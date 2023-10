A la Maison Blanche, Commander revient mordre

« La Maison Blanche a la responsabilité de donner l’exemple en garantissant la sécurité et la santé au travail de ses employés. Malheureusement, nous avons récemment remarqué qu’elle ne parvient pas à assumer cette responsabilité », a écrit Foxx, citant « des rapports récents selon lesquels le personnel de la Maison Blanche et le personnel des services secrets américains sont régulièrement victimes de morsures de chien », ce qui, selon elle, « indique que le travail les dangers sont répandus à la Maison Blanche.

Au cours de l’été, 196 pages de communications internes rendues publiques après une demande de Freedom of Information Act de l’organisation juridique conservatrice Judicial Watch ont révélé que Commander, le berger allemand de 2 ans de Biden, était impliqué dans plusieurs incidents de morsures – dont un qui a envoyé un Agent des services secrets à l’hôpital.

En septembre, les services secrets ont confirmé que le commandant mordu un autre agent des services secretsportant le nombre total d’incidents signalés à 11. Jeudi, CNN a rapporté que ce chiffre est plus élevéet comprend des membres du personnel de la Maison Blanche au-delà des services secrets – après quoi le commandant a été rapidement expulsé du campus de la Maison Blanche.

Commander était le deuxième chien Biden à être renvoyé de la Maison Blanche. Major, également berger allemand, était envoyé vivre chez des amis de la famille après ses propres morsures.

Foxx a écrit la lettre pour rappeler à la Maison Blanche qu’elle n’est « pas à l’abri des lois du pays », a-t-elle déclaré à POLITICO dans une interview.

« Si 10 personnes avaient eu un accident dans une usine privée, ou s’il y avait eu des morsures de chiens dans une usine privée, je vous garantis que l’OSHA aurait s’en prendre aux propriétaires et aux exploitants de cette usine », a-t-elle ajouté.

Normes de l’OSHA pour les employés fédéraux diffère légèrement de celui des salariés du secteur public. Mais fédéral la loi exige les agences doivent « établir et maintenir un programme efficace et complet de sécurité et de santé au travail » et signaler chaque année les accidents et blessures du travail au secrétaire du Travail.

Bien que les recours juridiques dont disposent les membres du personnel victimes d’une morsure du commandant soient flous, la voie la plus probable pour obtenir réparation serait de déposer une demande d’indemnisation des accidents du travail, a déclaré à POLITICO John Mahoney, un avocat fédéral spécialisé en droit du travail basé à Washington.

« Les employés des services secrets sont des employés fédéraux, ils pourraient donc déposer des demandes d’indemnisation des accidents du travail par l’intermédiaire de l’agence, qui iraient jusqu’au ministère du Travail, au cas où ils se blesseraient ou auraient besoin de soins médicaux ou s’ils perdraient du temps de travail à cause de la morsures », a déclaré Mahoney. « Ils ne peuvent pas poursuivre. … Vous traitez avec le bureau exécutif de la Maison Blanche, le président, donc ils sont exemptés de nombreuses lois qui s’appliqueraient dans le secteur privé.»