À la demande du public, JioCinema publie de tout nouveaux épisodes de la captivante série à suspense « Asur 2 »

Mumbai, Inde : Le thriller mystère psychologique, Asur Saison 2, qui est sorti le 1er juin est devenu une sensation immédiate, laissant les téléspectateurs intrigués par son scénario captivant. Suite au succès phénoménal des trois premiers épisodes, les fans de la série de thrillers captivants de tout le pays ont supplié la plateforme de publier les épisodes d’équilibre en une seule fois. La série est en constante évolution sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. La ferveur a été telle que JioCinema a maintenant décidé d’adopter une approche « fan-first » dans son approche et de céder au fandom fou. La plate-forme publiera les 5 épisodes restants d’un coup aujourd’hui. La saison 2 d’Asur, qui était auparavant prévue pour « un épisode par jour », est disponible gratuitement sur JioCinema.

La suite tant attendue de la série Web captivante et acclamée par la critique, Asur, mettant en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dogra, Anupriya Goenka, AmeyWagh, Meiyang Chang, Abhishek Chauhan et Gaurav Arora a généré une immense excitation parmi les fans et le grand public depuis sa annonce. Les premières critiques ont salué cela comme le meilleur thrilleto sorti de l’Inde. S’appuyant sur le succès et l’intrigue de son prédécesseur, la nouvelle saison promet d’être une expérience encore plus passionnante remplie de suspense, de narration intense et de performances exceptionnelles.

Les fans peuvent désormais profiter gratuitement de tous les épisodes de la saison 2 d’Asur sur JioCinema.