger, il a été rapporté que le groupe de travail UAP enquête sur plus de 100 rencontres entre l’armée et les objets non identifiés.

Les détails émergents du rapport indiquent qu’il ne confirme ni n’exclut une origine extraterrestre du phénomène – mais les législateurs américains ont abordé la question à la suite d’un briefing classifié la semaine dernière.

Le Sun Online a également parlé au député Tobias Ellwood, qui a suggéré que les ovnis pourraient être des drones avancés et a appelé le Royaume-Uni à mettre en place une sonde similaire aux États-Unis.