L’histoire de Jésus nourrissant 5 000 personnes nous rappelle avec force que la compassion et la générosité sont à l’origine de miracles. Cette histoire, racontée dans les quatre évangiles, montre l’intérêt de Jésus pour les affamés et les marginalisés. Elle nous enseigne qu’en tant que communauté, nous devons prendre soin les uns des autres, en particulier des personnes dans le besoin, en reconnaissant que chaque petit acte de bonté peut avoir un impact significatif.

Notre ville se trouve à un carrefour moral et il est temps d’agir. Le conseil municipal de Des Moines envisage une ordonnance qui criminaliserait les sans-abri, une mesure qui punirait ceux qui n’ont nulle part où aller. Ce n’est pas le moment de tergiverser ou d’hésiter. Nous devons agir maintenant pour empêcher que cette ordonnance proposée ne devienne une réalité. Si le conseil municipal continue sur cette voie, notre communauté ratera une occasion de s’attaquer au problème des sans-abri de manière constructive et optera plutôt pour des mesures punitives. Cela rappelle la réaction du disciple Philippe dans l’histoire de l’alimentation des 5 000, où il ne vit que pénurie et impossibilité. En revanche, Jésus a vu une occasion de faire preuve de compassion et de répondre aux besoins du moment.

Lors de la première lecture de cette ordonnance, il était étrange de voir MidAmerican Energy au premier plan du petit groupe d’entreprises qui prônaient cette approche punitive à l’égard des sans-abri lors de la réunion du conseil. Pourquoi MidAmerican Energy veut-elle criminaliser les sans-abri ? On pourrait penser qu’une entreprise de services publics serait utilitaire dans son travail, recherchant le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes, mais ce n’est clairement pas le cas pour MidAmerican. Augmenter le nombre de refuges et la disponibilité de logements abordables serait mieux pour les résultats financiers de MidAmerican, mais je m’égare.

Notre communauté est confrontée à une décision cruciale : reconnaître la dignité et l’humanité de tous les individus, quelles que soient leurs circonstances, ou rejeter et dégrader nos voisins qui n’ont aucun endroit où se reposer. La criminalisation du sans-abrisme n’est pas une solution ; elle ne sert qu’à repousser les personnes et les familles vulnérables vers les marges de la société. Nous pouvons et devons rechercher des solutions compatissantes qui offrent un soutien et des opportunités à ceux qui en ont besoin.

En tant que croyants et personnes de conscience, nous devons dénoncer les mesures qui criminalisent la pauvreté et plaider en faveur de politiques qui offrent des solutions durables. Que ce soit par de petits actes de bonté ou en plaidant pour un changement systémique, nous pouvons tous contribuer à un monde où chacun est valorisé et pris en charge. Soyons comme l’enfant de l’histoire de Jésus nourrissant les 5 000 personnes. Puissions-nous offrir ce que nous avons et croire que la grâce multipliera nos efforts. Ensemble, nous pouvons faire la différence et incarner la vraie foi et la dévotion dans nos actions. Rejoignez-moi pour exprimer votre opposition à cette ordonnance néfaste en contactant nos élus dès aujourd’hui. Votre voix compte et vos actions peuvent faire une différence significative. Agissons maintenant.

Nate Nims

Le révérend Nate Nims est pasteur de l’église méthodiste unie de Walnut Hills à Urbandale.

Cet article a été publié à l’origine sur Des Moines Register : Le conseil municipal de Des Moines doit choisir la compassion dans sa politique sur les sans-abri