À la maison avec la revue Furys – comment ont-ils rendu la vie du boxeur si atrocement ennuyeuse?

He n’a jamais perdu un combat professionnel ; il s’est extirpé d’une profonde crise de santé mentale et physique pour défier ses détracteurs et devenir champion du monde de boxe ; et sa montée miraculeuse de la toile contre Deontay Wilder en 2018 est l’un des moments de détermination et de courage les plus excitants du sport. Maintenant, At Home With the Furys lance à Tyson Fury un défi de plus contre toute attente dans une vie pleine d’eux: peut-il créer un documentaire télévisé de style Kardashians sur sa vie de famille qui est aussi ennuyeux que toutes les autres bouffées de célébrité-réalité morceau? Saluons tous le Gypsy King : il l’a fait.

Les caméras arrivent chez Tyson en juin 2022, trois semaines seulement après sa confortable défense du titre contre Dillian Whyte, un combat que le champion a immédiatement promis serait son dernier. La poinçonneuse de 6 pieds 9 pouces est maintenant simplement un mari à Paris, qu’il a épousé en 2008, et un père de six jeunes enfants.

At Home With the Furys accomplit la même tâche que toutes les autres émissions de ce genre, qui consiste à dépeindre ses sujets comme à la fois glamour et ordinaire. La famille vit dans une maison massive (à Morecambe, plutôt qu’à Los Angeles); ils ont une grande collection de voitures, mais se déplacent principalement dans une camionnette Ford ou un break Volkswagen. La boxe a rapporté des millions à Fury, mais il n’aime rien de plus que d’emballer les enfants et un sac de collations de supermarché dans une caravane et de se garer dans un camping pendant la nuit.

Tyson et Paris discutent d’être en retard pour la course à l’école, leur aîné ayant «12 ans sur 20», ainsi que le changement de dynamique familiale causé par le fait qu’il reste plus à la maison et qu’elle peut aller travailler – bien que, dans les Furys ‘ cas, leur père était champion du monde de boxe poids lourd et le nouveau travail de maman est en tant que panéliste Loose Women.

Les scènes adorablement banales dans lesquelles Tyson fait griller ses enfants ou fait un barbecue ne durent jamais trop longtemps, car ce format exige que chaque épisode soit centré sur un grand événement. Un enfant fête un anniversaire; Paris organise une fête d’anniversaire surprise pour Tyson; Tyson emmène Paris en voyage à Gleneagles et à Cannes : c’est un tourbillon engourdi d’organisateurs de fêtes, de bagues en diamant, de gâteaux sur mesure et d’argent couramment dépensé. Si vous n’étiez pas fasciné par Keeping Up With the Kardashians, tout le luxe trépidant devient vite ennuyeux. Qu’il soit vécu par un géant britannique juron ne fait pas beaucoup de différence.

Le fil le plus sérieux est la question de savoir si la santé mentale de Tyson peut supporter une vie sans la discipline physique et les pics d’adrénaline de la boxe de championnat. En 2016, alors qu’il était temporairement absent du ring et luttait contre l’alcool, la drogue et la prise de poids, il a déclaré à un intervieweur qu’il avait des pensées suicidaires. Le manque de but le forcera-t-il à sortir de sa retraite ? Quiconque s’intéresse à sa carrière sportive connaît la réponse: la première saison se termine avec Fury combattant Derek Chisora ​​à Londres en décembre.

Mais c’était il y a longtemps. Comme un compagnon boxeur intermédiaire, la série souffre de son temps de réaction lent. Deux des derniers épisodes se concentrent sur la tentative de Tyson d’attirer Anthony Joshua dans un combat pour le titre entièrement britannique, dans une resucée de ce qui était une histoire majeure de boxe quand cela s’est produit. Le long décalage et le résultat connu – un accord ne sera jamais conclu – rendent ces scènes obsolètes, mais elles surviennent après la mi-saison, moment auquel At Home With the Furys commence à manquer de matériel.

Fury et sa famille craignent clairement que son trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention et son trouble bipolaire n’exacerbent le phénomène commun d’un sportif d’élite en spirale à la fin de son programme d’entraînement intense. Tout ce qui déstigmatise ces conditions est le bienvenu. Mais un documentaire de réalité aseptisé et ambitieux ne traitera jamais le sujet en profondeur. Les entretiens avec Paris, avec le père de Tyson, John, et avec Tyson lui-même ne vont pas plus loin que de répéter la vérité fondamentale selon laquelle rester occupé et rester physiquement actif peut aider à résoudre les problèmes de santé mentale.

Paris parle ouvertement des défis d’être marié à quelqu’un dont les humeurs et les décisions sont imprévisibles. Le problème, c’est que le format se nourrit de réactions extrêmes et d’escapades impulsives, alors quand Tyson quitte tôt la fête de baptême de sa fille ou emmène son entourage en Islande sans raison valable, cela ne semble pas être un aperçu du fonctionnement de son esprit – c’est ainsi que se comportent toujours les protagonistes des programmes de vol sur le mur du manoir.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Quoi de neuf Newsletter hebdomadaire gratuite Nouvelles télévisées, critiques et reportages de Rebecca Nicholson, Stuart Heritage et Micha Frazer-Carroll « , »newsletterId »: »whats-on », »successDescription »: »Nous vous enverrons What’s On chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

C’est la même vieille histoire de célébrité-réalité: quand Tyson indique clairement qu’il préférerait retourner se faire frapper au visage plutôt que de rester à la maison à plein temps, vous ne pouvez pas vraiment le blâmer.