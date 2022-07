À la lumière de la décision Roe c. Wade, des hommes partagent leurs histoires d’avortement

Il y a deux ans, Matthew Markman, un vendeur de logiciels en Californie, et sa femme, qui était enceinte de 20 semaines, ont appris que leur fils avait une malformation cardiaque rare. Si sa femme portait le fœtus à terme, il était peu probable qu’il survive après la naissance, leur a dit leur médecin.

La nouvelle était écrasante pour M. Markman et sa femme ; ils essayaient d’avoir un bébé depuis plus d’un an et avaient utilisé la fécondation in vitro à plusieurs reprises. Après trois cycles d’implantation, un embryon s’est coincé, mais a entraîné une fausse couche. Cette grossesse avait été leur cinquième embryon. Ils s’étaient même mis d’accord sur un prénom, Elijah, “parce que le nom de mon grand-père commence par un E et qu’il venait de mourir”, raconte M. Markman, 37 ans, qui se considère favorable au droit à l’avortement.

Lorsque le couple a pris la décision difficile d’interrompre la grossesse, M. Markman a estimé que, puisque c’était sa femme qui portait le fœtus et qui devait subir l’intervention, il devait être le plus fort dans ce moment de désespoir. Ils ont incinéré les restes et répandu les cendres sur Muir Beach, dans le nord de la Californie.

« Personnellement, j’ai dû m’absenter du travail pendant quelques mois parce que c’était une période émotionnellement très difficile », a-t-il déclaré. “Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que c’était bien que l’expérience ait été difficile pour moi aussi.”

La vie après l’avortement

Un autre thème récurrent dans les réponses des hommes qui ont écrit au Times était la conviction qu’ils ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui sans l’avortement.

Il existe un vaste corpus de recherches évaluées par des pairs qui relient l’accès à l’avortement aux résultats émotionnels, physiques et financiers d’une femme, y compris l’étude historique Turnaway, qui a suivi des femmes qui s’étaient vu refuser l’avortement pendant cinq ans et a constaté qu’elles étaient plus susceptibles d’être vivant dans la pauvreté ou au chômage que les femmes qui ont pu se faire avorter. Mais les experts ont noté que seuls quelques chercheurs ont exploré les conséquences à long terme d’un avortement sur la trajectoire de vie d’un homme.

Une étude, publiée en 2019 dans le Journal of Adolescent Health, a révélé que les hommes dont les partenaires avaient avorté alors qu’ils étaient à l’université étaient plus susceptibles d’obtenir leur diplôme et de gagner des revenus plus élevés que les hommes dont les partenaires n’en avaient pas.

Nam Phan, un ingénieur de 30 ans du Massachusetts et père de deux enfants, a déclaré que l’avortement subi par sa femme lorsqu’ils sortaient ensemble à l’adolescence les avait aidés à devenir de meilleurs parents. À l’époque, elles n’étaient pas équipées financièrement et ne se sentaient pas assez mûres pour s’occuper d’un bébé. “Je ne pense pas qu’aucun de nous ne puisse même gérer de prendre soin de nous-mêmes à ce stade”, a-t-il déclaré.

Leur premier enfant, qui a maintenant 5 ans, était également une grossesse non planifiée, mais ils se sont sentis beaucoup mieux préparés à la parentalité lorsqu’ils l’ont découvert ; ils avaient obtenu leur diplôme universitaire, se sont installés dans leur travail, se sont mariés et étaient sur le point d’acheter une maison.

“Nous ne perdons pas de vue qu’avoir un enfant à l’époque aurait vraiment changé nos vies de manière significative”, a-t-il déclaré.

Quand Kevin Barhydt avait 19 ans, la femme qu’il fréquentait est tombée enceinte. Immédiatement, il a été submergé par “la panique et une énorme peur”.

“Il n’y a pas eu de moment ‘oh, faisons une liste du pour et du contre'”, a déclaré M. Barhydt, aujourd’hui analyste de 60 ans et auteur à New York. À ce moment-là, il avait déjà eu une vie difficile. Il avait été maltraité, il avait abandonné l’école secondaire et il était aux prises avec une dépendance à l’alcool. Ils n’étaient pas dans un endroit pour s’occuper d’un nouveau-né, et il n’avait même pas d’argent pour payer l’avortement, a-t-il dit.

La deuxième expérience d’avortement de M. Barhydt a eu lieu environ un an plus tard avec une autre femme, alors qu’il était encore aux prises avec sa dépendance. Il a qualifié cette période de sa vie de “terrible”.

“L’idée d’avoir un enfant semblait alors juste folle”, a-t-il déclaré.

Les deux avortements, a déclaré M. Barhydt, l’ont poussé vers “une trajectoire de guérison”. Il est allé à l’université et a trouvé un emploi stable. Il s’est marié et a eu deux fils, et il est maintenant sobre depuis plus de trois décennies. Ces souvenirs, cependant, sont toujours douloureux.

« Est-ce que je prie pour le pardon ? Oui, je le fais », a déclaré M. Barhydt. « Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait eu un moyen de garder mes enfants ? Oui. Est-ce que je regrette ma décision à l’époque ? Pas du tout.”