À la recherche de frappeurs libres cet hiver ? Les équipes de la MLB devront faire un acte de foi

En théorie, Cody Bellinger est un All-Star à son apogée. C’est un ancien MVP de 28 ans avec à son actif Rookie de l’année, Gold Glove et Silver Slugger. La première ligne de son CV est indéniable.

Il a également été écrit il y a cinq ans.

Cependant, dans un marché d’agent libre relativement léger en termes d’impact offensif, Bellinger est L’AthlétismeLe joueur le mieux classé autre que Shohei Ohtani. Il vient de connaître une saison de rebond avec les Cubs de Chicago, mais il n’est pas loin d’être l’un des joueurs les moins productifs du match. Au cours des cinq dernières années, Bellinger est passé du statut de MVP à celui de projet de récupération jusqu’au sommet du marché des agents libres, et les soumissionnaires potentiels seront obligés de décider quelle version ils attendent à l’avenir.

“Tout système de projection que vous regardez va en quelque sorte assumer un certain niveau pour la saison prochaine, puis avoir une tendance assez progressive au fil du temps”, a déclaré le président des opérations baseball des Giants de San Francisco, Farhan Zaidi, à propos des joueurs en général, et non de Bellinger. en particulier. « Mais nous savons qu’en réalité, cela semble très différent de cela. Donc, je n’ai pas vraiment de réponse. C’est une question difficile.

C’est l’une des questions les plus importantes de l’intersaison.

Meilleurs joueurs au poste d’agent libre Joueur Position Classement général Projection Cody Bellinger FC, 1B 4 6/162 millions de dollars Matt Chapman 3B 9 5/95 millions de dollars Rhys Hoskins 1B 13 1/16,5 millions de dollars Jeimer Candelario 3B, 1B 14 4/70 millions de dollars Lee Jung-hoo DE 16 4/56 millions de dollars Jorge Soler COF 19 3/45 millions de dollars Teoscar Hernández COF 20 4/80 millions de dollars Mitch Garver C 22 2/33 millions de dollars JD Martinez DH, COF 24 1/14 millions de dollars

Ce marché des agents libres compte un certain nombre de lanceurs partants relativement fiables, et les lanceurs ont tendance à être plus faciles à mesurer objectivement que les frappeurs. La vitesse, la rotation et l’emplacement sont considérés comme des indicateurs de qualité des performances futures, et il est plus facile de passer outre le bruit d’une ERA gonflée ou dégonflée pour adhérer aux éléments bruts et aux données sous-jacentes.

Les acteurs de position peuvent être un peu plus difficiles à analyser, et ce marché regorge de cas difficiles. Ohtani se remet de l’opération de Tommy John et Rhys Hoskins a raté la saison dernière en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur. Pourtant, ils sont deux des trois meilleurs joueurs du classement. L’AthlétismeLe tracker d’agent libre de Big Board. Entre autres faits marquants : les dernières saisons de Bellinger ont été des montagnes russes, Matt Chapman a sous-performé offensivement pendant une grande partie de l’année dernière, Jeimer Candelario n’a pas été retenu l’hiver dernier mais a connu une année 2023 solide, Mitch Garver, Jorge Soler, Brandon Belt, Tommy Pham et Jason. Heyward vient également de connaître de solides saisons de rebond, et le meilleur joueur de champ intérieur du marché, Tim Anderson, vient de connaître la pire saison offensive de sa carrière après des apparitions consécutives au All-Star les deux années précédentes.

Rhys Hoskins a un solide palmarès mais vient de subir une opération au genou. (Bill Streicher / USA aujourd’hui)

Choisissez judicieusement, dirigeants, car il faudra des contrats pluriannuels d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars pour signer certains de ces gars-là.

“Même au niveau des ligues majeures, où vous pensez connaître les meilleurs joueurs, essayer de déterminer ce qu’ils seront l’année suivante est toujours très difficile”, a déclaré le président des opérations baseball des Rays de Tampa Bay, Erik Neander. “Il y a beaucoup de leçons d’humilité en cours de route.”

L’analyse moderne des joueurs est conçue pour filtrer les statistiques trompeuses et aller à l’origine des performances réelles, mais même cela laisse place à l’interprétation et aux préférences personnelles. Zack Scott, cadre de longue date des Red Sox de Boston, ancien directeur général par intérim des Mets de New York et actuel PDG de Four Rings Sports Solutions, a déclaré que les équipes pèseront généralement le plus lourd sur la performance la plus récente d’un joueur. Une bonne année en 2023 signifiera plus qu’une mauvaise année en 2022 et vice versa – les joueurs s’améliorent ou se détériorent vraiment d’année en année – mais cela s’accompagne d’une mise en garde.

“(Les équipes) disposent de meilleurs outils qu’il y a cinq ou dix ans pour au moins avoir une idée de ce que leurs performances ajustées vous disent sur leur véritable niveau de talent”, a déclaré Scott. “Parce que c’est ce à quoi tout le monde essaie de parvenir.”

Dans le cas de Bellinger, son OPS est passé de 0,654 en 2022 à 0,881 en 2023. C’est l’analyse au niveau de la surface. Au-delà de cela, ses swings-and-miss se sont considérablement améliorés, tout comme ses performances attendues basées sur la qualité du contact, mais son pourcentage de barils et son pourcentage de coups durs ont en fait diminué l’année dernière. Ses chiffres Statcast étaient meilleurs que son terrible 2021, mais toujours pas aussi bons que son élite 2019. Les équipes devront trouver quoi en penser, et leur analyse interne ira bien au-delà de ces mesures accessibles au public.

Non seulement les organisations disposent de leurs propres systèmes exclusifs d’analyse des joueurs, mais nombre d’entre elles ont également investi dans une technologie biomécanique coûteuse capable de décomposer le pourquoi, le comment et la fréquence des swings les plus productifs d’un joueur. Ils peuvent analyser non seulement les décisions de swing, mais également la trajectoire et la mécanique du swing. Plus une équipe peut devenir granulaire, plus elle peut être confiante quant à la durabilité d’un rebond ou au potentiel de correction d’une déception.

“Il y a certaines choses qui seront plus faciles à ajuster que d’autres”, a déclaré Scott. « Et les organisations ont toutes leurs philosophies différentes sur ce que c’est. Leurs programmes de frappe peuvent avoir une philosophie telle que « Nous avons eu beaucoup de succès en étant capables de changer cela chez un joueur ». … Cela devrait être une démarche collaborative où vous examinez toutes ces choses ensemble pour dresser un tableau de ce qu’il va être.

Lorsque Scott a débuté dans l’industrie il y a 20 ans, a-t-il déclaré, le libre arbitre impliquait beaucoup plus de conjectures. Les statistiques de cette époque expliquaient bien ce qui s’était passé dans le passé, mais prédisaient souvent mal ce qui pourrait arriver dans le futur. L’analyse moderne implique des modèles construits sur des données objectives, et les ordinateurs sont meilleurs que les humains pour effectuer des calculs aussi complexes, mais de nombreuses équipes valorisent encore l’opinion subjective.

« C’est là que le scoutisme entre en jeu, n’est-ce pas ? » a déclaré le directeur général des Blue Jays de Toronto, Ross Atkins. « On ne peut pas vivre uniquement de projections. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre de ce que signifient les statistiques historiques et de la manière dont vous les projetez (à l’avenir). Il faut avoir une raison de croire que quelque chose est réel ou non, et c’est là que des évaluations très approfondies font la différence.

Bien entendu, rien de tout cela n’est infaillible. Les joueurs ne sont pas des ordinateurs et les jeux ne sont pas des modèles. Chaque contrat représente un risque et chaque équipe évalue ce risque différemment.

“Je pense qu’il faut simplement essayer de faire de son mieux pour déterminer ce qui compte”, a déclaré Neander. “Qu’est-ce qui a le plus de résistance lorsque vous évaluez les capacités de quelqu’un et comment elles sont constituées, et essayez simplement de faire de votre mieux dans ce domaine et essayez de passer au crible le bruit et de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous et votre club.”

Une fois l’analyse terminée, les offres sont mises sur la table, les contrats sont signés et les joueurs entrent sur le terrain.

“À un moment donné”, a déclaré Scott, “c’est un acte de foi.”

(Photo du haut de Bellinger : Jamie Sabau / Getty Images)