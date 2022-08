À la fin du CWG, Anand Mahindra partage une vidéo d’un garçon du Tamil Nadu effectuant des cascades sur la route

Alors que l’Inde concluait les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham en obtenant la quatrième position sur le tableau des médailles, le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, est tombé par hasard sur un clip d’un petit garçon talentueux effectuant des cascades acrobatiques au Tamil Nadu. Anand est connu pour louer et promouvoir les talents indiens sur son espace de médias sociaux. Dans la dernière vidéo qu’il a partagée, on peut voir un petit garçon montrer ses talents d’acrobate sur une route. Anand, comme de nombreux autres utilisateurs de Twitter, a suggéré : « Mettez ce talent sur la voie rapide.

Il a consulté son fil Twitter et partagé une vidéo d’un garçon originaire du Tamil Nadu. Dans le clip viral, le garçon fait plusieurs back flips et à la fin, il fait un twist flip et atterrit en douceur. Le magnat des affaires est assez étonné par le talent du garçon et se montre également inquiet en même temps.

Il a écrit dans la légende: «Et après la ruée vers l’or pour l’Inde au CWG 2022, la prochaine génération de talents se dessine. Non pris en charge. Nous devons mettre ce talent sur la voie rapide. (Cette vidéo partagée par un ami qui a vu ce garçon dans un village près de Tirunelveli).

Et après la ruée vers l’or pour l’Inde au #CWG2022 la prochaine génération de talents se dessine. Non pris en charge. Nous devons mettre ce talent sur la voie rapide. (Cette vidéo partagée par un ami qui a vu ce garçon dans un village près de Tirunelveli) pic.twitter.com/DXBcGQjMX0 — anand mahindra (@anandmahindra) 9 août 2022

Le message a reçu de nombreuses critiques soutenant le garçon sur le site de micro-blogging. Certains étaient d’accord avec Anand Mahindra tandis que certains utilisateurs lui ont demandé d’aider le garçon. L’un d’eux a écrit: «Vous avez la force de soutenir un tel talent. J’espère que vous établirez une académie pour guider des jeunes aussi talentueux.

Vous avez la force de soutenir un tel talent. J’espère que vous établirez une académie pour guider ces jeunes talentueux. — Uday🇮🇳 (@focusonprocess) 9 août 2022

Alors qu’un autre utilisateur a tweeté: “D’accord, il y a tellement de talents là-bas, je pense que des efforts ont été faits pour fournir des installations et exploiter des jeunes aussi talentueux, mais il reste encore beaucoup à faire…”

D’accord, il y a tellement de talents là-bas, je pense que des efforts ont été faits pour fournir des installations et exploiter des jeunes aussi talentueux, mais il reste encore beaucoup à faire… – Nalin Bhargava (@BhargavaNalin) 9 août 2022

L’un des utilisateurs a également suggéré à Anand d’entrer dans le secteur du sport et a écrit : « Wow monsieur ! La famille Mahindra a énormément contribué au développement des industries en Inde ! Il est temps de se lancer dans le développement du sport ? »

Waouh Monsieur ! La famille Mahindra a énormément contribué au développement des industries en Inde ! Il est temps de vous lancer dans le développement du sport ? — Atul Datar 🇮🇳 (@AtulDatar) 9 août 2022

Notamment, aux Jeux du Commonwealth de 2022, l’Inde a remporté 22 médailles d’or, 16 médailles d’argent et 23 médailles de bronze, ce qui a porté le total à 61 médailles.

