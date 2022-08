À la recherche de la pizza mexicaine

Sur la côte ouest, Asada Pizza a ouvert ses portes à Sylmar, en Californie, une banlieue de Los Angeles, en 2020, vendant des pizzas garnies d’ingrédients comme la birria, ou le poulet, le jalapeño et la taupe. Et à Washington, DC, la pandémie a incité le chef et restaurateur Alfredo Solis, ainsi que sa sœur et copropriétaire Jessica Solis, à ajouter de la pizza mexicaine à leur restaurant Anafre, qui a ouvert fin 2019 avec un accent sur les fruits de mer.

“C’était difficile de vendre du poisson”, a déclaré M. Solis, alors il a pivoté, offrant une pizza au four à briques, avec des ingrédients comme du fromage Oaxaca (à la place de la mozzarella), du porc rôti et de l’ananas, sur une sauce tomate à base de chili de arbol et chipotle. “En gros, ce que j’ai fait, c’est transformer mes tacos en pizza”, a déclaré M. Solis, qui a grandi à Mexico.

Le Dr Alvarez a déclaré que même avec les innovations relativement récentes, la pizza mexicaine peut être attribuée à n’importe quelle pizzeria où un Mexicain travaillait dans la cuisine.

“Chaque pizzeria était une pizzeria mexicaine en raison des gens qui fabriquaient la pizza”, a-t-il déclaré.