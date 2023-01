À la défense des “haineux” comme Talia Lichtstein de TikTok

Sur Internet, vous pouvez être n’importe quoi. Mais parmi toutes les choses que vous pourriez être (à l’exception des criminels et des personnes moralement odieuses), l’une d’entre elles est généralement reconnue comme l’une des pires, c’est un haineux.

Les haineux sont un bouc émissaire pratique, vraiment. Peu importe ce que vous faites, qu’il s’agisse de shilling de jetons cryptographiques frauduleux ou de produire du contenu destiné à garder les yeux des enfants rivés sur leur iPad, vous pouvez marquer quiconque ose ne pas vous aimer comme un “haineux”, quelqu’un qui n’a rien de mieux à faire avec leur temps alors assis autour de vous détester.

Les «haineux», diraient beaucoup, ne produisent rien de valeur, mais existent uniquement pour porter un jugement sur ceux qui ont le courage et la compétence de faire quelque chose d’eux-mêmes. Il s’agit d’un dispositif rhétorique particulièrement utile pour ceux qui sont aux yeux du public : stars de la télé-réalité, célébrités, milliardaires et Taylor Swift, pour n’en nommer que quelques-uns, mais il est tout aussi souvent utilisé par les gens ordinaires qui défendent les choses qu’ils aiment. Rappelez-vous, si vous voulez, les nombreuses fois où Internet a débattu de la question de savoir s’il était acceptable de critiquer la culture populaire ou si nous devrions tous nous taire et «laisser les gens profiter des choses».

(Avant d’aller plus loin, une note : par “haine”, j’entends un critique virulent d’une certaine propriété médiatique ou d’une célébrité, pas quelqu’un qui déteste des groupes entiers de personnes ou qui se livre à des attaques personnelles ou à l’intimidation. Cela dit, il n’y a pas ligne dure déterminant si une déclaration est une attaque personnelle ou une critique raisonnable – et être le destinataire de la critique semble souvent extrêmement personnel, quelle que soit la mesure de la critique.Cela ne fait que les différencier plus difficile, et le besoin de nuancer plus crucial.)

Il existe un deuxième dispositif rhétorique apprécié des influenceurs qui méprisent les “haineux”, et c’est le concept de “propagation de la positivité”. Cela fonctionne comme ceci : la société s’est longtemps hérissée à l’idée qu’il existe une classe d’ouvriers qui gagnent de l’argent simplement en postant sur Internet, et que le travail de l’influenceur semble souvent être de s’assurer que tout le monde est très jaloux d’eux. En réponse à cette ligne de critiques – qu’ils sont matérialistes ou affichent leur richesse, qu’ils sont insipides, qu’ils contribuent à une culture qui privilégie l’esthétique à la substance – l’influenceur dira que tout ce qu’il essayait de faire en premier lieu était «répandre la positivité». Un exemple : Après que Jake Paul, un YouTuber qui a été accusé d’avoir colporté des escroqueries à ses fans à plusieurs reprises, s’est opposé à l’interdiction des réseaux sociaux de l’influenceur misogyne Andrew Tate en août dernier, Paul a affirmé qu’il “n’avait que de la positivité à diffuser”.

C’est un terme qui a été utilisé pour justifier tant de types différents de comportements injustifiables que “répandre la positivité” n’a essentiellement aucun sens sur Internet. C’est pourquoi, sur le TikTok de Talia Lichtstein, sa biographie se lit fièrement “Répandez la négativité ❤️”. La jeune femme de 24 ans basée à New York ne plaisante pas : son contenu consiste principalement à parler devant sa caméra, à parler de choses qu’elle déteste. “Les gens qui, au lieu d’applaudir avec leurs mains, ils applaudissent en frappant une partie de leur corps”, par exemple. Aussi : des baskets Converse rouges et blanches, la convention « d’envoyer de l’amour », à peu près tout le monde à l’aéroport.

Mais pour Lichtstein, il ne s’agit pas d’être méchant. Il y a tellement de pression sur les femmes sur Internet pour qu’elles soient optimistes, sympathiques et inoffensives que, soutient-elle, « nous devons surcorriger un peu. La solution n’est pas que tout le monde se promène en criant : « J’ai le droit d’être un haineux ! Mais il faut qu’il y ait un couple.

Internet a convenu: au cours de la dernière année et demie, Lichtstein a construit plus d’un million de followers sur TikTok, a décroché sa propre émission sur Snapchat et est capable de subvenir à ses besoins en tant que créatrice de contenu à plein temps. “Je m’étais accidentellement commercialisé d’une manière très intelligente, parce que je n’avais pas réalisé qu’il y avait une soif de voix particulièrement féminines qui étaient résolument honnêtes ou qui, entre guillemets, “disent les choses telles qu’elles sont”.

Il convient de mentionner que Lichtstein est une personne parfaitement adorable et que le schtick de “propagation de la négativité” ne s’applique à aucun type de jugement basé sur l’identité ou l’apparence. “Délicieusement caustique” pourrait être une meilleure façon de le dire. Son contenu fait partie d’une plus grande vague de personnes en ligne qui acceptent d’être «haine», «toxique» ou une étiquette Internet autrement peu recommandable. “Comment je dors après une journée à être un fier haineux et à commencer des disputes et à répandre de la négativité”, lit un TikTok viral d’une personne à l’air particulièrement confortable. “Hair on ppl est tellement amusant, je suis un hater fr, je me réveille tous les jours prêt à répandre la négativité et j’espère ruiner des vies”, dit un autre avec près de 200 000 likes. En ligne, vous trouverez des noms d’utilisateur et des podcasts avec des noms comme “Spread Negativity, Be Toxic” et des gens qui lancent avec plaisir des slogans comme “gaslight, gatekeep, girlboss!”

Ce sont des blagues, évidemment, mais c’est aussi une réaction contre l’idée que les croyances divergentes sont intrinsèquement toxiques. “Gaslight, gardien, copine [is] un mème qui est maintenant utilisé pour souligner le vide du capitalisme ou des organisations comme la CIA cooptant le discours sur la justice sociale », a écrit mon collègue Alex Abad-Santos dans une explication de la phrase. « Répandre la négativité » ressemble à un moyen de pointer du doigt la vanité de ceux qui prétendent « répandre la positivité », quel que soit le mal que leurs actions causent.

Ces types de comportements « pro-négativité », ironiques ou non, ont été étudiés par des chercheurs pendant des décennies, notamment par le professeur de communication de l’Université du Wisconsin, Jonathan Gray, qui en 2003 a plaidé pour l’inclusion des « anti-fans » dans les études d’audience. ou des personnes qui n’aiment pas activement des textes spécifiques. Les anti-fans, ont suggéré de nombreux universitaires, renversent le mode traditionnel de consommation des médias, dans lequel nous sommes censés accepter et aimer ce que nous regardons. “En tant que téléspectateurs actifs et engagés, nous ne sommes pas censés détester, et nous sommes censés traiter l’aversion avec suspicion chez les autres, car aimer a été caractérisé comme un effort progressif pour défendre l’opprimé dans les médias populaires”, écrit Anne Gilbert dans l’anthologie. Anti-Fandom : l’aversion et la haine à l’ère numérique.

Les médias sociaux, où les goûts et les aversions peuvent être quantifiés, ne font qu’élargir le gouffre entre les fans et les anti-fans. Sur les forums et dans les sections de commentaires avec des limites de caractères, où les réponses percutantes et sans ambiguïté sont votées et hiérarchisées par des algorithmes, la nuance entre les deux extrêmes se perd souvent. C’est en partie pourquoi les personnes dont le travail nécessite d’être aux yeux du public (les influenceurs, par exemple) souffrent souvent d’une vision du monde dans laquelle seuls deux types de personnes existent : les suiveurs et les haineux. C’est un état d’esprit compréhensible quand une grande partie de l’attention qu’ils voient provient soit de superfans ardents, soit de menaces de mort.

Ironiquement, malgré sa bio TikTok, Lichtstein fait un effort pour ne pas tomber dans ce piège. “Il ne s’agit pas seulement d’avoir des choses négatives à dire, mais d’avoir plusieurs choses à dire », explique-t-elle. « Rien n’est noir et blanc, il y a une zone grise. Quand les gens me critiquent, je pense : ‘Est-ce une critique valable, ou est-ce qu’ils me traitent simplement de grosse, de laide et de stupide ?’ S’ils disent : “J’aime vraiment ce que Talia a à dire sur le féminisme ou quoi que ce soit d’autre, mais parfois je ne peux pas supporter les cris”, alors cela me donne envie de mélanger les choses et peut-être d’être un peu plus doux. , parce qu’alors cela pourrait toucher plus de gens.

Je lui demande ce qu’elle déteste le plus en ce moment. La première réponse qu’elle donne est révélatrice de ses diatribes plus récentes, contre des influenceurs nuisibles comme Andrew Tate et la politique régressive. “Je déteste la culture de la misogynie en ligne”, dit-elle. “J’ai l’impression que beaucoup de gens, à cause des réseaux sociaux, tombent dans ces campagnes de haine contre des gens comme Amber Heard et Meghan Markle.”

Il y a une autre chose qui la dérange aussi. « Je déteste la pluie », ajoute-t-elle. “Je déteste les gens qui disent ‘Oh, mais nous avait besoin il!’ Mais ce n’est pas amusant et ne me profite pas. C’est vraiment nul.

Il y a une autre chose qui la dérange aussi. « Je déteste la pluie », ajoute-t-elle. "Je déteste les gens qui disent 'Oh, mais nous avait besoin il!' Mais ce n'est pas amusant et ne me profite pas. C'est vraiment nul.