À la mi-mandat de 2022, les démocrates – et les négationnistes électoraux – vivent pour se battre un autre jour

Appelez ça une surprise de novembre.

Les démocrates se prélassent dans une défaite à mi-mandat qui ressemble à une victoire, une nuit blanche électorale qui va à l’encontre de la récente tendance américaine des électeurs punissant le parti à la Maison Blanche.

Mais dans le processus, ils ont peut-être donné un nouveau souffle à un nouveau gros mensonge : des allégations de fraude dans les urnes, cette fois axées sur l’Arizona.

Les républicains ont passé une bonne nuit et étaient sur la bonne voie pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais la “vague rouge” qu’ils espéraient ne s’est jamais produite.

Cela semble inclure l’Arizona, où l’ancienne présentatrice de télévision Kari Lake a beaucoup emprunté au livre de campagne de Donald Trump dans sa tentative de devenir gouverneur.

Bien que derrière la secrétaire d’État Katie Hobbs de plus de 10 points, Lake cite de nombreux rapports faisant état de dysfonctionnements des machines à voter pour suggérer qu’elle a été victime de fraude électorale.

Qui contrôlera le Sénat reste également une question ouverte, la bataille entre le porteur de ballon de la NFL Herschel Walker et le titulaire démocrate Raphael Warnock se dirigeant probablement vers un vote de décembre.

Une marge étroite de victoire républicaine à la Chambre, l’incertitude au Sénat et de nouvelles allégations infondées de fraude électorale indiquent tous un chaos continu sur Capitol Hill.

Et cela, en fin de compte, pourrait être la partie des élections de mi-mandat de mardi qui aura le plus d’impact sur le Canada, a déclaré Eric Miller, président du Rideau Potomac Strategy Group, basé à DC.

“Même si l’éruption n’est pas aussi importante qu’on le pensait, vous avez maintenant une situation où les commentaires sans fin au Canada – comment les États-Unis se dirigent vers la dissolution, ou une guerre civile, ou ne peuvent pas faire confiance, et ainsi de suite sur – ne fera que s’amplifier », a déclaré Miller.

“Le système commence à ne pas fonctionner comme il le devrait, il n’y a aucune capacité à traiter les problèmes d’ensemble, il n’y a aucune capacité à poursuivre des relations bilatérales sérieuses.”

Un résultat clair mardi aura un impact direct : la réélection de la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, la force motrice derrière les efforts pour fermer le pipeline transfrontalier de la ligne 5 du Canada.

Whitmer a battu de peu le challenger républicain Tudor Dixon, un initié de l’industrie sidérurgique devenu commentateur conservateur, qui a tenté d’utiliser la défense canadienne de la ligne 5 contre son rival démocrate.

Même le premier ministre Justin Trudeau, «l’écologiste le plus radical du monde entier», s’oppose à la fermeture du pipeline, a déclaré Dixon lors de son débat avec Whitmer le mois dernier.

La bataille du Michigan n’était que l’une des 506 courses au poste de gouverneur, à la Chambre et au Sénat qui se sont concrétisées mardi dans une confrontation à mi-mandat que les sondeurs et les experts s’attendaient à être une mise en accusation meurtrière de l’administration de Biden.

Ce ne devait pas être – du moins pas à l’échelle que les républicains avaient espérée.

Ils étaient sur la bonne voie pour reprendre le contrôle de la Chambre, le seul résultat que la plupart des experts politiques étaient sûrs de prédire, étant donné le schéma traditionnel des électeurs de mi-mandat punissant le parti du président en exercice.

Mais la déception face à l’ampleur de la victoire s’est écrite sur le visage du chef de la minorité Kevin McCarthy, qui devrait largement retirer le marteau du président à Nancy Pelosi si les républicains revendiquent la majorité.

“Il est clair que nous allons reprendre la Chambre”, a déclaré McCarthy à ses partisans à Washington. “Vous sortez tard, mais quand vous vous réveillerez demain, nous serons majoritaires et Nancy Pelosi sera minoritaire.”

Dès le début, les démocrates ont réussi à conserver une paire de sièges à la Chambre des représentants en Virginie, un État où le gouverneur républicain Glenn Youngkin a remporté la victoire l’année dernière malgré la victoire convaincante de 10 points de Biden là-bas en 2020.

Ensuite, Kathy Hochul a triomphé dans sa candidature pour un premier mandat complet en tant que gouverneur de New York, malgré un solide défi républicain.

Et en Pennsylvanie, le lieutenant-gouverneur. John Fetterman, mis à l’écart pendant une grande partie de l’été avec un accident vasculaire cérébral qui a eu un impact sur son style de parole et soulevé des questions sur son aptitude au bureau, a remporté une victoire étroite mais critique sur le Dr Mehmet Oz, un autre acolyte de Trump.

“Je ne sais pas vraiment quoi dire en ce moment”, a déclaré Fetterman, visiblement humilié, vêtu de son sweat à capuche noir, aux partisans.

“Cette campagne a toujours consisté à se battre pour tous ceux qui ont déjà été renversés et qui se sont relevés.”

En Arizona, un problème avec les machines de tabulation des votes a rapidement alimenté les accusations de falsification électorale, d’abord de Trump sur les réseaux sociaux, puis de Lake alors qu’elle exhortait ses partisans à ne pas abandonner le combat.

Les responsables ont insisté sur le fait que les problèmes avec les machines n’empêchaient personne de voter, mais cela n’a pas empêché Lake d’insister autrement.

“Lorsque nous gagnons, la première ligne d’action est de restaurer l’honnêteté des élections en Arizona”, a-t-elle déclaré à ses partisans alors qu’elle suivait la démocrate Katie Hobbs, la secrétaire d’État, par une marge de 12 points de pourcentage avec la moitié des sondages rapportés.

“Quand nous gagnerons – et je pense que ce sera dans quelques heures – nous déclarerons la victoire et nous nous mettrons au travail pour renverser la situation – plus d’incompétence et plus de corruption lors des élections en Arizona.”

Des courses au coude à coude dans les États du champ de bataille avaient pratiquement assuré que la question de savoir si les républicains pouvaient arracher le contrôle de la chambre haute aux démocrates ne serait pas résolue tout de suite.

Dans l’Ohio, le capital-risqueur et auteur de “Hillbilly Elegy” JD Vance – un autre républicain avec le sceau d’approbation de Trump – a vaincu le membre du Congrès Tim Ryan, un démocrate qui avait tenté de prendre ses distances avec le président Joe Biden.

Et dans le Wisconsin, le républicain sortant Ron Johnson gardait une avance étroite de 40 000 voix sur le démocrate Mandela Barnes avec environ 98% des voix comptées.

Cela, combiné à la victoire de Fetterman, a déplacé l’attention vers la Géorgie, où Walker et Warnock ont ​​​​passé toute la nuit à échanger une avance très mince.

Avec 95% des voix, Warnock menait Walker par à peine 35 000 voix, mais restait à un demi-point de pourcentage du seuil de 50% nécessaire pour éviter de tout recommencer lors d’un second tour le mois prochain.

“Nous ne savons pas si ce voyage est terminé ce soir, ou s’il reste encore un peu de travail à faire”, a déclaré Warnock à ses partisans.

“Voici ce que nous savons : nous savons que lorsqu’ils auront fini de compter les votes de l’élection d’aujourd’hui, nous aurons reçu plus de votes que mon adversaire.”

—James McCarten, La Presse canadienne

Etats-Unis