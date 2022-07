À la frontière sino-russe, de nouveaux liens sont forgés contre les États-Unis au sujet de l’Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

HEIHE, Chine — Sur la rive du fleuve Amour en face de la Russie, Wang Xuzhen était assis en train de frotter des chaussures par un après-midi ensoleillé. Wang, 67 ans, vit depuis des décennies à portée de vue de la Russie ici, à la frontière nord-est de la Chine, mais elle ne s’est jamais sentie poussée à faire le court trajet en ferry pour voir Blagovechtchensk. Elle se souvient à quel point la frontière fortifiée était effrayante avant le début des échanges dans les années 1980. Elle dit à ses petits-enfants de ne pas oublier un massacre russe de résidents chinois il y a plus d’un siècle. Près de l’eau, un panneau incite à la vigilance contre les espions.

Malgré la méfiance persistante de l’autre côté de la rivière, Wang sait où elle en est. En fin de compte, dit-elle, la Russie et la Chine font partie de la même équipe, résistant à ce qu’elle considère comme l’ingérence mondiale de l’Amérique. Elle dit que l’Ukraine aurait dû accepter sa place dans la sphère d’influence de la Russie au lieu de courtiser les États-Unis et l’OTAN.

« Je soutiens la Russie », a-t-elle déclaré. “Deux voisins doivent se serrer les coudes pour ne pas être intimidés.”

La vision de Wang reflète celle de nombre de ses compatriotes. Partout dans le monde, les lignes idéologiques se durcissent. Aux États-Unis, les politiciens et les citoyens laïcs voient de plus en plus les affaires internationales à travers le prisme de la concurrence des grandes puissances contre la Chine et la Russie. Il en va de même en Chine, où beaucoup voient la guerre en Ukraine comme un conflit par procuration avec les États-Unis.

Pékin s’irrite des demandes de soutien de Moscou, selon des responsables chinois

Les gouvernements occidentaux se sont ralliés à la cause de l’Ukraine, en Europe, et de Taïwan, en Asie, les qualifiant de bastions du monde « libre » qui ne doit pas tomber. En Chine, ces mouvements sont perçus comme des tentatives inquiétantes de renforcer la sphère d’influence occidentale aux portes de la Russie et de la Chine.

Le gouffre idéologique qui s’élargit donne de l’eau au gouvernement chinois pour consolider sa position intérieure en jouant sur le sentiment nationaliste, en galvanisant les citoyens contre un ennemi étranger pour détourner l’attention des troubles intérieurs. Cela augmente également le risque de nouveaux conflits internationaux, alors que les gouvernements et les militaires renforcent les préparatifs de toute confrontation entre grandes puissances.

À Heihe, les opinions de nombreux habitants sur la guerre en Ukraine ne s’éloignent pas de la position officielle de Pékin, et il est difficile de dire où s’arrête la propagande gouvernementale et où commence l’opinion populaire. L’effet de la propagande est particulièrement fort en Chine, où les programmes d’information sont étroitement contrôlés, de nombreux sites Web internationaux sont bloqués et les commentaires sur les réseaux sociaux sont censurés.

Les gens sont régulièrement punis en Chine pour des discours politiques qui s’écartent de la ligne officielle, et certains à Heihe craignaient d’en dire trop sur la guerre en Ukraine. “Nous ne devrions pas en parler à la campagne”, a déclaré Chi Xiude, un homme de 78 ans qui cultive des choux à la périphérie de la ville. « C’est une guerre. Cela fait mal aux gens ordinaires.

Wang, cependant, pouvait difficilement contenir sa colère face aux interventions géopolitiques américaines à l’étranger. Elle a nommé son caniche jouet “Trump”, d’après l’ancien président Donald Trump, afin qu’elle puisse gronder le chien : “Tu ne peux pas te comporter ? Qu’est-ce que tu mords maintenant ?

Bien que sympathique au sort des civils ukrainiens, elle a blâmé les dirigeants ukrainiens pour ne pas avoir pacifié Moscou.

“Une fois un petit frère, toujours un petit frère”, a déclaré Wang. « Vous devriez vous entraider. Qu’est-ce que tu fais, courir avec les États-Unis et ces rebuts de la Terre ? »

Les relations sino-russes ont longtemps été ténues. Après une coopération étroite entre l’Union soviétique et la Chine de Mao Zedong au début des années 1950, les relations sont devenues amères, entraînant des affrontements militaires le long de la frontière nord-est dans les années 1960.

Ces dernières années, Moscou et Pékin ont fait cause commune contre l’Occident, le dirigeant chinois, Xi Jinping, et son homologue russe, Vladimir Poutine, vantant une relation «sans limites» en février. Pourtant, les deux pays n’ont pas d’alliance formelle et le lien est souvent décrit comme un mariage de convenance.

Le 10 juin, le premier pont routier chinois vers la Russie a été ouvert à Heihe, le reliant à Blagovechtchensk. Le pont de 4 200 pieds était un symbole de l’engagement de Pékin à soutenir Moscou – un symbole que Xi a vanté lors d’un appel téléphonique avec Poutine le 15 juin. Les autorités chinoises locales ont déclaré que le pont réduirait les coûts d’expédition sur le fleuve.

Mais ce symbole d’amitié n’est pas aussi clair : la construction du pont s’est achevée en novembre 2019, mais l’ouverture a été retardée en raison des contrôles stricts de la pandémie en Chine et des négociations sur les péages. Bien qu’il puisse accueillir plus de 600 camions par jour, le pont bordé de rouge a été peu utilisé un après-midi récent, avec seulement un seul camion à plateau vide vu en provenance de Blagovechtchensk.

La Chine a importé plus de pétrole brut russe en mai que jamais auparavant

La Chine s’est méfiée de violer les sanctions occidentales contre la Russie qui pourraient déclencher des sanctions secondaires contre ses entreprises. Il n’est pas non plus disposé à assouplir ses mesures «zéro covid» au nom du commerce. Les touristes russes n’ont pas encore été autorisés à retourner à Heihe, laissant la ville touristique calme et fantomatique. Les deux rives se saluent parfois lorsque leurs bateaux passent à distance sur les eaux couleur café de l’Amour.

Les achats chinois de pétrole russe et d’autres matières premières ont grimpé en flèche, et Xi a récemment promis que le commerce avec la Russie atteindrait de nouveaux records. Mais les exportations de la Chine vers son voisin du nord restent bien en deçà des niveaux d’avant-guerre, selon une étude du Peterson Institute of International Economics. Pékin a repoussé les demandes de Moscou pour un soutien accru ces dernières semaines, selon des responsables chinois et américains, a rapporté le Washington Post.

“La partie chinoise a été très, très prudente quant au type de commerce en cours”, a déclaré Jacob Gunter, analyste principal à l’Institut Mercator pour les études chinoises en Allemagne.

Malgré les efforts de prudence de Pékin, le département du Commerce a mis mardi cinq entreprises chinoises sur une liste noire commerciale pour avoir prétendument approvisionné l’industrie militaire ou de défense russe. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Pêcher sur la rive du fleuve Amour, un habitant de Heihe qui n’a donné que son nom de famille, Wang, a déclaré que la guerre en Ukraine n’avait pas grand-chose à voir avec eux, à l’exception de la hausse des prix du gaz. Mais il a dit que les habitants de Heihe avaient suivi les nouvelles et savaient ce qui se passait.

“Il n’y a aucun moyen que nous soutenions l’Ukraine”, a-t-il déclaré. « Les Américains essaient de semer le trouble.

Un autre habitant de Heihe, Liu Hongyao, 57 ans, a accepté, affirmant que le sort de la Chine était lié à celui de la Russie, donc les deux devaient rester ensemble. Il a qualifié l’Ukraine de “chair à canon”, affirmant qu’il pensait que les pays occidentaux l’avaient en quelque sorte provoquée dans une confrontation autodestructrice avec son puissant voisin.

“Si l’Amérique anéantit la Russie, alors la Chine est grillée aussi”, a-t-il déclaré.

Pékin a évité de qualifier l’assaut de la Russie d’invasion et a rejeté les demandes occidentales lui demandant de dénoncer publiquement Moscou. La Cour pénale internationale enquête sur les preuves de crimes de guerre russes en Ukraine.

Une poignée de personnalités en Chine ont publiquement critiqué Moscou, dont un groupe de professeurs d’université qui a publié une lettre ouverte en février. « En tant que pays autrefois ravagé par la guerre, où les familles ont été détruites, où partout les gens mouraient de faim, … [w]Nous compatissons à la douleur du peuple ukrainien », a-t-il déclaré.

Les autorités chinoises ont étouffé les nouvelles récentes d’atrocités russes envers des civils en Ukraine. Mais il y a une mémoire collective différente ici à Heihe qui est autorisée.

En 1900, au milieu des affrontements russo-chinois, les cosaques russes ont poussé les résidents chinois de l’autre côté de l’Amour dans le fleuve, faisant des milliers de morts. Aujourd’hui, les habitants de Heihe continuent de raconter l’horreur avec des détails saisissants, même si cela s’est produit bien avant leur naissance. “La rivière était pleine de sang”, a déclaré Liu.

Le musée d’histoire d’Aihui, à la périphérie de Heihe, garde vivant le souvenir de ce massacre à Blagovechtchensk, ainsi que d’autres humiliations chinoises, comme lorsque la dynastie Qing a cédé une bande de terre de l’autre côté du fleuve à la Russie en 1858.

Wang a dit qu’elle avait emmené ses petits-enfants au musée deux fois.

« J’ai dit aux enfants : ‘N’oubliez jamais l’humiliation de la nation’ », a-t-elle dit. « Un pays doit avoir une défense nationale solide. Ou regardez ce qui se passe. Ils ont coupé la clôture de barbelés et poussé les paysans dans la rivière.