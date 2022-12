À la recherche de chaleur et de compagnie dans un dur hiver écossais

GLASGOW – Alors que les températures chutaient et qu’un hiver froid approchait, un centre communautaire du quartier Easterhouse de Glasgow a fait ce qu’il pouvait pour aider à atténuer les difficultés: il a commencé à offrir un espace de réchauffement aux personnes aux prises avec les coûts de chauffage de leur maison.

Dans le centre commercial adjacent, les décorations de Noël scintillaient au-dessus de nos têtes, mais un magasin sur deux était vacant, signe des temps difficiles du quartier. À l’étage, l’église communautaire d’Easterhouse a eu recours à des radiateurs à gaz pour garder ses fidèles au chaud.

“Vous pouvez voir les difficultés sur les visages des gens”, a déclaré Stuart Patterson, le pasteur de l’église, à propos des difficultés auxquelles beaucoup sont confrontés. “Mais nous aimons cette communauté.”

M. Patterson, qui a grandi à Easterhouse, fait partie d’un groupe de chefs religieux locaux, de bénévoles, de travailleurs communautaires et de propriétaires d’entreprises qui ont consacré leur vie à soutenir cette région longtemps négligée, l’une des plus économiquement défavorisées d’Écosse. Mais avec l’inflation et la flambée des prix de l’énergie, ils trouvent cela plus difficile que jamais.