À la Laugh Factory, créer des comédies inclusives pour les adultes autistes

Joshua Meyrowitz est monté sur scène au Laugh Factory à Hollywood et s’est présenté à la foule comme étant « votre camarade autiste », déclenchant des cris de joie et des applaudissements.

« L’une des choses les plus difficiles pour une personne autiste est de pouvoir communiquer avec les gens », a déclaré le comédien, « et en tant que comédien de stand-up, vous êtes requis se rapporter aux gens.

« Avec un public rempli d’autistes, je n’ai plus besoin de m’identifier à ce genre de choses ! » a déclaré Meyrowitz alors que les rires résonnaient dans la salle. « Je suis dans la zone, mon frère ! »

C’était un mercredi soir dans le club historique de Sunset Boulevard, et à bien des égards, le spectacle qui se déroulait sur sa scène brillamment éclairée ressemblait à n’importe quelle autre programmation comique du quartier de Sunset Strip, avec des punchlines sur les photos de parties génitales, la politique, la vie de couple et les effets secondaires les plus dégoûtants d’Ozempic.

Mais son objectif était ambitieux : faire du monde bruyant du stand-up comedy un lieu accueillant pour les personnes dont le cerveau fonctionne différemment. Le spectacle se déroulait devant un public composé d’adultes autistes et d’autres personnes neurodivergentes, dont beaucoup étaient rejoints par leur famille et leurs amis neurotypiques.

Les changements apportés à un spectacle typique étaient minimes : un « espace de détente » pour ceux qui avaient besoin de sortir pour faire une pause. Baisser le volume de la musique diffusée à l’intérieur et éviter tout changement brusque et bruyant de musique entre les actes. Faire savoir aux comédiens qu’ils doivent se calmer si quelqu’un sursaute ou lâche quelque chose.

Le comédien Jeremiah Watkins se produit à la Laugh Factory. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Bizarrement, créer une émission humoristique inclusive pour les personnes neurodivergentes n’est « pas du tout un gros changement – c’est juste quelque chose que personne n’a pensé à faire », a déclaré Rob Kutner, scénariste humoristique et coproducteur de l’émission du mercredi.

« Vous n’avez besoin de presque rien, à part un peu de prévenance. »

Lorsque Jeremiah Watkins a entendu quelqu’un dans le public s’exclamer : « Et les trains ? », le comédien s’est réjoui de pouvoir s’exprimer.

« Quoi à propos « Les trains ? » répondit-il avec enthousiasme. « Tu es fan de trains ? Super. Quel est ton type de train préféré ? » demanda-t-il avant de se lancer dans la suite.

Quelques mois plus tôt, lors d’un petit spectacle comique destiné à un public autiste, Watkins se souvient avoir surpris un membre du public qui lui avait cité une réplique d’Harry Potter en lui répondant par une imitation du professeur Severus Rogue.

Le spectacle de mercredi, baptisé « Let It Out », peut servir de modèle aux spectacles comiques du monde entier, ont déclaré Kutner et le coproducteur Mike Rotman. Le duo a travaillé avec des défenseurs, notamment Autism in Entertainment, qui promeut l’emploi de personnes atteintes du spectre autistique dans l’industrie, pour faire connaître et documenter le spectacle.

Ce qu’ils veulent que les gens sachent, c’est que l’inclusion peut être facile. « Cela devrait être normalisé », a déclaré Rotman. « Cela devrait exister chaque semaine. »

Willie Hunter rit en animant « Let It Out », une émission humoristique qui se veut inclusive pour les personnes neurodivergentes. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Comme nombre croissant des Américains sont diagnostiqués avec l’autisme – une condition qui peut façonner la façon dont les gens pensent, interagissent avec les autres et perçoivent le monde – et des générations ont grandi avec les protections de l’Americans with Disabilities Act, il y a eu un effort continu pour l’inclusion dans la vie quotidienne.

De nombreux espaces publics ont pris des mesures pour mieux répondre aux besoins sensoriels des personnes neurodivergentes : certains cinémas proposent des projections « adaptées aux sens », où les lumières restent allumées et le son est atténué. Les musées peuvent avoir désigné des jours et des heures où moins de personnes sont admises pour limiter les foules.

Pourtant, Maja Watkins, dont le travail se concentre sur l’enseignement des compétences sociales et émotionnelles, affirme qu’il existe toujours une pénurie d’options amusantes et accessibles adaptées aux adultes autistes.

« Vous êtes au lycée. Vous allez au bal de fin d’année et, bien souvent, le département d’éducation spécialisée vous offre des opportunités amusantes. Puis, vous obtenez votre diplôme et, petit à petit, les services et les programmes commencent à disparaître », a déclaré Watkins.

Son mari est un comédien — celui qui a fait une blague sur les trains ce mercredi soir — et elle a dit que son frère de 38 ans, qui est autiste, aime les spectacles comiques mais n’aime pas parfois le bruit fort ou les heures tardives.

« Ce serait génial si c’était un spectacle humoristique qui ferait rire tout le monde… mais peut-être que les sièges seraient disposés de manière à ce que les gens ne soient pas trop serrés les uns contre les autres ? », a déclaré Maja Watkins. « Peut-être que le bruit ne serait pas trop fort au début ? Peut-être que si quelqu’un a besoin de sortir un jouet… pour être plus calme, alors ce serait OK ? »

Ou pouvoir se lever et faire une pause sans avoir à affronter une pique de quelqu’un sur scène – « c’est ce dont mon frère aurait eu besoin pour rester debout pendant tout le spectacle », a-t-elle déclaré.

Kole Spickler donne une interview dans les coulisses de la Laugh Factory. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Parmi les participants du mercredi, on comptait des jeunes adultes qui suivaient un cours au Miracle Project, une organisation basée à Los Angeles qui enseigne les compétences sociales par l’improvisation. Sandy Abramson, enseignante, a déclaré à ses étudiants : « Se rendre dans un endroit comme celui-ci peut être écrasant car il faut s’adapter à la norme sociale, qui est : « Ne parle pas. Tu ne peux pas faire de pause ». Des choses comme ça. »

Lors de ce spectacle, a-t-elle déclaré, « ils n’ont pas à se sentir nerveux ou anxieux quant à la façon dont ils seront perçus ».

Kole Spickler, 23 ans, était impatient de voir le spectacle commencer. « J’aime être en public », a déclaré Spickler, qui est autiste et compte Jim Gaffigan et Brian Regan parmi ses comédiens préférés.

Comme beaucoup d’autistes, il sait être franc, parfois avec humour. Interrogé sur ce qu’il apprenait en cours de compétences sociales – un membre du personnel du Miracle Project à ses côtés – il a répondu : « Je ne suis pas sûr d’avoir vraiment appris quelque chose. »

Est-ce qu’il avait apprécié ?

« Oui, en quelque sorte », a-t-il dit. « Certains de mes pairs peuvent être vraiment agaçants. »

Pendant le spectacle, le public a savouré les blagues sur l’autisme. « Je suis né avec l’autisme, mais tout le reste est la faute de mes parents », a plaisanté Meyrowitz. Kruger Dunn a expliqué au public qu’il avait été diagnostiqué autiste tard dans sa vie.

Bryan Miguel assiste à un spectacle d’humour à la Laugh Factory. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Les médecins lui ont dit : « Vous ne mentez pas. Vous aimez mémoriser beaucoup de faits et vous ne demandez pas d’aide même en cas de problème », a déclaré Dunn. « Je leur ai dit : « Ce que vous dites, c’est que je suis digne de confiance, intelligent et que je ne suis pas un indic ? » »

« Vous utilisez souvent le mot « handicap », mais cela ressemble à des capacités pour moi, Doc », a déclaré Dunn sous les rires et les applaudissements.

Mais Maja Watkins et d’autres personnes impliquées dans l’organisation du spectacle à la Laugh Factory ont souligné que répondre aux attentes du public ne signifiait pas faire un spectacle comique entièrement consacré à l’autisme, ni abandonner leurs blagues habituelles. Rotman a déclaré que certains humoristes lui avaient demandé : « Vous cherchez à ce que je fasse du matériel neurodivergent ? »

« Non, pas du tout, leur dit-il. Faites votre série… Faites vos sept minutes. »

L’animatrice de Laugh Factory, Carmella Rogers, a déclaré qu’elle avait insisté pour travailler ce mercredi soir après avoir entendu parler de l’émission, car « je n’aurais pas à me masquer comme je le ferais normalement » pour paraître neurotypique aux yeux des spectateurs.

Dans son métier, il faut « montrer beaucoup d’émotions, être vraiment heureuse tout le temps », ce qui peut parfois être difficile pour Rogers, qui est autiste et souffre d’un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité. Lors d’une pause entre deux spectacles ce soir-là, elle a déclaré avoir été satisfaite que les comédiens n’aient pas infantilisé le public neurodivergent.

« Les gens ont tendance à penser que si vous êtes autiste, vous devez être traité comme un enfant », a-t-elle déclaré. « Je suis comme un adulte ordinaire : il y a certaines choses en moi qui me rendent différente de la personne moyenne. »

La comédienne Laurie Kilmartin se produit pendant « Let It Out » à la Laugh Factory. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Avant son spectacle, la comédienne Laurie Kilmartin a déclaré qu’elle « faisait principalement un spectacle normal », mais qu’elle ne réagissait pas comme elle le ferait si quelqu’un intervenait dans la foule.

« J’ai fait tous les concerts d’enfer possibles et imaginables, donc je ne suis pas facilement déstabilisé », a déclaré Kilmartin, avant de s’empresser d’ajouter : « Je ne veux pas dire que c’est un concert d’enfer, je le dis juste ! »

Le stand-up peut sembler, à première vue, être un endroit inattendu pour les personnes autistes, qui peuvent manquer de repères sociaux ou communiquer d’une manière que les personnes normales ont du mal à comprendre. Mais il a souvent été un refuge pour les personnes qui ne correspondent pas à la norme.

Meyrowitz, qui se produit sur scène depuis plus de quinze ans, a déclaré que son anxiété l’empêchait d’avoir un « emploi normal », mais dans la comédie, « nous sommes tous une bande de cinglés ». Il pensait autrefois vivre toute sa vie avec ses parents. Aujourd’hui, il partage un appartement avec d’autres comiques.

La comédie, a déclaré Meyrowitz, « me donne une communauté d’amis que je n’avais jamais eue auparavant ».