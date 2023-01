À la défense du chou – The New York Times

Parmi les autres options pour attirer ma famille à ma table chargée de choux, citons le glorieux poulet rôti d’Eric Kim avec du chou caramélisé et les rouleaux de chou au gingembre de Sue Li farcis de porc et de riz et servis dans un bouillon à la sauce soja. Et il est grand temps de leur rappeler que le chou est l’ingrédient principal du kimchi.

Vous n’aimez pas trop le chou ? Que pensez-vous du poulet frit ? Le poulet frit à la confiture de baies de Nicole Taylor est une vision dorée sucrée et salée et peut être préparé avec n’importe quelle saveur de confiture que vous avez. Si un pilaf coloré et festif est plus votre vitesse, Ligaya Mishan nous apporte une recette, adaptée de Shazia Saif Naimi et Ethan Frisch, pour un superbe norinj pilaf, un plat d’agneau afghan épicé et de riz rempli d’éclats d’écorce d’orange amère confite. Et, bien que ce soit un peu un projet, pratiquement tout le monde peut se mettre derrière les grosses lasagnes gluantes et ringardes de Samin Nosrat.

Au cas où vous vous poseriez la question, non, mes envies de chou ne s’étendent pas au dessert. Mais le chou commence par “c” et le gâteau aussi – restez avec moi ici – comme dans le délicieux gâteau au thé aux graines de pavot de Dorie Greenspan ou le gâteau au pain d’épice de Yossy Arefi avec un glaçage à la ganache au chocolat fouetté.

Vous aurez envie d’un abonnement pour ces recettes et d’autres provenant des vastes archives que nous avons au New York Times Cooking. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube, Instagram et TikTok, où vous verrez que le fudge au beurre de cacahuète le plus crémeux n’est qu’à un bol et un pot de beurre de cacahuète conventionnel. N’hésitez pas à m’envoyer un message à propos du chou ou de toute autre chose à hellomelissa@nytimes.com.

Comme les choux, les enthousiasmes se partagent mieux. Le mois dernier, je vous ai posé des questions sur les grands livres que vous avez lus en 2022, et les réponses montrent des goûts communs : les histoires lapidaires de Claire Keegan, un remake de Dickens par Barbara Kingsolver, un rêve de fièvre climatique de Richard Powers et les joies austères de “My Nom est Lucy Barton » par Elizabeth Strout.