À la Fashion Week de Paris 2024, Kim Kardashian, Kris Jenner et Kylie Jenner servent le style familial à leur meilleur au premier rang

Kim Kardashian, Kris et Kylie Jenner servent le style familial au PFW 2024

La Fashion Week de Paris 2024, qui a réuni de nombreuses icônes mondiales et personnalités éminentes, a été un régal visuel absolu pour les passionnés de mode. Ce ne sont pas seulement les vêtements de créateurs présentés par les créateurs participants qui ont retenu notre attention, mais également la présence de participants à la mode. Devinez qui a été vu au premier rang du défilé Maison Margiela hier ? C’était Kim Kardashian avec sa sœur Kylie Jenner et sa maman Kris Jenner qui faisaient une présence incontournable dans des looks exquis. Kim portait une superbe silhouette moulante et avait l’air à couper le souffle. La robe transparente noire à bretelles étroites qui balayait le sol était agrémentée de découpes circulaires partout et présentait une taille cintrée qui accentuait le corps bien tonique de Kim. La diva a ajouté une touche dramatique à son look avec un collier ras du cou en argent élaboré avec un motif complexe. Elle a opté pour un maquillage glamour avec des yeux charbonneux chargés de khôl, des paupières chatoyantes, des contours bien structurés et une couleur de lèvres nude et a laissé ses cheveux lâches de manière élégante.

Lisez aussi : Kim Kardashian révèle sa garde-robe remplie de sacs à main Balenciaga pour sa campagne en tant que nouvelle ambassadrice de la marque

Kylie Jenner a également fait une entrée mode à la Fashion Week de Paris dans une robe midi argentée métallisée et ressemblait à une sirène. La tenue argentée à manches courtes de Kylie était dotée d’une coupe près du corps qui accentuait le corps tonique de Kylie et comportait des paillettes chatoyantes partout qui ressemblaient à des écailles. Kylie a accessoirisé le look avec une paire de gants transparents et des talons blancs. Son maquillage glamour comprenait des paupières chatoyantes avec une touche de khôl, des reflets argentés et des lèvres rose brillant. Elle a opté pour un look cheveux mouillés pour compléter le style de la soirée.

Lisez aussi : Kylie Jenner et Stormi Webster se ressemblent parfaitement dans des robes à plumes noires à la Fashion Week de Paris 2024

Kris Jenner était également présente au défilé de mode et a fait une déclaration de style chic dans un costume ample. La tenue comprenait un manteau ajusté avec des manches bouffantes et de gros boutons sur le devant ainsi qu’un pantalon droit. La diva portait une chemise blanche impeccable sous le manteau. Ses accessoires comprenaient une paire de gants en cuir noir chouchous, un sac à main noir et une paire de bottes noires pour compléter le look de patronne.

Kim Kardashian ainsi que Kylie et Kris Jenner étaient bel et bien les stars de la soirée.

Lisez aussi : Kylie Jenner et sa fille Stormi Twin dans des tenues dorées scintillantes pour Noël 2023