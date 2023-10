Assis sur le sol humide de la jungle de l’ouest du Belize, lors d’une autre journée extrêmement chaude et humide, David Lugo a commencé à régler un appareil photo reflex numérique à objectif unique.

Il a rampé à quatre pattes vers l’avant de la caméra pour la tester lorsqu’il a vu un mouvement subtil du coin de l’œil. Il tourna la tête et, à environ 50 mètres d’un sentier étroit, un jaguar solitaire l’observait. Ils se regardèrent pendant 30 secondes, puis le jaguar disparut tranquillement dans les sous-bois de la jungle.

« C’était fou », a déclaré Lugo. « Peu de gens peuvent les voir à pied, c’était donc l’une de ces expériences que vous ne vivrez probablement plus jamais de votre vie. J’ai eu beaucoup de chance. »

Lugo, étudiant diplômé de Virginia Tech Collège des ressources naturelles et de l’environnementest l’un des nombreux étudiants, diplômés et étudiants, impliqués dans un projet de recherche complet et sans doute historique centré sur les jaguars, les pumas et les ocelots dans ce pays d’Amérique centrale.

Marcella Kellyprofesseur à Département de la conservation du poisson et de la faune et expert de longue date sur les jaguars, et Brett Jesmerprofesseur adjoint dans le même département, dirigent les efforts visant à protéger les jaguars – considérés comme « quasi menacés » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature –, d’autres grands félins et d’autres espèces d’animaux.

Les félins sont notoirement timides, se montrent rarement à la lumière du jour et errent sur de vastes étendues de terre. Ces caractéristiques les rendent extrêmement difficiles à étudier.

Mais l’équipe de Virginia Tech a un plan.

Attraper des chats avec des caméras

Kelly, qui a commencé ses études au Belize au milieu des années 1990, a lancé un projet de caméra jaguar en 2000 dans lequel elle et son équipe utilisaient des caméras déclenchées à distance pour capturer des images de jaguars, de pumas et d’ocelots – un processus appelé « piégeage photographique ». Les animaux sont « piégés » lorsqu’un capteur de caméra capte la chaleur et les mouvements et prend une photo.

Elle a emprunté l’idée d’identifier les chats sur des photographies à son travail de doctorat. étudiante à l’Université de Californie à Davis, lorsqu’elle étudiait les guépards du parc national du Serengeti en Tanzanie.

Les images de divers pièges photographiques au Belize ont permis aux chercheurs d’analyser les modèles de taches, en particulier celles des jaguars. Étant donné que les modèles de taches diffèrent pour chaque jaguar, les chercheurs ont pu estimer la taille de la population, les sex-ratios et les densités.

L’amélioration de la technologie des caméras au fil des ans a permis à Kelly et à son équipe d’étendre leurs sites d’étude au Belize. Ils supervisent actuellement 200 stations de pièges photographiques, utilisant 400 caméras – deux pour chaque piège – sur une zone de 800 milles carrés.

« Avant que la technologie des caméras à distance n’existe, il n’y avait aucun moyen d’estimer réellement la taille des populations de ces espèces insaisissables comme les jaguars et, honnêtement, la plupart des chats sauvages », a déclaré Kelly, un affilié de l’association. Institut des sciences de la vie Fralin. « Il était très difficile de savoir si la population augmentait ou diminuait.

« L’idée était que nous pourrions peut-être appliquer cette technique de caméra à distance sur une espèce de la jungle, puisqu’on ne peut jamais vraiment les voir sur le terrain. Il est très rare que l’on puisse aller sur le terrain et voir un jaguar. La technique de la caméra à distance était tout simplement fantastique. Cela a très bien fonctionné.

L’impact de l’industrie forestière du Belize sur l’habitat du jaguar a servi de moteur au projet de recherche. Sensibles à l’impact potentiel de l’exploitation forestière sur les jaguars – et par ricochet sur l’industrie de l’écotourisme en plein essor du pays – ainsi qu’à l’importance de l’animal dans la culture nationale qui remonte aux civilisations mayas, les responsables du Belize prennent la conservation de la faune au sérieux.

Kelly et son équipe, en particulier les doctorants. Rob Nipko, étudiant, continuent d’examiner les densités de population dans les zones exploitées et protégées, y compris les 17 parcs nationaux du Belize. Nipko utilise des données de pièges photographiques et des analyses quantitatives de pointe pour modéliser la densité des jaguars. Jusqu’à présent, la population de jaguars reste stable.

« Nous ne détectons ni baisse ni augmentation majeure, donc cela semble être relativement stable », a déclaré Kelly.

Élargir la portée du projet

L’année dernière, Kelly souhaitait étendre la présence de recherche de Virginia Tech au Belize et a donc invité Jesmer à y participer. Jesmer, arrivé à Virginia Tech en 2021, possède une expertise dans le domaine des ongulés ou des mammifères à sabots. Ils ont décidé d’analyser le comportement, la répartition et l’abondance du cerf de Virginie et du cerf élaphe, sources de nourriture pour les grands félins du Belize.

« Je voulais que quelqu’un d’autre vienne depuis des années pour m’aider à lutter contre les proies, car nous savons tous que l’essentiel de ce qui compte pour les jaguars, c’est que s’ils ont suffisamment de proies et ne sont pas chassés, ils s’en sortiront probablement bien. « , a déclaré Kelly. « Et même s’il existe un million d’études sur le cerf de Virginie ici aux États-Unis, il n’y en a presque aucune en Amérique centrale.

« Les Béliziens sont très intéressés par la recherche sur le cerf de Virginie car ils aimeraient avoir des saisons de chasse plus informées et réglementées, basées sur des données réelles, similaires à celles que nous avons aux États-Unis. »

Jesmer et ses assistants diplômés Johny Tzib et Annie Stevens se concentrent d’abord sur les espèces de cerfs avant de s’étendre aux pécaris, ou cochons sauvages, et aux tapirs, apparentés aux rhinocéros. Plus tôt cet été, ils ont commencé à étudier l’histoire naturelle et l’écologie des cerfs au Belize.

Les autres objectifs de ce projet incluent l’étude des interactions prédateurs-proies, l’apprentissage de la manière dont les pratiques historiques d’utilisation des terres ont déterminé la répartition actuelle des cerfs dans la région et l’aide aux Béliziens pour accroître leur capacité de conservation et de gestion des ressources naturelles en proposant une formation aux techniques de recherche sur les ongulés. .

L’été dernier, ils ont réussi à capturer huit cerfs en les frappant dans la croupe avec une fléchette qui injecte un sédatif. Ils ont ensuite posé des colliers GPS sur les animaux, prélevé divers échantillons biologiques, dont un échantillon de sang qui leur a permis d’évaluer l’état de santé de l’animal, et les ont relâchés.