As-tu regardé À la recherche de la nourriture de l’âme encore?

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est entretenue avec la chef Alisa Reynolds à propos de sa nouvelle série Onyx Collective « Searching For Soul Food ». La nouvelle série, qui a fait ses débuts sur HULU la semaine dernière, voit Reynolds voyager dans différents endroits proches et lointains pour en savoir plus sur les aliments, les recettes et les pratiques culinaires et les communautés marginalisées qui les utilisent.