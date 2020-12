NASHVILLE, Tennessee: Les Titans du Tennessee insistent sur le fait qu’ils ne sont pas satisfaits de buts beaucoup plus importants que de simplement gagner 10 matchs pour la première fois en 12 saisons.

Ils continuent ainsi, revenir au match de championnat de l’AFC ne pourrait être qu’un arrêt sur le chemin.

Les Titans (10-4) sont sur une course offensive appréciée par seulement quatre autres équipes dans l’histoire de la NFL avec cinq matchs consécutifs avec au moins 420 verges et au moins 30 points. Ils doivent marquer beaucoup parce que la défense du Tennessee est vraiment douée pour réaliser des chiffres d’affaires, et c’est à peu près tout.

Le quart-arrière Ryan Tannehill a déclaré que les Titans comprennent que c’est à ce moment-là que les bonnes équipes continuent de s’améliorer et de se séparer en restant concentrées sur le travail. C’est pourquoi les Titans sont en train de pinailler les lecteurs qui n’ont pas abouti à des points dans une déroute 46-25 de Detroit.

Nous allions essayer de trouver un moyen de gagner chaque entraînement, de terminer dans la zone des buts, et s’il faut plus de 30 points pour gagner un match, c’est notre état d’esprit, a déclaré Tannehill.

Les Titans font face à leur plus grand défi dimanche soir en remportant l’AFC Sud pour la première fois depuis 2008. Ils visitent les Packers de Green Bay (11-3), actuellement la tête de série du NFC. Le Tennessee est à égalité avec Indianapolis (10-4), mais détient le bris d’égalité divisionnaire sur les Colts.

J’espère que nous ne passerons pas beaucoup de temps à parler de 10 victoires, a déclaré l’entraîneur des Titans Mike Vrabel. Ce n’est pas pour ça que tout le monde est ici.

CE QUI FONCTIONNE

L’infraction clairement. Les Titans sont à égalité avec Kansas City avec une moyenne de 31,1 points par match, marquant au moins 30 points neuf fois et dépassant 42 points en quatre matchs, dont un record de 46 contre Detroit. Les Titans se classent également au deuxième rang après les Chiefs avec un total de 399,4 verges en attaque par match.

Nous sortons pour marquer à chaque entraînement, à chaque fois que nous recevons le ballon, a déclaré le receveur AJ Brown. Nous devons juste tout mettre ensemble.

Derrick Henry reste le leader de la NFL avec 1679 verges. Tannehill a lancé pour 3482 verges, et Corey Davis a un sommet en carrière de 945 verges en se rapprochant de sa première saison de réception de 1000 verges. Brown n’est pas loin derrière pour sa deuxième consécutive avec 881 verges, et il est également à égalité au cinquième avec 10 attrapés TD.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense. Encore. Le Tennessee reste le dernier de la NFL avec seulement 14 sacs et en troisième défense. Les Titans ont permis à Detroit de convertir 7 des 12 troisièmes essais (58%), et ils ont cédé 430 verges. Heureusement, ils ont forcé trois revirements et la sécurité Kevin Byard a obtenu sa première interception de la saison.

STOCKER

Tannehill. Le quart-arrière vient de connaître son cinquième match consécutif avec une note de passeur supérieure à 100, la plus longue séquence active de la NFL et un record de franchise. Il a également rejoint Michael Vick (15 novembre 2010) et Jack Kemp (4 décembre 1960) en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NFL avec au moins trois passes de touché, deux touchés précipités et une cote de passeur de 145,8 ou plus dans un match.

Seuls quatre quarts ont plus que les 31 meilleures passes en carrière de Tannehills: Aaron Rodgers, (40), Russell Wilson (37), Patrick Mahomes (36) et Tom Brady (32). Tannehill est quatrième avec une cote de passeur de 110,4.

STOCK EN BAS

Punter Brett Kern. Oui, l’homme qui a été le MVP des Titans une grande partie de sa carrière n’a pas fait de son mieux après que le Tennessee ait renoncé à une sécurité au deuxième quart. Son botté de dégagement n’a parcouru que 48 mètres.

BLESSÉ

Vrabel a soigné son équipe à travers une variété de problèmes toute la saison. Mais sa défense assiégée a récupéré le demi de coin Adoree Jackson contre Detroit pour ses débuts dans la saison à la suite d’une blessure au genou, et le demi de coin recrue Kristian Fulton est également en train de revenir d’une blessure. La recrue Darrynton Evans est revenue contre Detroit, sa première apparition depuis le 13 octobre.

NUMÉRO DE CLÉ

12 Les Titans mènent une fois de plus la NFL en marge de chiffre d’affaires à plus-12, à égalité avec Indianapolis.

PROCHAINES ÉTAPES

Une randonnée à Lambeau Field pour un match aux heures de grande écoute dimanche soir avec les Packers. C’est l’un des deux seuls matchs cette semaine entre équipes, chacune avec des victoires à deux chiffres. L’autre? Les Colts visitent Pittsburgh plus tôt dimanche.

Ensuite, c’est la finale de la saison régulière, avec les Titans en visite à Houston et les Colts accueillant les tristes Jaguars.

