À la manière de Tony Soprano, James Gandolfini a un jour quitté sa propre intervention

L’ancien PDG de HBO a révélé que l’acteur principal des « Soprano », James Gandolfini, avait un jour défié la chaîne de le libérer après avoir mal réagi à une intervention pour ses problèmes de toxicomanie.

« Nous avons fait une intervention avec lui dans mon appartement à New York », a partagé Chris Albrecht dans la nouvelle docu-série Max,

« Wise Guy : David Chase et les Sopranos » . « « C’était pour essayer de le faire aller dans un centre de désintoxication. Nous avions eu beaucoup de frictions à ce moment-là, et le stratagème était que j’invitais Jimmy pour que nous puissions discuter des choses et clarifier les choses. »

En détaillant comment les choses ont dégénéré à partir de là, Albrecht décrit Gandolfini comme étant devenu complètement soprano à cause des tentatives pour l’aider, en disant : « Il est entré, et il a vu tout le monde assis là, et il a dit, ‘Oh, f**k this’. Et il est sorti », se souvient Albrecht, notant que les sœurs de l’acteur et plusieurs autres acteurs des « Sopranos » étaient également présents. « Tout le monde a crié, ‘Jimmy, Jimmy !’ Et il s’est tourné vers moi et m’a dit, ‘Vire-moi’, et il est parti. »

L’acteur des Sopranos, Steven Van Zandt, raconte dans le documentaire que Gandolfini menaçait régulièrement de quitter la série. « Il quittait probablement la série tous les deux jours. Peut-être tous les jours », a déclaré Van Zandt. « Tous les deux jours, nous allions dans un bar et nous avions exactement la même conversation. Nous nous saoulions et [he’d] « Je disais : « J’en ai fini. Je ne peux pas, je ne reviens pas. » Et je répondais : « OK, tu as une centaine de personnes qui dépendent de toi ici. » Et il me répondait : « Ah, ouais, ouais, d’accord. »

Gandolfini a remporté de nombreuses récompenses pour son interprétation de Tony Soprano, un mafieux du New Jersey, dont trois Emmy Awards, cinq Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe. Il est décédé en 2013 d’un arrêt cardiaque lors de vacances en famille en Italie.