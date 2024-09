À la mémoire de : Philip E. Branton

Le Rosalind and Morris Goodman Cancer Institute (GCI) et le Département de biochimie pleurent la perte de Philip E. Branton, PhD, un cher collègue, ami et brillant scientifique dont la carrière a profondément façonné la recherche sur le cancer. Anciennement directeur du Département de biochimie (1990-2000) et membre à part entière du Centre de cancérologie McGill (maintenant le GCI) et du Département d’oncologie Gerald Bronfman, le professeur Branton a apporté des contributions pionnières aux domaines de la virologie, de la mort cellulaire et suppression tumorale depuis plus de cinq décennies.

Le professeur Branton a été un pionnier dans l’étude de l’oncogenèse virale et l’un des premiers scientifiques à montrer que les virus peuvent attaquer les voies suppresseurs de tumeurs pour provoquer le cancer. Ses travaux révolutionnaires sur les adénovirus humains, en particulier les protéines virales E1A, E1B, E4orf4 et E4orf6, ont considérablement fait progresser notre compréhension de la façon dont les virus manipulent les processus cellulaires, mettant en lumière les mécanismes critiques du développement du cancer. Ses travaux ont eu des implications considérables pour les thérapies contre le cancer et restent influents dans le développement de nouveaux traitements.

L’impact du professeur Branton s’est étendu au-delà de la recherche. Il a joué un rôle central dans l’élaboration de la recherche sur le cancer au Canada, en tant que premier directeur scientifique de l’Institut de recherche sur le cancer des Instituts de recherche en santé du Canada et en dirigeant la formation de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer. Il a également cofondé GeminX Biotechnologies, une société axée sur le développement de traitements contre le cancer, qui a conduit au développement clinique de médicaments anticancéreux innovants.

Tout au long de sa carrière, le professeur Branton a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment la médaille RM Taylor de la Société canadienne du cancer, la médaille pour réalisations académiques exceptionnelles de l’Université McGill et la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013. Il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2014, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la science et à son leadership. Sa bourse de la Société royale du Canada, décernée en 2002, témoigne une fois de plus de son héritage universitaire distingué.

En tant que mentor respecté, le professeur Branton a supervisé plus de 45 étudiants diplômés et boursiers postdoctoraux, dont plusieurs sont des leaders et des scientifiques accomplis tels que Michel L. Tremblay et José Teodoro, contribuant ainsi à former la prochaine génération de chercheurs. Il est l’auteur de plus de 120 publications évaluées par des pairs, apportant d’importantes contributions aux domaines de la virologie et de l’oncologie.

Ses recherches approfondies ont laissé un héritage durable dans la lutte mondiale contre le cancer et ses travaux continuent d’inspirer les progrès dans la biologie du cancer et les stratégies thérapeutiques. Ses profondes contributions à la science et au monde universitaire resteront dans les mémoires et seront célébrées pendant de nombreuses années à venir. Sa personnalité plus grande que nature et son engagement à bâtir et à soutenir la recherche canadienne sur le cancer resteront avec nous.

Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille, à ses anciens collègues et amis, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par sa vie et son travail remarquables.

Nous vous invitons à consulter le document du Pr Branton Nécrologie pour plus d’informations concernant son service commémoratif.