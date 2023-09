À la lettre de Sonia Gandhi au Premier ministre, une réfutation du ministre du Parlement

La lettre en neuf points de l’ancienne chef du Congrès Sonia Gandhi sur la session extraordinaire du Parlement a suscité une réponse acerbe de la part du gouvernement. Mme Gandhi n’est peut-être « pas au courant des traditions », a écrit le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, affirmant que le gouvernement discute de l’ordre du jour avec l’opposition seulement après le début de la session.

Mme Gandhi avait écrit au Premier ministre Narendra Modi plus tôt dans la journée, au milieu d’un tollé politique suscité par le buzz autour du changement du nom du pays en Bharat.

Soulignant qu’aucun ordre du jour n’a été annoncé pour la session extraordinaire du Parlement qui débutera le 18 septembre, elle a énuméré neuf sujets et a exigé qu’ils soient discutés.

La liste comprenait les relations entre l’État du Centre, le communautarisme, la situation du Manipur et le conflit frontalier avec la Chine.

En quelques heures, le ministre des Affaires parlementaires a répondu.

« La session a été convoquée conformément à la tradition. Peut-être ne faites-vous pas attention à la tradition. Avant de convoquer la session du Parlement, il n’y a jamais de discussion avec les partis politiques et les questions ne sont pas non plus discutées. Après la convocation de la session par le Président et avant Au début de la session, il y a une réunion des dirigeants de tous les partis au cours de laquelle sont discutés les personnes qui se lèvent au Parlement. Les questions et le travail sont discutés. a écrit le ministre.

Le suspense sur l’ordre du jour a déclenché des spéculations sur le changement de nom du pays. L’élément déclencheur a été l’invitation du président Droupadi Murmu aux dirigeants du G20, où elle a été décrite comme « présidente de Bharat ». Le lendemain, un document a fait surface dans lequel le Premier ministre Modi était décrit comme un « Premier ministre de Bharat ».

Aujourd’hui, un article sur X est devenu viral disant que le Pakistan pourrait revendiquer le nom d’« Inde ».

« Le Pakistan pourrait revendiquer le nom « Inde » si l’Inde le renonçait officiellement au niveau de l’ONU. – médias locaux. Les nationalistes pakistanais soutiennent depuis longtemps que le Pakistan a des droits sur ce nom car il fait référence à la région de l’Indus au Pakistan », peut-on lire. le message partagé par le pseudo X de South Asia Index.

Des sources de premier plan ont toutefois indiqué que le sommet du G20, qui se tiendra ce week-end, fera l’objet d’une session extraordinaire.