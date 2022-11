À la défense de BeReal, officiellement la meilleure application iPhone d’Apple en 2022

Bien bien bien. Apple vient d’annoncer ses App Store Awards pour 2022 et, ne le savez-vous pas, un petit parvenu appelé BeReal a remporté le titre convoité de l’application iPhone de l’année. Le prix intervient après un printemps et un été de croissance constante pour l’application de médias sociaux, qui est devenue un favori de la génération Z. Même SNL est entré dans l’engouement cet automne, usurpant les pings quotidiens “Time to BeReal” et l’appelant “le seul média social honnête” lors de sa première saison 48.

Comme je n’ai jamais rencontré d’appel à l’authenticité que je ne voulais pas contester, je savais que je devais essayer l’application moi-même. Et il s’avère que c’est plutôt… amusant ? Je ne possède pas d’iPhone, mais je suis d’accord avec Apple – BeReal est un gagnant.

Alors qu’est-ce que c’est exactement ? L’application se présente comme “l’anti-Instagram”. Il reprend le concept de base du ‘gramme – un flux de défilement sans fin des photos tranche de vie de vos amis – et le réorganise en quelque chose de plus gamifié et (un peu) moins faux. Depuis son apogée cet été, BeReal a été copié par des gens comme Instagram, TIC Tac et Snapchat ressemblent.

Voici comment cela fonctionne : Chaque jour, à une heure aléatoire et imprévisible (dans le sketch SNL, au milieu d’un braquage de banque), l’application BeReal vous envoie, ainsi qu’à tous les autres utilisateurs de l’application, une notification push : C’est “Time to BeReal. ” Vous avez ensuite deux minutes pour prendre une photo simultanément à l’aide de votre appareil photo avant et arrière et publier sur le flux.

Si vous ne postez pas, vous ne pouvez pas non plus consulter les publications de vos amis. Si vous postez en retard ou reprenez la photo plusieurs fois pour obtenir le bon angle, l’application vous dénoncera à vos amis (“Alors tout le monde sait que votre BeReal n’était pas réel!”, expliquent les otages). Lorsque la notification du lendemain arrive, les photos précédentes de tout le monde disparaissent.

La gamification provient de la restriction de publication quotidienne de BeReal ; l’authenticité vient du fait que vous ne pouvez pas choisir où ni quand vous postez, et vous ne pouvez pas utiliser de filtre pour lisser votre peau ou corriger la couleur de votre toast à l’avocat ou autre.

En fait, cela ressemblait beaucoup à Wordle pour moi : une pause de deux minutes de votre journée pour accomplir une petite tâche amusante sur votre téléphone avant de retourner à la mouture ou au doomscroll ou, très probablement, à l’une de vos autres applications de médias sociaux. Et surtout, comme Wordle, BeReal ne peut être “fait” qu’une fois par jour.

Qu’est-ce que c’est que d’utiliser BeReal

Karisa Langlo/Crumpe



J’ai commencé le recrutement en mettant des palpeurs dans quelques-uns de mes chats de groupe existants. J’avais l’intuition que l’application serait plus une activité de groupe amusante qu’un véritable flux social, pour la même raison que j’échange parfois encore Wordle (ou Monde, Heardleou Antiwordle) résultats sur le texte, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu’un les tweete encore.

N’étant pas moi-même membre de la génération Z, je savais qu’il serait difficile de convaincre suffisamment d’amis de me rejoindre. Mes invitations ont eu un taux de réussite d’environ 50 %. Un ami ne pouvait pas dépasser l’habituel La paranoïa de la formation à l’IA autour des nouvelles applications de partage de photos. Un autre ami : “Cela ressemble à un piège.” Mon propre conjoint m’a quitté en lecture.

Les amis qui ont mordu à l’appât ont commencé à publier des photos de leurs ordinateurs portables ou de leurs chats ou de leurs protéines en poudre. Le plus souvent, mes propres photos de caméra frontale BeReal étaient peu flatteuses de mon visage fatigué et grincheux tandis que ma caméra arrière capturait mon fils en train d’étaler du ketchup autour du plateau de sa chaise haute. Une fois, j’ai posté la même vue depuis mon balcon qu’un invité du dîner avait posté sur Instagram la nuit précédente (et filtré à fond). Le sien avait définitivement meilleure allure.

Vous ne pouvez techniquement pas gagner BeReal comme vous pouvez Wordle, mais j’ai vite compris la satisfaction particulière de réussir le tiercé gagnant : capturer un tableau intéressant, prendre un selfie flatteur et poster le tout à temps. Il y a aussi un élément de chance, si vous vous trouvez dans un endroit cool quand il est temps d’être réel et non sur votre canapé ou, comme le craignait l’un de mes amis, sur les toilettes.

“En espérant que je reçoive la notification pendant mes moments excitants et non quand je fais caca”, m’a-t-il envoyé un jour par SMS. L’anticipation quotidienne autour de son arrivée, a-t-il ajouté, est “comme un Jack in the box”.

Sarah Tew / Crumpe



J’ai “perdu” BeReal plusieurs fois : lorsque la notification est arrivée après que je sois allé me ​​coucher, je me présentais lors d’une réunion Zoom avec caméra ou conduisait sur l’autoroute. Mais je totalement remporté le jour où la fenêtre de deux minutes a coïncidé avec le “les deux meilleures minutes de sport“, et j’ai pris un cliché de mon fascinateur Kentucky Derby et Frappe riche franchir la ligne d’arrivée à la télévision.

Lire la suite: Après le mot d’aujourd’hui, essayez ces 21 autres jeux de réflexion

À quel point BeReal est-il réel, vraiment ?

Parmi mes amis BeReal, 100 % ont supprimé l’application après la publication de cet article. Ils ont tous contesté non pas les fausses prétentions d’authenticité de l’application, mais ses exigences en matière de temps.

“Recevoir l’alerte, en particulier pendant la journée de travail ou la nuit, lorsque je ne prendrais normalement pas de photos ou ne publierais rien, était un peu stressant”, a déclaré un ami.

“Cette application met en évidence que, idéalement, je veux contrôler les médias sociaux et non l’inverse”, m’a dit un autre ami.

“Je me sentais un peu coupable si je ne publiais pas tous les jours”, a admis un troisième.

Si Wordle essayait de dicter à quelle heure nous résolvions tous le puzzle chaque jour, les masses l’auraient-elles déjà allumé ? (Regardez ce qui est arrivé à QG Anecdotes.)

Mais je suis personnellement plus intéressé par le “Real” que par le “Be”.

L’ambiance sur BeReal est en fait plus nostalgique qu’authentique. Plus early-Instagram que anti-Instagram. Ma partie préférée de BeReal était la permission – non, l’obligation – de publier des selfies loufoques et de capituler devant l’égocentrisme adolescent qui se cache toujours sous ma grille désormais trop orchestrée. Les gens s’en foutent de ce que j’ai mangé au déjeuner, mais je veux qu’ils sachent, merde ! L’un de mes premiers messages sur Insta n’était qu’une photo de marionnettes à doigts Finger Hands que j’ai trouvées dans un magasin de blagues et que j’ai trouvées amusantes, et je Mademoiselle poster des trucs comme ça.

Il ne semble plus y avoir d’appétit sur Instagram pour les détritus du quotidien. Au lieu d’Instagrammer les endroits que nous visitons, nous visitons maintenant des endroits instagrammables. Alors qu’Instagram a été repris par des influenceurs et des « créateurs » publiant des bobines et des mèmes, BeReal adopte une approche différente, comme indiqué dans sa liste d’applications : « Si vous voulez devenir un influenceur, vous pouvez rester sur TikTok et Instagram ».

Là encore, “publication occasionnelle” et photos jouissent d’une certaine popularité alors que le pendule oscille en faveur d’une esthétique plus brute. Et beaucoup de mèmes obstruant mon flux Insta sont de la persuasion des coulisses, “Instagram contre la réalité”. De plus, peut-être que l’éphémère et l’informalité de Histoires assouvit déjà en quelque sorte ce désir du “réel”.

Quand on y pense de cette façon, BeReal ressemble plus à un gadget qu’à un signe avant-coureur du changement des médias sociaux. Mais ce serait dommage, car même si personne de ce côté-ci de la trentaine n’était d’accord avec moi, j’adore ça ! Et je suis content qu’Apple le fasse aussi. Peut-être qu’il atteindra une masse critique et que mes amis le re-téléchargeront tous. Ou comme Snapchat ou TikTok, peut-être que ça finira par être subsumé ou reproduit dans Instagram lui-même en tant que fonction facultative.

Ou comme Wordlepeut-être n’est-ce rien de plus qu’une curiosité numérique que nous qualifierons un jour de “fun tant que ça a duré”.