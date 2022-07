À la découverte de la région italienne du Salento – The New York Times

Je rejoins la promenade du soir connue sous le nom de passeggiata, me mêlant aux visiteurs italiens et étrangers et m’arrêtant dans plusieurs des nombreuses églises de la ville (il y en a plus de 40 au total) en cours de route. Avec son abondance d’architecture et d’art raffinés, la ville est à son meilleur en ces dernières heures avant le coucher du soleil, apparemment illuminée par une lumière dorée de l’intérieur. C’est le calcaire du Salento, la zone la plus méridionale de cette région la plus méridionale, où la roche est douce et douce pour les sculpteurs, qui fournit ici les éléments constitutifs de l’architecture. Carparo, mazzaro, pietra Leccese, tuf — chaque pierre offre une patine légèrement différente. Les sculptures donnent aux façades une vie cinématographique – les chérubins, les lions et les griffons se disputent le rôle central, alors que des types religieux plus majestueux comme les anges et les saints semblent essayer d’apprivoiser leurs cabrioles, sans grand effet.