À la maison avec l’art – Kelowna Capital News

Qu’il s’agisse du premier tableau de votre enfant, une aquarelle héritée, une vieille photo de famille ou une pièce de poterie fonctionnelle – l’art donne un sens incroyable à nos vies personnelles. Comme l’a dit l’artiste Pablo Picasso, “l’art lave l’âme de la poussière de la vie quotidienne”.

Dans une mer de produits manufacturés, l’art humanise aussi nos maisons.

« J’aime toujours le considérer comme la personnalisation d’un espace », déclare Hannah Katey Berger, designer d’intérieur principale et propriétaire de Hannah Katey Interior Design à Kelowna. “Lorsque vous avez un espace neutre, l’art ajoute vraiment cette personnalité.”

Quand j’étais adolescent, je tapissais les murs de ma chambre de pages arrachées à des magazines de mode, de mes propres dessins et d’affiches de mes idoles adolescentes. Un grand compliment d’un ami en visite était toujours: “Wow, il y a tellement de choses à regarder ici!” Aujourd’hui, les murs de mon condo sont recouverts de peintures colorées, de mes propres photographies, de grandes pièces de poterie et de verre d’art. Il y a encore beaucoup à assimiler, et ce n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais ce n’est pas grave.

L’art est puissant parce qu’il fait passer une pièce au niveau supérieur, explique Brooke Hatfield, designer d’intérieur et directrice de Brooke Hatfield Design à Victoria. “Même si deux personnes ont exactement les mêmes meubles dans une pièce, vous obtiendrez une ambiance complètement différente et comprendrez tellement de choses sur la personne A et la personne B, rien qu’à partir de leur sélection d’œuvres d’art.”

L’art que vous choisissez d’exposer dans votre maison peut aussi profondément influencer la façon dont vous vous sentez. Cela peut vous calmer ou vous dynamiser, selon les pièces que vous choisissez et l’endroit où vous choisissez de les exposer.

« Dans les musées, nous voyons souvent des gens regarder une œuvre d’art pendant une longue période », explique Lucila Diaz, fondatrice et directrice créative de Harmony Sense Interiors à North Vancouver. “C’est parce que l’art leur fait ressentir quelque chose au-delà des couleurs, des lignes ou de la composition.”

Il en va de même lorsque l’art est intégré à la décoration d’intérieur, souligne-t-elle : « Je sais que j’ai fait mon travail quand les gens disent :

“Je ne sais pas vraiment ce que c’est, mais c’est tellement paisible et harmonieux d’être dans cet espace.”

En fin de compte, l’art nous aide à créer un magnifique sanctuaire du monde, dit Brooke. “Si nous avons des pièces dans nos espaces que nous aimons, cela peut vraiment nous ramener à nous-mêmes.”

Construire une collection

Lorsque vous choisissez de l’art pour votre maison, la sélection presque infinie de styles, de couleurs et de tailles peut souvent sembler écrasante.

“Beaucoup de mes clients disent, ‘Je ne saurais pas par où commencer’ quand je leur pose des questions sur l’art pour leur maison,” dit Brooke.

Une règle simple à suivre est d’acheter ce que vous aimez, ajoute-t-elle : “Suivez votre instinct et vous ne vous tromperez pas.”

Dix conseils pour vous aider à trouver de l’art pour votre maison :

Construire une collection d’art prend du temps, il est donc sage d’acheter de l’art pièce par pièce.

“Soyez patient et amusez-vous avec”, dit Hannah. « Explorez différents artistes et différents médiums. Il n’y a rien de mal à aimer ou à ne pas aimer certains styles. Quand c’est bon pour vous, vous allez l’apprécier dans votre espace.

Commencez par présenter l’art de vos enfants, suggère Brooke. “L’une de mes œuvres d’art préférées est une série de trois cartes que ma filleule a créées à l’école maternelle, que j’ai emmêlées et encadrées.”

Visitez les musées et les galeries pour avoir une idée de ce que vous aimez.

Visites d’ateliers et promenades artistiques sont un autre excellent moyen de constituer une collection ; vous pouvez également forger un lien significatif avec l’artiste et apprendre l’histoire derrière une œuvre d’art particulière.

Parker Street Studios à Vancouver, un entrepôt de 52 000 pieds carrés, abrite plus de 100 galeries et studios d’artistes, explique Lucila. “C’est un endroit idéal pour chercher ou même commander de l’art .”

Etsy, le site Web mondial de commerce électronique pour les créateurs, est un autre bon endroit pour trouver de l’art, que vous achetiez un téléchargement numérique ou une pièce originale. Vous pouvez également explorer Instagram pour les profils d’artistes et suivre et acheter de l’art via cette plateforme, explique Brooke.

Ventes aux enchères en ligne comme MaxSold peut également être un excellent moyen de parcourir et de trouver des œuvres d’art adaptées à tous les goûts et à tous les styles.

Essayez d’éviter de vous installer en « associant » une œuvre d’art à un canapé ou à un autre meuble ; choisissez plutôt une pièce qui vous parle, dit Hannah. “L’art peut agir comme un point focal majeur, qui devrait inspirer l’espace restant. Vous pouvez ajouter une harmonie cohérente à votre intérieur en tirant les couleurs de l’œuvre d’art à travers des coussins d’appoint et des accessoires.

De nombreuses galeries d’art publiques proposent la location et la vente d’œuvres d’art. C’est un excellent moyen de tester un style ou une taille de peinture dans votre maison avant d’acheter.

Accrocher, espacer et placer l’art

La façon dont nous accrochons ou exposons nos œuvres d’art peut grandement affecter leur impact dans nos maisons. L’erreur la plus courante, selon les architectes d’intérieur à qui j’ai parlé, est de suspendre un tableau trop haut ou trop bas. Voici quelques conseils sur l’accrochage, l’espacement et le placement de l’art.

Inspirez-vous des galeries d’art et musées et assurez-vous que le milieu de l’œuvre d’art est à hauteur de vos yeux.

Une autre règle de base est d’accrocher des peintures à 60 pouces du sol au centre de l’art pour une pièce avec un plafond de huit pieds. Ajustez pour des hauteurs de plafond plus élevées.

Lors de l’accrochage de l’art au-dessus d’un canapé, d’un manteau ou d’une commode, assurez-vous qu’il se rapporte à cette pièce et qu’il n’est pas trop haut au-dessus. Habituellement quatre à huit pouces est idéal, dit Brooke.

Soyez conscient de l’échelle lors de la suspension d’œuvres d’art, car les pièces peuvent parfois être trop grandes ou trop petites pour un espace particulier, explique Hannah. Avec des pièces trop petites, pensez à ajouter un cache extra-large lors de l’encadrement ou à regrouper des éléments.

Essayez de vous assurer que la distance entre les pièces d’un mur de galerie est cohérente.

Pensez en dehors du bidimensionnel œuvre d’art, dit Brooke. “Un de mes amis a collectionné ces petites maisons bleues et blanches qu’une compagnie aérienne néerlandaise a données. Exposés ensemble, ils formaient une œuvre d’art puissante.

Assurez-vous que votre œuvre d’art est correctement fixé au mur. « Vous ne voulez pas que les choses tombent », dit Lucila. “Il est également important de protéger votre investissement avec du verre protégé contre les UV, afin qu’il ne soit pas endommagé par la lumière du soleil.” N’ayez pas peur de superposer l’art en plaçant une lampe devant un tableau, suggère Brooke. “Vous ne voulez pas effacer l’œuvre d’art, mais la superposition est ce qui rend un espace intéressant.”

Utilisez du ruban adhésif pour peintres ou tracez votre œuvre sur du papier journal pour tester un mur de galerie.

Tenir compte de l’ambiance générale vous voulez créer lorsque vous accrochez de l’art, dit Lucila. “Si vous avez une œuvre d’art que vous aimez, faites-en la pièce maîtresse de votre pièce.”

