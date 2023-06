À la fin de la saison NBA, le repêchage se profile, ce qui signifie que l’arrivée de Wembanyama est proche

Il reste quelques affaires à régler autour de la NBA dans les prochains jours. Un défilé de championnat attend jeudi à Denver, des réunions de fin de saison pour les joueurs sont prévues à Miami, et Memphis attend des nouvelles bientôt sur la pénalité que les derniers problèmes de Ja Morant entraîneront.

Puis dans quelques jours, tous les regards se tourneront vers New York.

Victor Wembanyama arrive enfin, et c’est là que son voyage va commencer.

Dans un peu plus d’une semaine, Wembanyama – le talent unique en son genre qui entrera dans la ligue avec une fanfare dont on n’a pas vu depuis l’arrivée de LeBron James en 2003 – sera membre du San Antonio Spurs. Le plan est qu’il s’envole pour New York la semaine prochaine, soit là lorsque les Spurs le sélectionnent avec le choix n ° 1, puis se dirigent vers San Antonio pour commencer le chapitre suivant.

« Ce sera un rêve devenu réalité pour lui », a déclaré Paolo Banchero, premier choix au repêchage d’Orlando la saison dernière.

Il y aura 57 autres joueurs – deux choix ont été perdus – choisis lors du repêchage du 22 juin. Ces 57 joueurs, combinés, ne généreront nulle part le niveau d’attention que Wembanyama obtiendra.

Ce n’est pas un coup dur pour ces joueurs. Cela ne fait que parler du phénomène que Wembanyama est déjà.

« En termes de respect du battage médiatique ces jours-ci, la couverture est exponentielle, plus que ce qu’elle était même pour les joueurs qui, historiquement, arrivaient avec un énorme battage médiatique », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. « Et donc, même si c’est en dessous d’un certain niveau d’attente, ce sera quand même énorme. J’étais avec lui quand nous étions à Paris en janvier, et franchement, quand tu fais 7 pieds 4 pouces, partout où il va, il y aura être une énorme attention, une énorme concentration sur lui. Et il y est habitué.

La saison NBA s’est terminée lundi soir lorsque les Nuggets ont conclu leur premier championnat en éliminant le Heat en cinq matchs. La saison de Wembanyama, cependant, se poursuit. Son équipe de Boulogne-Levallois suit Monaco 2-0 dans le meilleur des cinq séries de championnats de la ligue française, et ce match se déplace maintenant à Paris pour les matchs 3 et 4 si nécessaire.

Et dans un autre exemple de l’importance de tout ce que fait Wembanyama, il ne jouera pas dans l’arène de son équipe. Boulogne-Levallois a en fait déplacé ses matchs à domicile lors de la finale française à Roland Garros – site de l’Open de France qui vient de s’achever le week-end dernier. Une foule d’environ 14 000 personnes devrait regarder dans le même stade où Novak Djokovic a régné en maître dimanche, et si l’équipe de Wembanyama perd, ce sera l’occasion pour ces fans de lui dire au revoir avant son départ pour la NBA.

L’ancien joueur et cadre de la NBA, Kiki VanDeWeghe, a déclaré que venir en NBA présenterait des défis pour Wembanyama.

« Oui, il y aura de la pression. Cela ne fait aucun doute », a déclaré VanDeWeghe. « Mais le basket-ball professionnel, c’est plus que tout, vous êtes un compétiteur rémunéré. Vous êtes payé pour concourir et vous concourez devant beaucoup de gens. Cela se résume vraiment, très souvent, à la façon dont vous gérez Est-ce que je pense qu’il va y avoir de la pression? Des tonnes de pression. Est-ce que je pense qu’il est prêt? D’après tout ce que je peux voir, ça en a vraiment l’air. »

Le premier regard sur Wembanyama dans un uniforme des Spurs pourrait avoir lieu le 3 juillet à Sacramento, lorsque San Antonio sera l’une des six équipes participant au California Classic – une ligue d’été plus petite avant que la NBA Summer League à 30 équipes ne commence le 7 juillet. à Las Vegas.

Les billets volent pour l’événement de Sacramento, juste au cas où Wembanyama y jouerait. Certains sièges côté cour sont sur des sites de revente pour plus de 500 $ chacun; pour la ligue d’été, c’est fondamentalement du jamais vu.

Silver a déclaré que Wembanyama sera aidé par le fait qu’il a déjà joué professionnellement en France, il aura donc au moins une idée de ce à quoi s’attendre en NBA – et, évidemment, les Spurs ont un palmarès d’élite avec de grands hommes qui atterrir sur leurs genoux grâce à la loterie, avec les membres du Temple de la renommée David Robinson et Tim Duncan comme exemples.

Il a également suggéré que Wembanyama pourrait retirer une chose ou deux en voyant les finales NBA de cette année.

« Plus je vieillis, plus j’apprends », a déclaré Silver. « Et je pense que les Nuggets et Heat en sont deux exemples fantastiques, en fin de compte, il s’agit de faire le travail. »

VanDeWeghe a également offert ce rappel : même pour aussi talentueux que Wembanyama, rejoindre la meilleure ligue du monde s’accompagne d’une courbe d’apprentissage.

« Il semble être un super garçon et quelqu’un qui a vraiment son cœur au bon endroit », a déclaré VanDeWeghe. « Son esprit semble être au bon endroit. Mais ce n’est pas une route facile. Ces gars sont bons. Je veux dire, tout le monde va bien. Vous entrez dans une arène où tout le monde a des compétences énormes et un physique énorme et un mental fort. Sinon, ils le feraient « Je ne serai pas là. Et donc, c’est beaucoup plus compétitif, mais je pense vraiment qu’il s’en sortira très bien. »

Reportage de l’Associated Press.

